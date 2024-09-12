洛杉矶车展宣布回归其消费者选择奖--ZEVAS 2024

全球首屈一指的汽车盛会通过签名奖励计划庆祝混合动力和电动汽车的创新

洛杉矶2024年9月13日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show®今天正式宣布其标志性奖项计划ZEVAS™ (Zero-Emission Vehicle Awards)的回归。 ZEVAS于2021年首次推出，将再次庆祝新兴和成熟的汽车制造商及其在新型混合动力和电动汽车方面的创新，以及现有车型的新零排放版本。

作为消费者电动汽车采用的长期支持者和电动汽车教育的推动者，洛杉矶车展很自豪能够提供一个展示汽车和技术世界交叉的平台。 ZEVAS 2024将于11月21日星期四在 AutoMobility LA 2024 （ AMLA 2024 ）举行，这是洛杉矶车展的全球新闻和行业活动，吸引了数千名汽车行业高管、资深记者和媒体代表、政府官员、政策制定者、技术专家、设计师、经销商、投资者、行业分析师、思想领袖、内容创作者和影响者。

这一独特的消费者选择奖旨在表彰各种类别的顶级零排放车辆，并提供无与伦比的论坛，展示塑造当今买家兴趣、影响购买行为和提高整体驾驶员满意度的进步和创新。 ZEVAS的先前获奖者包括Rivian R1T、Tesla Model 3、Tesla Model Y、Fisker Ocean、Lucid Air和Hyundai KONA Electric。

ZEVAS 2024的类别包括：

顶级紧凑型

Top Coupe

Top Crossover

顶级掀背车/面包车/货车

顶级轿车

顶级SUV

顶级卡车

最受期待

ZEVAS是对零排放车辆对我们世界产生的实际影响的庆祝。 在2024年的投票过程中，第一轮将确定每个类别的前三名车辆。 决赛入围者公布后，将进行第二轮投票，以选出最终类别的获奖者，他们将在AMLA 2024上获得荣誉。 投票将仅在thezevas.com上提交。

10月1日星期二–第一轮投票开始

10月11日星期五–第一轮投票结束

10月29日（周二） –入围名单公布。 第二轮投票开始

11月8日星期五–第二轮投票结束

11月19日（星期二） –获奖者公布

11月21日星期四– 2024年洛杉矶AutoMobility大会获奖者

洛杉矶车展和AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示： “电气化仍然是汽车行业有史以来最具变革性的力量之一。 “随着消费者对电动汽车的兴趣依然强劲，加州在新的电动和混合动力汽车采用方面在全国处于领先的地位，时间和地点非常适合庆祝该类别的一致、成熟的创新和积极影响。”

AMLA 2024的注册对经认可和批准的媒体是开放和免费的。 业内与会者可在10月31日之前享受149美元的“早鸟”注册费。 自11月1日起，249美元的全额注册费将适用于所有获批的业内报名者。 点击https://automobilityla-2024.reg.buzz/即可报名。

在AMLA 2024之后，洛杉矶车展将于2024年11月22日至2024年12月1日向公众开放。

如需了解最新的展会新闻、动态和信息，请关注洛杉矶车展的X、Facebook、Instagram或LinkedIn ，并在laautoshow.com上注册并打开通知提醒。

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关于洛杉矶国际车展和AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show® 创办于1907年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内汽车发布、技术和创新提供了全球化的平台。

车展将于 11 月 22 日至 12 月 1 日对公众开放，持续 10 天，包括感恩节当天。 这是一个准车主、行业高管、业内名人、汽车爱好者，以及想在假日期间享受难忘一天的家庭不能错过的活动。 洛杉矶车展在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。

11 月 21 日，即车展的媒体和行业日，AutoMobility LA 将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于AutoMobility LA的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。

媒体联系人

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Dan Sampson

洛杉矶车展与AutoMobility LA首席营销与传播官

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