Los Angeles Auto Show 宣佈重啟消費者選擇獎 - THE ZEVAS 2024

全球頂級汽車盛事以標誌性獎項表彰混合動力和電動汽車的創新

洛杉磯2024年9月13日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show) 今天正式宣佈其標誌性獎項計劃 THE ZEVAS™ (零排放汽車獎) 的回歸。於 2021 年首次亮相的 THE ZEVAS 是同類計劃中的首個，旨在表揚新銳與傳統汽車製造商在新混合動力和電動汽車的創新，以及現有車型全新零排放版本方面的突破。

作為長期以來致力於推動電動車在消費者端的普及，並積極促進電動車教育的倡導者，LA Auto Show 自豪地搭建了一個展示汽車與技術界的融合平台。THE ZEVAS 2024 將於 11 月 21 日星期四在 AutoMobility LA 2024 (AMLA 2024) 舉行。LA Auto Show 作為全球汽車產業的年度盛事，將雲集來自世界各地數以千計的汽車高管、認證記者、傳媒代表、政府官員、政策制定者、技術人員、設計師、投資者、行業分析師、思維領袖、內容創作者和影響者。

此項獨特的消費者選擇獎旨在嘉許各類領先的零排放車型，並搭建了一個獨一無二的展示平台，以呈現前沿科技與創新設計，引領當代消費趨勢，影響購買行為，並提升駕駛者的全面滿意度。THE ZEVAS 之前的得獎車型包括 Rivian R1T、Tesla Model 3、Tesla Model Y、Fisker Ocean、Lucid Air 及 Hyundai KONA Electric。

THE ZEVAS 2024 組別包括：

頂級緊湊

頂級轎跑

頂級跨界

頂級掀背/小型貨車/轎式旅行車

頂級轎車

頂級 SUV

頂級卡車

最讓人期待車型

THE ZEVAS 是致敬零排放車輛對我們世界帶來實質性影響。對於 2024 年的投票過程，第一輪將決出每個組別的前三個車型。決賽入圍者公佈後，將進行第二輪投票，以選出 AMLA 2024 最終組別獲獎者。投票將僅在 thezevas.com 上提交。

10 月 1 日星期二 — 第一輪投票開始

10 月 11 日星期五 — 第一輪投票結束

10 月 29 日星期二 — 決賽入圍者公佈。第二輪投票開始

11 月 8 日星期五 — 第二輪投票結束

11 月 19 日星期二 — 獲獎者公佈

11 月 21 日（星期四）— 獲獎者將在 AutoMobility LA 2024 獲得頒獎

LA Auto Show 和 AutoMobility 總裁兼營運總監 Terri Toennies 表示，「電動化仍然是汽車行業經歷過的最具變革性的力量之一。隨著消費者對電動車的興趣依然濃厚，以及加州在美國新電動及混合動力汽車市場佔有率居首，這正是表彰電動車產業不斷湧現的技術創新和積極貢獻絕佳良機和場合。」

AMLA 2024 現已開放註冊，對經認證和認可的傳媒可免費入場。10 月 31 日前，業界參加者可享「早鳥」149 美元報名費優惠。11 月 1 日後，全額報名費為 249 美元，適用於全部獲批准的業界參加者。請即報名，網站 https://automobilityla-2024.reg.buzz/。

繼 AMLA 2024，LA Auto Show 將於 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 1 日期間向公眾開放。

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關於 Los Angeles Auto Show 及 AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show® 自 1907 年創辦以來，一直備受公認為全球最具影響力的汽車界活動之一。該車展表彰洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車行業提供了一個全球性的科技和創新平台。

該活動將於 11 月 22 日至 12 月 1 日開放予公眾參觀，公眾參觀為期 10 天，並包括感恩節。對於準汽車買家、業界高層、意見領袖、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭來說，這是個萬勿錯過的活動。LA Auto Show 在洛杉磯會議中心舉行，除了為洛杉磯帶來數億美元經濟和刺激當地就業市場，也是洛杉磯會議中心最大收入來源。

11 月 21 日是該活動的新聞發佈及業內人士日，AutoMobility LA 將舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上 AutoMobility LA 的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

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Dan Sampson

Los Angeles Auto Show 及 AutoMobility LA 首席營銷與傳訊總監

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