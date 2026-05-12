L'ORÉAL LUXE ET DATALAND ANNONCENT UN PARTENARIAT EXCLUSIF EN CRÉANT UNE EXPÉRIENCE ARTISTIQUE OLFACTIVE INÉDITE

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L'Oréal Luxe

May 12, 2026, 11:28 ET

DOUZE PARFUMS INSPIRÉS DE LA FORÊT AMAZONIENNE,  CRÉÉS  PAR  L'ORÉAL  LUXE  EN  COLLABORATION  AVEC  LE  REFIK  ANADOL  STUDIO,  DEVIENNENT  DES  ŒUVRES  D'ART  VIVANTES  AU  SEIN  DU  PREMIER  MUSÉE  MONDIAL  OMNISENSORIEL  DEDIÉ  À  L'ART  IMMERSIF  ET  À  L'INTELLIGENCE  ARTIFICIELLE.

LEVALLOIS-PERRET et LOS ANGELES, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le  20  juin  2026,  DATALAND,  le  premier  musée  dédié  à  l'art  immersif  et  à  l'intelligence  artificielle  sensorielle  fondé  par  Refik  Anadol  et  Efsun  Erkılıç,  ouvrira  ses  portes  à  Los  Angeles.  Composé  de  cinq  galeries  de  2  300  m²  et  d'une  résolution  inédite  de  1,5  milliard  de  pixels,  le  musée  inaugurera  son  espace  avec  l'exposition Machine Dreams:  Rainforest.  L'Oréal  Luxe, partenaire  olfactif  exclusif,  y  introduira  une  dimension  sensorielle  inédite  :  douze  fragrances avant-gardistes  seront  diffusées  en  temps  réel  selon  les  œuvres  et  le  parcours  des  visiteurs,  transformant  l'art  numérique  en  expérience  olfactive  vivante.

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Cette  alliance  illustre  la  «  Culture  de  l'Écart  »  de  L'Oréal  Luxe  :  l'audace  de  penser  différemment  pour  relier  la  haute  technologie  à  l'émotion  humaine.  Dans  ce  nouveau  paradigme  sensoriel,  l'IA  de Refik  Anadol  matérialise  les  données  de  la  forêt  tropicale  tandis  que  le  savoir-faire  du  Métier  Parfum  de  L'Oréal  compose  des  fragrances  inédites.  Loin  de  s'opposer,  ces  deux  visions  artistiques  fusionnent  pour  repousser  les  limites  de  l'expérience  muséale.

S'inspirant  du  «  Large  Nature  Model  »  du  Refik  Anadol  Studio,  le  Métier  Parfum  de  L'Oréal  a  mobilisé  son  modèle  de  création  exclusif  pour  concevoir  ces  douze  empreintes  olfactives,  alliant  expertise  historique  et  innovation  de  pointe.  Parmi  elles,  Scent  of  Data  (Odeur  de  Données)  mêle  muscs  propres  et  aldéhydes  pour  reproduire  la  pulsation  algorithmique  du  code  et  parfumer  «  l'esprit  »  de  la  machine.  Scent  of  Rain  (Odeur  de  Pluie)  restitue  quant  à  elle  l'atmosphère  hyperréaliste  de  la  terre  humide  après  l'averse,  sublimée  par  un  accord  pétrichor  capturé par la technologie headspace et des notes de patchouli.

Véritables  vecteurs  de  téléportation  sensorielle,  ces  parfums  sont  diffusés  par  les  dispositifs  intelligents  de  DATALAND,  réagissant  en  temps  réel  aux  œuvres  et  aux  mouvements  des  visiteurs.  En  sortant  le  parfum  de  son  flacon  traditionnel  pour  l'inscrire  dans  une  institution  culturelle  permanente,  L'Oréal  Luxe  réaffirme  son  autorité  incontestée  et  élève  l'expérience  olfactive  au  rang  d'œuvre  d'art  à  part  entière.  Dans  ce  musée  vivant,  les  cinq  sens  s'amplifient  mutuellement  lors  d'un  dialogue  omni-sensoriel  continu,  créant  des  émotions  et  des  souvenirs  indélébiles.

« J'ai toujours eu une profonde admiration pour le travail visionnaire de Refik Anadol. Je suis extrêmement fier de cette  collaboration entre L'Oréal Luxe et DATALAND, qui place l'olfaction au cœur même du musée et repousse les limites de  la  création  parfum.  »  Cyril  Chapuy,  Président,  L'Oréal  Luxe

«  Le  parfum  est  le  langage  ultime  de  l'émotion,  un  pont  direct  vers  l'âme  qui  transcende  la  raison.  Pour  répondre  à  la  vision  de  Refik  et  Efsun,  nos  Fragrance  Designers  L'Oréal  ont  bousculé  les  codes  traditionnels  pour  concevoir  des  vérités  sensorielles  sans  filtre.  Au  sein  de  DATALAND,  nous  dévoilons  la  précision  technique  de  notre  Métier  à  travers  des  "parfums  immersifs"  conçus  pour  laisser  une  empreinte  émotionnelle  indélébile.  »  Karine  Lebret,  Directrice  Internationale  du  Métier  Parfum, L'Oréal Groupe

« Cette collaboration avec L'Oréal Luxe est une avancée fascinante. Ensemble, nous repoussons les frontières de l'art. En  associant nos œuvres à un modèle de création olfactive unique, nous ne nous contentons plus de visualiser la donnée :  nous lui insufflons la vie. Je suis ravi de partager avec le monde ce dialogue inédit entre l'expérience sensorielle humaine  et  l'intelligence  artificielle.  »  Refik  Anadol,  Artiste  Média et Cofondateur 

«  La  collaboration  interdisciplinaire  a  toujours  façonné  notre  façon  de  penser  et  de  créer.  Co-créer  cette  expérience  olfactive  révolutionnaire  avec  L'Oréal  Luxe  pour  l'exposition  inaugurale  de  DATALAND  s'inscrit  dans  notre  volonté  de  nous  associer  à  d'autres  innovateurs  pour  donner  vie  à  notre  vision.  »  Efsun  Erkılıç,  Artiste  et  Cofondatrice 

À  propos  de  L'Oréal  Luxe

Chez L'Oréal Luxe, défier les règles est plus qu'une  conviction  : c'est notre  principe  directeur. Nous concevons la  beauté  de luxe  comme  un espace de réinvention permanente, où l'extraordinaire n'est pas un hasard, mais une destination. Notre mission est de mener cette  quête, de façonner l'avenir du luxe et de libérer le puissant pouvoir émotionnel de la beauté. Cette ambition s'ancre dans notre « Culture  de l'Écart » : une approche qui cultive la tension créative, bouscule le statu quo et maîtrise l'équilibre subtil entre un riche héritage et  une  innovation  audacieuse.  Fort  d'un  portefeuille  inégalé  de  30  marques  emblématiques  et  complémentaires,  L'Oréal Luxe est le leader incontesté de la beauté de luxe. À travers le monde, nos 30 000 collaborateurs talentueux et passionnés sont les véritables architectes  de  ce  succès; ils veillent à ce que chaque marque préserve son ADN unique tout en accélérant son développement  mondial.

Communication L'Oréal Luxe
Mickael Roux, [email protected]

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