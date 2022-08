Los adultos mayores aprenden a prevenir las caídas con Nymbl, la nueva aplicación de la plataforma Wellvolution de Blue Shield of California

La aplicación ofrece ejercicios de equilibrio para ayudar a prevenir las caídas, reducir las visitas a las salas de emergencias y los ingresos hospitalarios, y mejorar la calidad de vida

OAKLAND, Calif., 23 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La plataforma Wellvolution de Blue Shield of California incorporó Nymbl , una nueva aplicación de ejercicios fácil de usar que ayuda a los adultos mayores a mejorar su equilibrio y prevenir caídas a fin de poder mantener su movilidad e independencia.

Nymbl es un programa digital enfocado en la prevención de las caídas que combina la educación cognitiva conductual y los ejercicios de equilibrio en dos tareas. El programa está disponible en la plataforma Wellvolution de Blue Shield, que ofrece a sus miembros soluciones terapéuticas de eficacia demostrada basadas en la medicina del estilo de vida y en la salud mental sin costo adicional. La tecnología está facilitada por Solera Health. Nymbl está disponible para las personas inscritas en los planes Medicare Advantage y Medicare Supplement de Blue Shield of California.

"Conforme las personas envejecen, sus reflejos del equilibrio empiezan a disminuir, lo que significa que no pueden aferrarse rápidamente y evitar una caída", dijo Angie Kalousek-Ebrahimi, directora principal de Medicina del Estilo de Vida de Blue Shield. "Hemos observado un número creciente de miembros que necesitan servicios médicos de emergencia e internaciones hospitalarias tras sufrir una caída".

Las caídas son la causa principal de muerte por lesiones entre los mayores de 65 años, y generan un temor en la tercera edad que deriva en una reducción de la movilidad y en un aumento de la depresión y el aislamiento social. Según Nymbl, más del 70% de los adultos mayores están preocupados por las caídas y el 90% desea soluciones para prevenirlas en sus hogares.

"Creamos Nymbl con el objetivo de responder a la inquietud principal de las personas mayores: mejorar o mantener su movilidad para poder quedarse y envejecer en sus propias casas", dijo Ed Likovich, director ejecutivo de Nymbl. "Nuestro programa patentado entrena el equilibrio como un reflejo a fin de que esté disponible cuando se necesite. Los adultos mayores pueden acceder a nuestro programa en la comodidad de sus hogares y realizar sus ejercicios diarios en apenas 10 minutos".

"Nos complace que Blue Shield of California haya incorporado nuestro programa de prevención de las caídas a través de nuestra alianza con Nymbl", dijo Mary Langowski, directora ejecutiva de Solera Health. "Ayudar a los miembros de edad avanzada a evitar las lesiones por caídas contribuye a mantener su calidad de vida y refleja nuestra misión de asegurar que las mejores soluciones en materia de salud sean accesibles y convenientes para los consumidores".

Según Kalousek-Ebrahimi, Nymbl ha mejorado la calidad de la atención y los resultados de los miembros. Estos resultados también se incluyen en la Encuesta sobre los Resultados de Salud de Medicare, que forma parte de las calificaciones de Medicare Star. Según un estudio que se llevó a cabo en 2022 entre los usuarios de Nymbl que participaron en la Encuesta sobre los Resultados de Salud de Medicare:

El 72% afirmó haber hablado sobre las caídas con su médico, comparado con el promedio nacional del 45% en la medida Control del Riesgo de Caídas.

El 38% de los participantes reportó un aumento en la actividad moderada y el 36% reportó una mejora en las Actividades de la Vida Diaria, que se ajustan a las medidas Monitoreo de la Actividad Física y Mejora o Mantenimiento de la Salud Física.

El 34% de los miembros afirmó sentir más calma y tranquilidad, el 37% tener más energía y el 20% tener más compromisos sociales, lo que repercute en las medidas Mejora o Mantenimiento de la Salud Mental.

La Encuesta sobre los Resultados de Salud de Medicare recoge datos de salud válidos, confiables y clínicamente significativos del programa Medicare Advantage. Todas las organizaciones de servicios médicos administrados que tienen contratos con Medicare deben participar en la encuesta.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no solo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con 4.7 millones de clientes, 7,800 empleados y $22,900 millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos tres años, la compañía aportó más de $120 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/ . O síganos en LinkedIn , Twitter o Facebook .

Acerca de Nymbl Science

Nymbl Science ayuda a los adultos mayores en la tercera edad al mejorar su movilidad. El programa de prevención de las caídas de Nymbl se basa en pruebas científicas e incluye dos componentes principales, cada uno de los cuales aplica técnicas clínicas de referencia para mejorar los resultados de salud. El programa ha demostrado índices de participación líderes en el sector, la mejora de la confianza de los adultos mayores en su equilibrio, la incorporación de nuevos hábitos de salud y una reducción del 35% en los reclamos relacionados con las caídas. Visite https://nymblscience.com/ para obtener más información sobre la empresa y sus programas.

Acerca de Solera Health

Solera Health está comprometida a cambiar vidas al guiar a las personas hacia mejores soluciones en materia de salud, a la vez que ofrece a los pagadores y empleadores las herramientas adecuadas para administrar a los proveedores y los resultados de varias enfermedades. La plataforma de Solera ofrece un mercado de redes cuidadosamente seleccionadas de soluciones digitales y comunitarias enfocadas en las intervenciones sociales, conductuales y de estilo de vida a fin de producir un impacto en las enfermedades crónicas más prevalentes y costosas. Solera conecta estratégicamente a los consumidores con la solución que se adapta mejor a sus necesidades y los ayuda a mantener su compromiso para lograr resultados de salud satisfactorios. Para obtener más información sobre las alianzas y productos de Solera o sobre cómo podemos ayudar a las poblaciones de miembros, contáctenos en www.soleranetwork.com .

