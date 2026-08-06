LOS ANGELES AUTO SHOW® ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA AUTOMOBILITY LA® 2026, CENTRADA EN LA ENERGÍA, LA AUTONOMÍA Y EL ENTRETENIMIENTO

El año del sector comienza el jueves 19 de noviembre con un programa estructurado en torno a los tres temas que marcan el rumbo de la industria del automóvil, así como con una convocatoria abierta para las empresas que se dedican a ellos

LOS ÁNGELES, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ya está abierto el plazo de inscripción para AutoMobility LA® 2026. La jornada mundial para la prensa y el sector de Los Angeles Auto Show® 2026, patrocinada por Chevron con Techron, tendrá lugar el jueves 19 de noviembre en el Los Angeles Convention Center, un día antes de que la feria abra sus puertas al público durante diez días. El programa de 2026 se articula en torno a tres pilares: energía, autonomía y entretenimiento.

Automobility LA tendrá lugar el 19 de noviembre de 2026.

Se están rediseñando tres cosas a la vez: con qué funciona un vehículo, qué es capaz de hacer sin conductor y qué significa para las personas que lo ven. Son pocas las ciudades en las que se dan estas tres conversaciones. Los Ángeles es el mayor mercado de vehículos del país, uno de los pocos lugares donde ya circulan flotas autónomas en el tráfico diario y lugar icónico de la industria del entretenimiento, que marca la forma en que se concibe todo lo que tiene cuatro ruedas. El año del sector del automóvil comienza aquí, y lo que se dice en esta sala en noviembre suele marcar la pauta para los doce meses siguientes. AutoMobility LA se creó en 2014 con el objetivo de reunir en un mismo espacio a los sectores del automóvil y de la tecnología. Una década después, la sala es más grande, las preguntas han cambiado y el programa deja claro de qué trata este año.

Cada pilar es un debate que AutoMobility LA pretende liderar, y cada uno cuenta con su propia programación, sus propios colaboradores y su propia presentación a lo largo del otoño. Lo que el sector resuelve el 19 de noviembre es lo que el público ve a lo largo de los diez días siguientes.

Energía. La forma en que se propulsa un auto nunca ha sido una sola cuestión en este estado. Es una decisión relacionada con el combustible, con la infraestructura y con el presupuesto familiar. Lo que ha cambiado es que las tres cosas se están llevando a cabo al mismo tiempo y a gran escala. California adquiere vehículos de todos los tipos de motorización a la vez y en mayor volumen que cualquier otro estado, lo que la convierte en el mercado en el que las preferencias se revelan, en lugar de predecirse, y en el que el capital invertido con una década de antelación respecto a la demanda acaba cuajando o no. El debate sobre Energía de AutoMobility LA aborda los aspectos económicos de esta cuestión, más que su vertiente ideológica, y plantea la pregunta a quienes deben responderla. Chevron con Techron se consolida como patrocinador principal de la edición de 2026.

Autonomía. La autonomía dejó de ser una demostración en esta ciudad hace ya algún tiempo. Lo que ha cambiado es la pregunta. No se trata de si funciona, sino de cuál será el próximo paso: lo que pueda poseer un hogar y lo que eso implica, lo que hace una pequeña empresa con una furgoneta que sale a las cuatro de la madrugada, lo que hace el software al salir del vehículo y entrar a la planta. Los Ángeles es el lugar donde todo eso se pone a prueba por primera vez, en el tráfico y el comercio cotidianos, en lugar de en un programa piloto. El debate sobre autonomía en AutoMobility LA reúne en una misma sala a las empresas que la desarrollan y a las personas encargadas de regularla, en un momento en el que aún no hay respuestas claras.

Entretenimiento. En esta ciudad, un auto nunca ha sido solo un medio de transporte. Es un personaje, una referencia y una parte de la historia que se cuenta. Lo que ha cambiado es que ahora la relación es de carácter comercial. Los estudios, las plataformas de streaming, los desarrolladores de videojuegos y los creadores determinan la percepción que se tiene de un vehículo mucho antes de que el comprador entre en un concesionario, y las empresas de ambos lados de ese intercambio tienen su sede a pocas millas del centro de convenciones. El debate sobre entretenimiento de AutoMobility LA aborda este tema como un sector en sí mismo, en lugar de considerarlo un mero telón de fondo, y crea un espacio en el que ambas partes pueden encontrarse.

Esta jornada está pensada para la participación, no para la asistencia. Se invita a los fabricantes de automóviles, las empresas tecnológicas, los proveedores y las marcas que operen en cualquiera de estas tres áreas a presentar sus novedades y a proponer temas y ponentes para el escenario principal.

"El sector lleva generaciones acudiendo a Los Ángeles cada noviembre, y lo hace por una razón", afirmó Terri Toennies, presidenta de Los Angeles Auto Show y AutoMobility LA. "Este es el lugar en el que una empresa descubre cómo se percibe realmente su trabajo, y donde suelen surgir los productos, las colaboraciones y los debates que marcan el rumbo de un año. La energía, la autonomía y el entretenimiento son los aspectos que ahora plantean las decisiones más difíciles, y estamos organizando el día en función de ellos. AutoMobility LA siempre ha sido el punto de partida de todos los debates relacionados. Este año tenemos la intención de liderarlo".

La inscripción es gratuita para los medios de comunicación acreditados y autorizados. La inscripción para profesionales del sector cuesta 149 dólares hasta el 15 de octubre y 249 dólares a partir del 16 de octubre. La lista de debutantes de 2026 se publicará a finales de octubre, y la rueda de prensa completa y el programa del escenario principal se publicarán a principios de noviembre.

Cómo inscribirse: Visite Automobilityla.com para acceder al portal de inscripción y enviar sus credenciales. Se facilitarán instrucciones adicionales una vez se haya confirmado la reserva.

Acerca de Los Angeles Auto Show

Fundado en 1907, Los Angeles Auto Show® es uno de los eventos del sector del automóvil más antiguos e influyentes del mundo, así como un punto de referencia para los compradores de autos, los aficionados, las familias, los medios de comunicación y la industria mundial. Esta feria, que se celebra anualmente en el Los Angeles Convention Center, cuenta con la participación de fabricantes de automóviles de todo el mundo, estrenos de modelos, pruebas de conducción, tecnología, actividades relacionadas con el estilo de vida y la cultura automovilística del sur de California, en el mercado de vehículos más importante de Estados Unidos. Los Angeles Auto Show 2026 tendrá lugar del 20 al 29 de noviembre de 2026.

AutoMobility LA®, la jornada dedicada a los medios de comunicación y a la industria de la feria, reúne estrenos mundiales, anuncios del sector y un programa de conferencias en el que participan figuras destacadas de los sectores de la automoción y la tecnología.

Contacto para la prensa

Los Angeles Auto Show

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FUENTE Los Angeles Auto Show