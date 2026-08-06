LOS ANGELES AUTO SHOW® 開放 AutoMobility LA® 2026 報名，以能源、自動駕駛與娛樂為三大主軸

汽車產業新一年度的序幕將於 11 月 19 日（週四）揭開，活動議程聚焦重塑汽車產業的三大主題，並公開徵集推動相關領域發展的企業參與

洛杉磯2026年8月6日 /美通社/ -- AutoMobility LA® 2026 現已開放報名。由 Chevron with Techron 冠名贊助的 2026 Los Angeles Auto Show® 全球媒體暨產業日，將於 11 月 19 日（週四）在洛杉磯會議中心舉行，並於為期 10 天的一般民眾展期開幕前一天登場。2026 年活動議程聚焦三大核心主軸：能源、自動駕駛與娛樂。

汽車產業的三個面向正在同步重塑：車輛採用何種能源、無須駕駛者即可完成什麼，以及汽車在人們心中所代表的意義。鮮少有城市能讓這三項議題同時交會。洛杉磯是全美最大的汽車市場，也是少數已有自駕車隊投入日常交通的城市之一；同時，這裡也是娛樂產業重鎮，持續形塑人們對各類四輪移動工具的認知與想像。汽車產業新一年度的議程由此展開，而每年 11 月在展會現場提出的觀點，往往會為接下來 12 個月定調。AutoMobility LA 創立於 2014 年，旨在讓汽車產業與科技產業共聚一堂。十餘年後，活動舞台更加壯大、產業議題不斷演變，而本屆活動也開門見山地點出今年的核心課題。

AutoMobility LA 將於 2026 年 11 月 19 日舉行。

AutoMobility LA 將引領三大主軸的產業對話，各主軸均設有專屬議程與合作夥伴，詳細內容亦將於秋季陸續公佈。產業界在 11 月 19 日共同探討的方向，將成為一般民眾在隨後 10 天展期中親眼見證的成果。

能源。在加州，車輛採用何種動力，從來都不是單一層面的問題。這同時涉及燃料、基礎建設及家庭預算等多項決策。如今的不同之處，在於這三項決策正同步且大規模地進行。加州市場同時涵蓋各類動力系統的車款，銷售規模也高於全美任何其他州。因此，消費偏好在這裡不是依靠預測，而是由實際選擇直接呈現；提前需求 10 年投入的資本能否真正落地，也將在此接受市場檢驗。AutoMobility LA 的「能源」主軸將從經濟現實而非意識形態切入，並把問題交由真正必須作出決策的人來回答。Chevron with Techron 將以 2026 年車展冠名贊助商身分，領銜「能源」主軸。

自動駕駛。在洛杉磯，自動駕駛早已不再停留在概念展示階段。問題的重點已經改變。產業關注的已不再是自動駕駛能否運作，而是下一步可以延伸至哪些領域：家庭會選擇擁有何種車輛、又會叫用哪些隨傳隨到的移動服務；小型企業能如何運用一輛凌晨 4 時仍可自行運行的廂型車；以及當軟體走出車輛、進入工廠後，還能發揮哪些作用。洛杉磯正是這些應用率先接受考驗的地方，測試場景不是封閉式試驗計畫，而是真實的日常交通與商業活動。AutoMobility LA 的「自動駕駛」主軸將匯聚技術開發企業與監管決策者，在答案尚未定案之際，共同探討未來方向。

娛樂。在洛杉磯，汽車從來都不只是交通工具。它既是一個角色、一種身分象徵，也是故事敘事的一部分。如今的不同之處，在於這層關係已成為一項商業命題。電影製片公司、串流平台、遊戲開發商及內容創作者，早在消費者踏進展示中心之前，便已開始形塑他們對車輛的認知；而參與這項交流的雙方企業，其總部大多位於洛杉磯會議中心方圓數英里內。AutoMobility LA 的「娛樂」主軸將其視為一項產業，而不只是活動背景，並為雙方打造交流與合作的平台。

這場活動不是只為讓業界人士到場觀摩，而是鼓勵實際參與。凡涉足上述三大領域的汽車製造商、科技公司、供應商及品牌，均受邀在活動現場發布最新消息，並為主舞台議程提報主題與講者人選。

Los Angeles Auto Show 及 AutoMobility LA 總裁 Terri Toennies 表示：「汽車產業數十年來每年 11 月齊聚洛杉磯，背後自有其原因。」「企業可在這個展場了解自身成果會如何獲得市場回應，而足以影響未來一年走向的產品、合作關係及關鍵論辯，往往也從這裡開始。能源、自動駕駛與娛樂，正是當前產業最艱難決策的核心，因此我們將以這三大主題建構整日議程。AutoMobility LA 一直都是產業對話的起點。今年，我們將引領這場對話。」

通過資格審核的媒體工作者可免費報名。產業人士於 10 月 15 日或之前報名，費用為 149 美元；自 10 月 16 日起，報名費為 249 美元。2026 年首發車款名單將於 10 月下旬公布，完整記者會及主舞台議程則將於 11 月上旬公佈。

報名方式：請瀏覽 Automobilityla.com 進入報名平台，並提交資格證明資料。報名獲確認後，主辦單位將提供進一步說明。

關於 Los Angeles Auto Show

Los Angeles Auto Show® 創立於 1907 年，是全球歷史最悠久且最具影響力的汽車盛會之一，也是購車者、汽車愛好者、家庭、媒體及全球產業人士的重要活動平台。車展每年於洛杉磯會議中心舉行，匯聚全球汽車製造商，並帶來新車首發、試駕體驗、創新科技、生活風格活動及南加州汽車文化，在全美最重要的汽車市場呈現產業最新發展。2026 Los Angeles Auto Show 將於 2026 年 11 月 20 日至 29 日舉行。

AutoMobility LA® 是車展的媒體暨產業日，匯聚全球首發、產業重大消息，並舉辦由汽車及科技領域領袖參與的專業論壇。

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