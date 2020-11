Los abogados de la demanda colectiva In re EpiPen (Epinephrine Injection, USP) Marketing, Sales Practices and Antitrust Litigation, Burns Charest LLP, Keller Rohrback LLP, Pritzker Levine LLP, Robbins Geller Rudman & Dowd LLP, y Sharp Law, LLP, anuncian que el Tribunal aprobó el siguiente aviso judicial en formato abreviado

KANSAS CITY, Kansas, 16 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

¿Compró un EpiPen®, EpiPen Jr® y/o sus genéricos autorizados? Sus derechos pueden verse afectados por una demanda colectiva

Sus derechos pueden verse afectados por la demanda colectiva respecto al precio pagado por los productos de marca o por los genéricos autorizados EpiPen® o EpiPen Jr® (en conjunto, "EpiPen"). El nombre del caso es In re EpiPen (Epinephrine Injection, USP) Marketing, Sales Practices and Antitrust Litigation, y el número de acción civil es 2:17-md-02785-DDC-TJJ. La demanda afirma que los Demandados infringieron determinadas leyes estatales antimonopolio y leyes federales de extorsión en los Estados Unidos, lo cual perjudicó a la competencia e hizo que los miembros de la demanda pagaran de más por los productos EpiPen. Los Demandados negaron haber infringido ley alguna y sostienen que sus acciones mejoraron la competencia y no provocaron que los miembros de la demanda pagaran de más.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: el presente NO es un aviso de retiro de productos, de seguridad o de algo similar. No se está afirmando que los productos EpiPen sean inseguros o ineficaces.

Esto es tan solo un resumen. El Tribunal aún no ha decidido si los Demandados hicieron algo incorrecto. Actualmente no existe dinero disponible y no se garantiza que vaya a haberlo. Para obtener información adicional, lea el aviso judicial en formato extendido disponible para descarga en www.EpiPenClassAction.com .

¿A quién se incluye en la demanda?

El 27 de febrero de 2020, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas certificó dos Grupos en esta demanda (la "Demanda colectiva"):

Grupo de daños y perjuicios en virtud de la ley RICO a nivel nacional ("Grupo RICO") : Todas las personas y entidades que en los Estados Unidos pagaron o reembolsaron de forma parcial o completa el precio de compra de los productos de marca o los genéricos autorizados de EpiPen para el consumo, y no la reventa, con fines de uso personal, por parte de familiares, de asegurados, de participantes del plan, de empleados o de beneficiarios, entre el 24 de agosto de 2011 y el 1.º de noviembre de 2020.

: Todas las personas y entidades que en los Estados Unidos pagaron o reembolsaron de forma parcial o completa el precio de compra de los productos de marca o los genéricos autorizados de EpiPen para el consumo, y no la reventa, con fines de uso personal, por parte de familiares, de asegurados, de participantes del plan, de empleados o de beneficiarios, entre el 24 de agosto de 2011 y el 1.º de noviembre de 2020. Grupo de daños y perjuicios en virtud de la ley antimonopolio estatal (" Grupo de ley antimonopolio estatal") : Todas las personas y entidades que en los estados antimonopolio pagaron o reembolsaron de forma parcial o completa el precio de compra de los productos de marca de EpiPen entre el 28 de enero de 2013 y el 1.º de noviembre de 2020 para el consumo, y no la reventa, con fines de uso personal, por parte de familiares, de asegurados, de participantes del plan, de empleados o de beneficiarios.

En www.EpiPenClassAction.com se encuentra disponible un aviso más detallado que incluye la definición precisa de los Grupos y las excepciones a la afiliación a los Grupos.

Sus derechos y opciones

NO HACER NADA: Si usted no hace nada, opta por permanecer en la Demanda y tendrá un derecho compartido sobre cualquier dinero o beneficio que se pueda obtener en este caso. Estará obligado por todas las órdenes y sentencias del Tribunal, lo que incluye cualquier fallo a favor de los Demandados, y renunciará a su derecho a demandar a los Demandados como parte de cualquier otra demanda por los reclamos efectuados en este caso.

EXCLUIRSE DE LA DEMANDA COLECTIVA: Si se excluye de la Demanda (es decir, opta por la exclusión voluntaria), no tendrá derecho a ningún dinero o beneficios que sean otorgados o recuperados. No estará obligado por ninguna orden o sentencia del Tribunal y no renunciará a su derecho a demandar a los Demandados como parte de cualquier otra demanda por los reclamos efectuados en este caso. La fecha límite para excluirse de la Demanda es el 15 de enero de 2021. En www.EpiPenClassAction.com se encuentra disponible para descarga el aviso en formato extendido, que incluye las instrucciones específicas sobre cómo solicitar la exclusión.

El juicio

El Tribunal aún no ha determinado si es necesario realizar un juicio para este caso. Sin embargo, si el caso procede a un juicio, el Tribunal programó el inicio de este para el 13 de abril de 2021 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas, ubicado en 500 State Avenue, Kansas City, KS 66101. Cualquier cambio de fecha o ubicación del juicio será publicado en el sitio web abajo mencionado. Usted puede contratar a su propio abogado a su propio cargo, pero no tiene necesidad de hacerlo.

¿Desea obtener más información?

Visite www.EpiPenClassAction.com , llame al 877-221-7632 o escriba a EpiPen Class Action, c/o A.B. Data, Ltd., P.O. Box 173113, Milwaukee, WI 53217.

FUENTE Robbins Geller Rudman & Dowd LLP

