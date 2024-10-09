洛杉矶车展消费者选择奖 - ZEVAS 2024首轮投票现已开放

消费者受邀在标志性奖项中评选最佳混合动力车和电动车入围车型

洛杉矶2024年10月9日 /美通社/ -- 全球领先的汽车和生活方式盛会 Los Angeles Auto Show™ （LA Auto Show）今天宣布，其标志性的零排放奖项ZEVAS™的公众投票现已开放。 第一轮投票将从今年的八个奖项类别中各选出三名入围者，进入第二轮即最后一轮投票。 从这些入围者中，每个类别将决出最终获胜者。 获奖者名单将于11月19日（星期二）向公众公布，并于11月21日（星期四）在洛杉矶会议中心举行的 AutoMobility LA 2024™ （AMLA 2024）LA Auto Show全球媒体和行业日上进行颁奖。

我们邀请世界各地的爱好者、网红和购车者为他们最喜爱的零排放车辆投票。 第一轮投票将于10月20日（星期日）午夜结束。 如需投票，请访问 TheZevas.com 。

入围名单将于10月23日（星期二）公布，届时将开始第二轮投票，以决定最终获胜者。 2024年的类别包括：

紧凑型/轿跑型

跨界车

混合动力PHEV

轿车

SUV

卡车

超豪华

最受期待

这一独特的消费者选择奖旨在表彰顶级零排放车辆，并提供卓越平台，展示塑造当今买家兴趣、影响购买行为和提高整体驾驶满意度的先进技术和创新。 ZEVAS的往届获奖者包括Rivian R1T、Tesla Model 3、Tesla Model Y、Fisker Ocean、Lucid Air和Hyundai KONA Electric。

LA Auto Show & AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示：“我们很高兴看到人们对ZEVAS 2024的兴趣非常浓厚。 由于消费者对混合动力和电动汽车的兴趣仍然强烈，我们迫不及待地要为今年的获胜者庆祝，并展示他们为推动行业发展所做的一切。”

AMLA 2024现已开放媒体注册，对获得认证和批准的媒体免费开放。 业内与会者可在10月31日前享受149美元的“早鸟”注册优惠。 从11月1日起，所有获批的业内注册者需支付249美元的全额注册费。 立即在https://automobilityla-2024.reg.buzz/注册。

在AMLA 2024之后，LA Auto Show将于2024年11月22日至2024年12月1日向公众开放。

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关于Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show®创办于1907年，是世界公认的最具影响力的汽车盛会之一。 该展会体现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，也为行业首次亮相、技术和创新提供了一个全球性平台。

11月22日至12月1日向公众开放，展会将持续10天，包括感恩节。 对于有意购车者、行业高管、网红、汽车爱好者以及希望在展会期间度过难忘一天的家庭来说，这场盛会不容错过。 LA Auto Show在洛杉矶会议中心举行，为该市的经济贡献了数亿美元，刺激了当地的就业市场，是该中心的头号创收来源。

11月21日，该展会的媒体和行业日AutoMobility LA将包括一系列开创性的首次亮相和产品发布，以及一场主要由汽车和技术领域领军人物参加的会议节目。 这些专家将在AutoMobility LA主舞台的一系列演讲和小组讨论中探讨最紧迫的行业问题。

媒体联系人

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Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA