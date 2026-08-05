LOS ANGELES AUTO SHOW® 門票現已開賣：為南加州帶來為期十天、數百款新車與無限次試駕體驗

洛杉磯2026年8月5日 /美通社/ -- 十天。來自全球車廠的數百款最新汽車、卡車、休旅車 (SUV)、油電混合動力車與電動車。所有車輛皆公開展示且未上鎖，測試跑道自車展開幕起即開放運行。由 Chevron with Techron 呈獻的 2026 年 LOS ANGELES AUTO SHOW®（洛杉磯車展）門票現已於 laautoshow.com 開賣，除了自 6 月起即提供的 Any Day（不限日期）門票外，亦加入 Opening Day（開幕日）、Weekdays Only（僅限平日）、Weekend Priority Entry（週末優先入場）、Family Four Packs（家庭四人套票）與 VIP Guided Tour（VIP 導覽）等門票。本屆車展將於 11 月 20 日至 29 日回歸洛杉磯會議中心 (Los Angeles Convention Center)，部分精選門票於 8 月 14 日前享有 9 折優惠。

2026 年洛杉磯車展門票開賣。 Tickets to the 2026 Los Angeles Auto Show on sale now.

這些門票在全美競爭最激烈的新車市場中開賣。根據大洛杉磯新車經銷商協會 (Greater Los Angeles New Car Dealers Association) 報告的 Experian 資料顯示，加州購買的新車數量居全美各州之冠，光是洛杉磯郡與橘郡在 2025 年的新車註冊量就高達 595,112 輛。光是這個南加州單一市場的新車數量，就超越了全美大多數州一整年的掛牌量；這正是為何全球車廠皆爭相將最新力作率先搬上此舞台，也是為何 11 月在此引領的風潮，總能形塑出隔年春季席捲全美的車市趨勢。

在這十天內，為爭取這些買家而競爭的各大品牌將齊聚一堂。消費者能在單一下午跨品牌比較整個市場的車款，在同一小時內、同一展場上，依序坐進來自 3 家不同車廠的全尺寸卡車、電動跨界休旅車與油電混合轎車，無須預約、無須申請信用貸款，也沒有為賺取佣金而推銷的業務員。車迷們能在 The Underground 與特色展館中欣賞低底盤改裝車、客製化車款與稀有超跑，打造者、夢想家與改裝專家將在展場上親自講述他們的故事。

洛杉磯車展總裁 Terri Toennies 表示：「119 年來，洛杉磯車展一直是這座城市故事與汽車發展傳奇的一環。」「好幾代南加州人都在此展場找到人生第一輛車、夢想車款與理想代步車；全球車廠也持續將最新力作搬上這個舞台，只因業界深知，洛杉磯市場能給出最真實的評價。「今日全面開放各種票種，就是邀請您參與其中，無論您是為了尋找下一輛愛車、帶著家人共度一天，還是為了慶祝這座城市帶給全球的汽車文化而來。」

更多試駕機會，更多探索樂趣

2026 年車展帶回了讓南加州車迷年復一年不斷回訪的經典體驗，並將於秋季陸續揭曉全新景點、品牌發布與首發車款。

街道試駕、測試跑道與室內乘車體驗 – 駕駛或搭乘最新的燃油車、油電混合動力車與電動車，在市中心周邊的公共道路以及包含 LADWP Test Track 在內的一系列室內外跑道上馳騁。

Camp Jeep 與 Ford Bronco Built Wild 冒險越野場 – 與專業車手一起搭乘最新的 Jeep 與 Ford Bronco 車款，跨越建於會議中心內的陡坡、傾角與障礙物，展現其真正的越野實力。

The Underground – 車展的汽車文化中心，頌揚草根精神的展現，以及低底盤改裝車、客製車、改裝車與稀有超跑背後的人物、改裝廠與俱樂部。

展館焦點 (Hall Showcases) – 作為車展中最受歡迎的景點之一，特色展館將回歸並展出一系列客製車、稀有超跑、肌肉車、低底盤改裝車與經典修復車等。

上述所有駕駛體驗皆包含在門票內。VIP 導覽 (VIP Guided Tours) 是由專家帶領的展場亮點區域巡禮，適合資深車迷與好奇的兒童，採獨立售票，但同樣包含體驗所有景點的車展門票。

Chevron with Techron 已於 7 月宣布成為 2026 年洛杉磯車展的冠名贊助商，並正打造專屬的現場體驗，主打新一代 Techron 技術，同時擴大家庭活動與門票優惠。詳細資訊將於車展前公布。

官方門票價格

2026 年洛杉磯車展採無現金交易。預售票可於 www.laautoshow.com/tickets 線上購買。所有價格均已包含服務費。針對 Any Day、Opening Day、Weekdays 與 Priority Entry 等票種的額外 9 折優惠期限至 8 月 14 日止，將於結帳時自動套用。

Any Day（不限日期）門票：

Any Day 成人，13 歲及以上：25 美元

Any Day 年長者，65 歲及以上：13 美元

Any Day 孩童，6 至 12 歲：13 美元

6 歲以下孩童：免費

今日開賣：

開幕日，11 月 20 日星期五：成人 20 美元、年長者 9 美元、孩童 9 美元

僅限平日，11 月 23 日至 26 日星期一至星期四：成人 22 美元、年長者 11 美元、孩童 11 美元

週末優先入場，星期六與星期日：成人 45 美元、年長者 23 美元、孩童 23 美元

家庭四人套票，感恩節當週的星期三與星期四（11 月 25 日至 26 日）：66 美元

VIP 導覽：成人 95 美元、孩童 45 美元，名額與行程待確認

特別促銷活動不得合併使用，所有門票皆須收取相關服務費與處理費。線上預售票價至 2026 年 11 月 19 日前有效。

如需更多資訊，請造訪 laautoshow.com。

關於洛杉磯車展：

創立於 1907 年的 LOS ANGELES AUTO SHOW® 是全球歷史最悠久、最具影響力的汽車盛會之一，亦是購車者、車迷、家庭、媒體與全球汽車產業的主要消費目的地。該車展每年於洛杉磯會議中心舉辦，在全美最重要的汽車市場中呈獻全球車廠、首發車款、試駕體驗、最新科技、生活風格活動與南加州汽車文化。2026 年洛杉磯車展舉辦期間為 2026 年 11 月 20 日至 29 日。如需更多資訊，請造訪 laautoshow.com。

AutoMobility LA 媒體與產業日將於 2026 年 11 月 19 日舉行。車展將於 2026 年 11 月 20 日至 29 日對大眾開放。洛杉磯車展由 ANSA Productions 擁有並營運。若要接收最新車展新聞與資訊，請在 Facebook、Instagram、X 與 LinkedIn 上追蹤洛杉磯車展，並於 laautoshow.com 註冊以接收通知。

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