Los Ángeles se manifiesta para detener el SB 930 de cierre a las 4 a. m. Proyecto de ley de bares en el sur de California

Paul Koretz, concejal de la ciudad de Los Ángeles, presenta la resolución de oposición

LOS ÁNGELES, 31 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los miembros de la Alianza de Políticas sobre Drogas y Alcohol de Los Ángeles (L.A. DAPA), la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA) y Alcohol Justice, junto con el concejal del Ayuntamiento de Los Ángeles Paul Koretz, llevaron a cabo una manifestación en el ayuntamiento para oponerse al SB 930 de California. El proyecto de ley "desmenuzado y modificado", elaborado por el senador Scott Wiener (D-San Francisco) y el miembro de la Asamblea Mark Haney (D-San Francisco), es el quinto intento desde 2013 de alterar las protecciones del horario de cierre uniforme en todo el estado de California.

"El ayuntamiento de Los Ángeles se ha pronunciado reiteradamente en contra de los proyectos de ley que establecen el horario de cierre a las 4 a. m., y estoy aquí para decirles que no permitiremos que Sacramento ponga en peligro nuestra seguridad pública, nuestras vidas, a cualquier costo y nos negamos a pagar caro por las consecuencias sin pelear", afirmó Koretz, concejal de Los Ángeles. "Y es por eso que asistiré a la reunión del Concejo Municipal esta mañana para presentar la resolución de oposición, y estoy avisándoles a mis colegas que no podemos cansarnos ahora y darnos por vencidos tras años de lucha. Este proyecto de ley está diseñado para procesarse rápidamente, y Jerry Brown no está allí para detenerlo esta vez si llega a la oficina del gobernador. Ha llegado el momento de que los californianos le digamos a Sacramento que no permitiremos que el proyecto de ley de horario de cierre para los bares a las 4 a. m. ponga en peligro la vida de nuestros ciudadanos".

El SB 930 permitiría ampliar los horarios de cierre de los minoristas de las 2 a. m. a las 4 a. m. como parte de un peligroso "programa piloto". El experimento se implementaría en siete ciudades: San Francisco, Oakland, West Hollywood, Fresno, Cathedral City, Coachella y Palm Springs. Se ha estimado que al estado le costará al menos $3-4 millones al año administrar, mitigar el daño y limpiar la sangre de la autopista, mientras que a las ciudades y los pueblos de las "zonas de salpicadura" les costará millones más.

Si bien los autores del proyecto lo enmarcan como un asunto de "control local", no hay control local en lo que respecta al alcohol porque el peligro no permanece en el distrito donde se produce el consumo. Si este proyecto se convierte en ley, Los Ángeles estará rodeado de bebedores nocturnos: los conductores que se trasladen de regreso en estado de ebriedad por el distrito a primera hora de la mañana.

"Toma tiempo que las personas se recuperen después de beber", señaló la Dra. Marielle Reataza, directora ejecutiva de National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse (NAPAFASA) "Con la extensión del horario de cierre a las 4 a. m. y tan cerca de la hora punta de la mañana, esto supone un peligro para otros viajeros, como las pequeñas empresas circundantes que no tienen la capacidad de resolver situaciones con clientes potencialmente violentos. Por último, me preocupa que la extensión del horario de cierre siga presionando los límites de nuestro ya sobrepasado sistema de salud. La ampliación del horario de cierre genera preocupación en torno al aumento en las admisiones en las salas de emergencia".

Los estudios demuestran que la privación de sueño puede dificultar la conducción tanto como la intoxicación con alcohol. Esto significa que los conductores con problemas de sueño pueden verse gravemente perjudicados incluso con un nivel de concentración de alcohol en la sangre por debajo del límite legal de .08. Debido a que los efectos eufóricos del alcohol pueden generar sensación de estimulación a medida que aumenta la concentración de alcohol en la sangre, la fatiga se puede enmascarar. Los conductores pueden estar ya en la autopista antes de que sientan agotamiento.

"Este no debiese llamarse proyecto de ley Weiner, sino proyecto de ley de la locura", señaló Ruben Rodriguez, director ejecutivo de Pueblo y Salud y portavoz de L.A. DAPA. "¿Quién en su sano juicio creería que alguien necesita otra bebida después de las 2:00 de la madrugada? Solo unos pocos bares y restaurantes que quieren ganar unos cuantos dólares más a expensas de la salud y la seguridad de nuestra comunidad".

Hay consenso entre los defensores de la salud pública y la seguridad con respecto a que el SB 930 pasa por alto 40 años de investigación en salud pública revisada por pares sobre los peligros de ampliar el horario de cierre e ignora la catástrofe anual existente de daños relacionados con el alcohol en California.

"Todos los intentos anteriores de extender el horario de cierre hasta las 4 a. m. han fracasado y con justa razón, es un terrible cambio en las políticas públicas de California", señaló Cruz Avila, director ejecutivo de Alcohol Justice. "Hoy estamos aquí juntos, para decir NO al SB 930 y DE NINGUNA MANERA a crear una peligrosa nueva clase de viajeros nocturnos que van de bar en bar. También estamos hoy aquí para declarar que es hora de acabar con la falsa narrativa de que este es un "problema local" y que debido a la COVID, la única manera de salvar a los pequeños locales de vida nocturna es permitiendo dos horas más de ventas y consumo de alcohol. El SB 930 no hace más que subsidiar y recompensar a los vendedores nocturnos de alcohol a costa del gobierno y los contribuyentes".

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), California actualmente sufre más daños anuales relacionados con el alcohol que cualquier otro estado: 11,000 muertes relacionadas con el alcohol, $35,000 millones en costos totales, $18,500 millones en costos estatales. Los CDC también identifican el mantenimiento de los horarios de cierre actuales como una de las 10 políticas clave para reducir los daños derivados del consumo imprudente de alcohol y de las muertes en vehículos motorizados relacionadas con el alcohol.

"La idea de ampliar las horas de funcionamiento para bares y restaurantes hasta las 4 a. m. con la promesa de mejorar la economía no solo es un mensaje falso, sino también peligroso", comentó Jorge Díaz, activista de prevención del VIH. "Piense en el impacto que esto generará en la salud mental, la inteligencia emocional y la autoestima de las personas LGBTQ en nuestra comunidad latina. Ya tenemos suficientes desafíos y barreras sociales, no necesitamos añadir más".

"Como profesional de salud mental que trabaja con familias vulnerables, he visto el impacto del consumo de alcohol en el aumento de la violencia doméstica, el abuso y abandono infantil, el desempleo y los problemas de salud mental", comentó Janis Reid, miembro de la junta directiva de la Red de Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal del Sur de California (Fetal Alcohol Spectrum Disorder Network of Southern California)."El propósito del SB 930 es vender más alcohol. Tener un mayor acceso al alcohol aumentará la exposición de nuestros niños vulnerables. Uno de cada veinte bebés nace con discapacidades del neurodesarrollo debido a la exposición prenatal al alcohol. El alcohol es la sustancia que más fácilmente pasa por la barrera hematoencefálica mientras el niño se encuentra en el útero. Las personas con trastornos del espectro alcohólico fetal están sobrerrepresentadas en nuestros sistemas de salud mental, sistemas de justicia penal, falta de vivienda, desempleo y empleo de precarias condiciones, sistemas de protección infantil y sistemas de protección social. Tener un mayor acceso al alcohol aumentará la exposición de nuestros niños vulnerables".

"Estoy aquí hoy en representación de miles de madres en el condado de Los Ángeles que luchan por sus hijos día tras día en una sociedad que tiene mucho que aprender de nosotras, las madres que luchan por criar a sus hijos para que salgan adelante incluso cuando nuestras leyes y recursos no están a nuestro favor", manifestó Aracely Ocampo, portavoz de la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA). "Tenemos suficientes daños relacionados con el alcohol en California, más que cualquier otro estado del país, por lo que el SB 930 no tiene sentido. ¡ES SUFICIENTE!"

"La relación entre el consumo excesivo de alcohol y la violencia con armas de fuego ha sido ampliamente establecida en las investigaciones médicas a través de numerosos estudios", señaló Alec Foster, portavoz de Women Against Gun Violence (WAGV)."Los datos son claros y esta es la razón por la que debemos evitar que el proyecto de ley de horario de cierre a las 4 a. m. se apruebe en Los Ángeles y en California. La influencia que ejerce el alcohol no debería ser más poderoso que la necesidad de mantener seguras nuestras comunidades".

"Esta es la cuestión principal del SB 930: ampliar el horario de venta de alcohol en el local hasta altas horas de la madrugada beneficiará a unos pocos propietarios de bares, restaurantes y clubes nocturnos, así como a los productores y distribuidores de alcohol, a la vez que aumentará los daños y los costos relacionados con el alcohol con un gran gasto público", agregó Avila."El cambio de política es una receta para causar un mayor daño. Los médicos realizan un juramento solemne para "en primer lugar, no hacer daño". Nuestros legisladores deberían cumplir la misma norma. ¡Pueden comenzar VOTANDO NO al SB 930!"

Alcohol Justice alienta al público a TOMAR MEDIDAS para DETENER el SB 930: envíe JUSTICE al 313131 o visite: https://alcoholjustice.org/take-action/stop-sb-930-no-late-last-calls-in-ca-not-now-not-ever

