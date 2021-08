Los activistas de Mexicali Resiste exigen DERECHOS AL AGUA y LIBERTAD

A partir de enero de 2017, Mexicali Resiste se ha opuesto al plan de Constellation Brands de construir una cervecería de mil millones de dólares en el valle de Mexicali, una región que actualmente experimenta una grave escasez hídrica. Se prevé que la fábrica consuma anualmente 20 millones de metros cúbicos de agua (1.400 millones de galones) para elaborar cerveza mexicana para consumidores estadounidenses. Esta región desierta tiene un acuífero sobreexplotado alimentado por el río Colorado y actualmente enfrenta una grave escasez de agua y problemas de sequía que ponen en riesgo la vida en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada.

En 2017, las medidas de defensa de Mexicali Resiste lograron suspender los esfuerzos legislativos para privatizar el agua en Baja California. Luego, en febrero de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe en el que se determinó que el proceso de aprobación e instalación de la fábrica de cerveza de Constellation Brands violaba el derecho humano al agua, lo que podía perjudicar a la población y los agricultores del valle de Mexicali.

En 2020, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, llamó a una consulta para que el pueblo de Mexicali votara para determinar el futuro de las operaciones continuadas de Constellation Brands, que arrojó un voto negativo, con lo que se detuvieron las operaciones. Sin embargo, la gran compañía de bebidas alcohólicas no se dio por vencida. El actual gobernador del estado, Jaime Bonilla, expresidente de la Junta de Otay Water en San Diego, California, apoya los esfuerzos para permitir que Constellation Brands siga operando en Mexicali.

"Pareciera que el gobierno ha priorizado los intereses corporativos por sobre los públicos, por lo que los activistas y defensores del agua estamos siendo retirados de su camino de devastación ambiental, comentó Fierro. El 10 de agosto tenemos nuestra audiencia donde nos acusarán a nosotros de despojo. Es irónico pero es real; los que quieren privarnos son ellos".

En 2017, la Procuraduría del Estado de Baja California determinó que las acusaciones contra los activistas no calificaban para un proceso penal. Sin embargo, el actual Congreso del Estado de Baja California de repente ha decidido reabrir el expediente del caso y programó una audiencia judicial para el 10 de agosto de 2021. Esta decisión revoca la resolución anterior y vuelve a presentar acusaciones contra los activistas de los derechos al agua por protestar contra la corrupción y la injusticia corporativas. Esto no es ninguna sorpresa, considerando que en 2018 se acusó injustamente a Fierro de "intento de homicidio" contra la policía por participar en una protesta. Sin embargo, 20 días después fue puesto en libertad después de que se determinara que no había pruebas en su contra.

"Hoy apoyamos firmemente los más de cinco años de la defensa de los derechos al agua de Mexicali Resiste en Baja California", afirmó Bruce Lee Livingston, director ejecutivo/CEO de Alcohol Justice. "Hoy denunciamos la criminalización de los activistas de Mexicali Resiste por elegir proteger la calidad de vida de su comunidad. Hoy defendemos y luchamos por la justicia que prioriza a las personas por sobre las ganancias, no solo en California y en todo el país, sino en todo el mundo. Y hoy nos unimos a Mexicali Resiste en la lucha contra la influencia de la gran industria de bebidas alcohólicas, que ha generado un impacto negativo en generaciones de personas de color y comunidades de bajos ingresos de todo el mundo que históricamente han sido privadas de sus derechos. ¡Estamos unidos para rehusarnos a permitir este impacto en las generaciones venideras! Estamos unidos a nivel internacional en este esfuerzo y hoy denunciamos a Constellation Brands por lo que están haciendo en México".

"Sabemos que las personas organizadas y unidas pueden superar cualquier obstáculo", agregó Fierro.

Mexicali Resiste

Alcohol Justice

Red Binacional de Mujeres que Luchan

La Resistencia

#QueremosAguayLibertad

#MexicaliResiste

#TodosSomosMexicali

#AlcoholJustice

CONTACTO: Tsux [email protected]

Michael Scippa 415-548-0492

Christina Mira 510 829-8982

FUENTE Alcohol Justice

