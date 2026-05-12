L'ORÉAL LUXE ET DATALAND ANNONCENT UN PARTENARIAT EXCLUSIF EN CRÉANT UNE EXPÉRIENCE ARTISTIQUE OLFACTIVE INÉDITE

Cette alliance illustre la « Culture de l'Écart » de L'Oréal Luxe : l'audace de penser différemment pour relier la haute technologie à l'émotion humaine. Dans ce nouveau paradigme sensoriel, l'IA de Refik Anadol matérialise les données de la forêt tropicale tandis que le savoir-faire du Métier Parfum de L'Oréal compose des fragrances inédites. Loin de s'opposer, ces deux visions artistiques fusionnent pour repousser les limites de l'expérience muséale.

S'inspirant du « Large Nature Model » du Refik Anadol Studio, le Métier Parfum de L'Oréal a mobilisé son modèle de création exclusif pour concevoir ces douze empreintes olfactives, alliant expertise historique et innovation de pointe. Parmi elles, Scent of Data (Odeur de Données) mêle muscs propres et aldéhydes pour reproduire la pulsation algorithmique du code et parfumer « l'esprit » de la machine. Scent of Rain (Odeur de Pluie) restitue quant à elle l'atmosphère hyperréaliste de la terre humide après l'averse, sublimée par un accord pétrichor capturé par la technologie headspace et des notes de patchouli.

Véritables vecteurs de téléportation sensorielle, ces parfums sont diffusés par les dispositifs intelligents de DATALAND, réagissant en temps réel aux œuvres et aux mouvements des visiteurs. En sortant le parfum de son flacon traditionnel pour l'inscrire dans une institution culturelle permanente, L'Oréal Luxe réaffirme son autorité incontestée et élève l'expérience olfactive au rang d'œuvre d'art à part entière. Dans ce musée vivant, les cinq sens s'amplifient mutuellement lors d'un dialogue omni-sensoriel continu, créant des émotions et des souvenirs indélébiles.

« J'ai toujours eu une profonde admiration pour le travail visionnaire de Refik Anadol. Je suis extrêmement fier de cette collaboration entre L'Oréal Luxe et DATALAND, qui place l'olfaction au cœur même du musée et repousse les limites de la création parfum. » Cyril Chapuy, Président, L'Oréal Luxe

« Le parfum est le langage ultime de l'émotion, un pont direct vers l'âme qui transcende la raison. Pour répondre à la vision de Refik et Efsun, nos Fragrance Designers L'Oréal ont bousculé les codes traditionnels pour concevoir des vérités sensorielles sans filtre. Au sein de DATALAND, nous dévoilons la précision technique de notre Métier à travers des "parfums immersifs" conçus pour laisser une empreinte émotionnelle indélébile. » Karine Lebret, Directrice Internationale du Métier Parfum, L'Oréal Groupe

« Cette collaboration avec L'Oréal Luxe est une avancée fascinante. Ensemble, nous repoussons les frontières de l'art. En associant nos œuvres à un modèle de création olfactive unique, nous ne nous contentons plus de visualiser la donnée : nous lui insufflons la vie. Je suis ravi de partager avec le monde ce dialogue inédit entre l'expérience sensorielle humaine et l'intelligence artificielle. » Refik Anadol, Artiste Média et Cofondateur

« La collaboration interdisciplinaire a toujours façonné notre façon de penser et de créer. Co-créer cette expérience olfactive révolutionnaire avec L'Oréal Luxe pour l'exposition inaugurale de DATALAND s'inscrit dans notre volonté de nous associer à d'autres innovateurs pour donner vie à notre vision. » Efsun Erkılıç, Artiste et Cofondatrice

À propos de L'Oréal Luxe

Chez L'Oréal Luxe, défier les règles est plus qu'une conviction : c'est notre principe directeur. Nous concevons la beauté de luxe comme un espace de réinvention permanente, où l'extraordinaire n'est pas un hasard, mais une destination. Notre mission est de mener cette quête, de façonner l'avenir du luxe et de libérer le puissant pouvoir émotionnel de la beauté. Cette ambition s'ancre dans notre « Culture de l'Écart » : une approche qui cultive la tension créative, bouscule le statu quo et maîtrise l'équilibre subtil entre un riche héritage et une innovation audacieuse. Fort d'un portefeuille inégalé de 30 marques emblématiques et complémentaires, L'Oréal Luxe est le leader incontesté de la beauté de luxe. À travers le monde, nos 30 000 collaborateurs talentueux et passionnés sont les véritables architectes de ce succès; ils veillent à ce que chaque marque préserve son ADN unique tout en accélérant son développement mondial.

Communication L'Oréal Luxe

Mickael Roux, [email protected]

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