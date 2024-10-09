Los Angeles Auto Show's Consumer Choice Awards 第一輪投票現已開始──THE ZEVAS 2024

消費者受邀在這標誌性獎項計劃中，選出最佳混合動力車和電動車的決賽入圍車款

洛杉磯2024年10月9日 /美通社/ -- 全球領先的汽車和生活方式活動Los Angeles Auto Show™ (LA Auto Show) 今天宣布，其招牌零排放獎項計劃──THE ZEVAS™──的公眾投票現已開始。第一輪投票，將從今年八個獎項類別中選出三名入圍者，進入第二輪和最後一輪。從這些決賽入圍者中，將為每個類別選出最終得獎者。得獎者將於 11 月 19 日 （星期二）向公眾公佈，並在洛杉磯會議中心於 11 月 21 日星期四在洛杉磯會議中心舉行的全球新聞和行業日AutoCar City LA 2024™（AMLA 2024）慶祝。

歡迎各地的愛好者、有影響力的人和購物者投票，選出心目中最喜愛的零排放車輛。第一輪投票將於 10 月 20 日星期日午夜結束。如要投票，請瀏覽 theZevas.com。

決賽入圍者將於 10 月 23 日（星期二）公佈，此時第二輪投票將開始，以決定最終獲獎者。2024 年的類別為：

Compact/Coupe（小型/雙門跑車）

Crossover（跨界休旅車）

Hybrid PHEV（插電式混合動力車）

Sedan（轎車）

SUV（多功能旅行車）

Truck（卡車）

Ultra Luxury（超豪華車款）

Most Anticipated（最讓人期待車款）

這項獨一無二的消費者選擇獎，旨在表揚最頂尖的零排放車輛，並提供無與倫比的展示平台，以呈現頂尖科技與創新設計，引領當代消費趨勢，影響購買行為，並提升駕駛者的整體滿意度。THE ZEVAS 之前的得獎車款，包括 Rivian R1T、Tesla Model 3、Tesla Model Y、Fisker Ocean、Lucid Air 及 Hyundai KONA Electric。

LA Auto Show 和 AutoMobility LA 主席暨行政總裁 Terri Toennies 表示：「大眾對 THE ZEVAS 2024 的興趣非常濃厚，我們很高興。由於消費者對混合動力車和電動車的興趣仍然強烈，我們迫不及待地恭喜今年比賽的得獎者，並展示他們為推動業界發展所做的一切。」

AMLA 2024 已開始接受註冊，並且對認可和認可的媒體免費開放。10 月 31 日前，業界參加者可享 149 美元的「早鳥」註冊優惠。11 月 1 日後，全額報名費為 249 美元，適用於全部獲批准的業界參加者。請即報名，網站為 https://automobilityla-2024.reg.buzz/。

AMLA 2024 之後，LA Auto Show 將於 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 1 日期間向公眾開放。

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Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA 簡介

成立於 1907 年，Los Angeles Auto Show® 被認為是世界上最具影響力的汽車活動之一。此車展彰顯出洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業界提供全球性的科技和創新平台。

此活動將於 11 月 22 日至 12 月 1 日開放予公眾參觀，公眾參觀為期 10 天，並包括感恩節。對於準汽車買家、業界高層、意見領袖、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭來說，這是萬勿錯過的活動。LA Auto Show 在洛杉磯會議中心舉行，除了為洛杉磯帶來數億美元經濟和刺激當地就業市場，也是洛杉磯會議中心最大收入來源。

11 月 21 日是 AutoMobility LA 的傳媒和行業日，將包括一系列突破性的首次亮相和公告，以及一個會議節目，展出汽車和技術領域的領導者。這些專家將登上 AutoMobility LA 的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

媒體聯絡

Kat Kirsch

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Tania Weinkle

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Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA