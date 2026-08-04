洛杉矶车展® 门票现已发售：十天，数百辆新车和 SOCAL 无限次试驾

洛杉矶2026年8月4日 /美通社/ -- 十天。来自全球汽车制造商的数百辆最新汽车、卡车、越野车、混合动力车和电动汽车。从展会开幕的那一刻起，所有人都在露天展出，大门解锁，测试跑道一直在运行。雪佛龙与Techron合作主办的2026年洛杉矶车展® 门票现已在 laautoshow.com上发售，开幕日、仅限工作日、周末优先入场、家庭四件套餐和贵宾导游门票已加入自6月起开放的任意一日门票。该展会将于11月20日至29日重返洛杉矶会议中心，在限定时间内，精选门票在8月14 日之前可享受10％的折扣。

这些门票在该国竞争最激烈的新车市场上发售。根据大洛杉矶新车经销商协会报告的益百利数据，加利福尼亚州的新车购买量超过任何其他州，仅洛杉矶和奥兰治县在2025年就有595,112辆新车注册。这意味着南加州一个市场的新车数量超过了大多数州一年内注册的汽车数量，这也是为什么全球汽车制造商首先将最新产品推向该楼层的原因，也是为什么11月这里发生的事情影响了春季之前全国其他地区出现的趋势。

2026 年洛杉矶车展门票发售。 Tickets to the 2026 Los Angeles Auto Show on sale now.

在十天的时间里，争夺这些买家的品牌把所有东西都集中在一栋大楼里。购物者可以在下午跨越整个市场，坐在同一小时内来自三家不同汽车制造商的全尺寸卡车、电动跨界车和混合动力轿车上，在同一人行道上，无需预约，没有信用申请，也没有人支付佣金。爱好者可以在地下大厅和专业展厅感受低调的骑手、习俗和异国情调，建筑商、梦想家和定制师在展厅现场讲述他们的故事。

洛杉矶车展主席特里• 托尼斯说：“119年来，洛杉矶车展一直是这座城市故事和汽车遗产的一部分。一代又一代的南加州人已经在这个楼层找到了他们的第一辆车、他们梦想中的汽车和理想的日常驾驶员，世界各地的汽车制造商不断将他们的最新作品带到这里，因为他们知道洛杉矶会告诉他们真相。今天开放每种类型的门票都是邀请你参与其中，无论你是在购买接下来的东西，带着家人一起度过这一天，还是来庆祝这座城市带给世界的汽车文化。”

更多值得驾驶，更多待发现

2026年的车展带回了让南加州年复一年地回归的体验，新的景点、品牌公告和汽车首次亮相将在秋季公布。

街道试驾、试跑道和室内骑行 — 在市中心的公共道路以及包括 LADWP 测试跑道在内的一系列室内和室外赛道上驾驶或乘坐最新的汽油、混合动力和电动车型。

Camp Jeep 和 Ford Bronco 建造了野外探险路线 — 与专业司机一起骑行，了解会议中心内建造的坡度、角度和障碍物，最新的吉普和福特野马车型展示了他们的真实能力。

The Underground — 该节目的汽车文化中心，旨在表演基层的言论以及低速骑手、习俗、调谐者和异国情调背后的人、商店和俱乐部。

Hall Showcases — 作为展会上最受欢迎的景点之一，专业展厅将回归，展出各种风俗习俗、稀有异国情调、肌肉车、低速车手、修复品等。

上述所有驾驶体验都包含在门票中。VIP Guide Tours（由专家主导）为终身爱好者和好奇的孩子们带领的演出亮点区域游览，单独出售，但也包括一张可体验所有景点的演出门票。

雪佛龙和泰克龙是7月宣布的2026年洛杉矶车展的赞助商，并正在打造专门的现场体验，其中包括下一代Techron以及扩大的家庭节目和门票优惠。详情将在展前公布。

官方门票价格

2026 年洛杉矶车展是无现金的。预售票可以通过 www.laautoshow.com/tickets 在线购买。所有价格均包含服务费，额外九折优惠适用于8月14日之前的任何一天、开放日、工作日和优先入场，在结账时自动生效。

任意一日门票：

任何一天成人，13 岁及以上：25 美元

65 岁及以上的全日制老年人：13 美元

全日制儿童，6 至 12 岁：13 美元

6 岁以下的儿童：免费的

今日发售：

开幕日，11月20日星期五：成人 20 美元，老年人 9 美元，儿童 9 美元

仅限工作日，11 月 23 日至 26 日星期一至星期四：成人 22 美元，老年人 11 美元，儿童 11 美元

周末优先入场，周六和周日：成人 45 美元，老年人 23 美元，儿童 23 美元

Family Four Packs，感恩节周三和周四，11 月 25 日至 26 日：66 美元

贵宾导览：成人 95 美元，儿童 45 美元，供应情况和时间表待定

特别促销不能合并使用，所有门票均需支付适用的服务和手续费。预售票价在线有效期至 2026 年 11 月 19 日。

欲了解更多信息，请访问 laautoshow.com。

洛杉矶车展洛杉矶车展

创立于 1907 年，是世界上持续时间最长、最具影响力的汽车盛会之一，也是购车者、爱好者、家庭、媒体和全球行业的主要消费者目的地。该展会每年在洛杉矶会议中心举行，汇集全球汽车制造商、汽车首次亮相、试驾、技术、生活方式节目和美国最重要的汽车市场的南加州汽车文化。2026年洛杉矶车展将于2026年11月20日至29日举行。欲了解更多信息，请访问 laautoshow.com。

AutoMobility LA 媒体与行业日将于 2026 年 11 月 19 日举行。2026 年 11 月 20 日至 29 日向公众开放。洛杉矶车展由安莎制作公司拥有和运营。要接收最新的展会新闻和信息，请在脸书、Instagram、X和LinkedIn上关注洛杉矶车展，并在 laautoshow.com上注册接收提醒。

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