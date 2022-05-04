Los Angeles Unified 與 AT&T 為學生家庭提供高速互聯網以彌合數碼鴻溝

透過美國聯邦通訊委員會的緊急連接基金向家庭免費提供速度高達 1 GIG 的寬頻

洛杉磯2022年5月5日 /美通社/ -- 有甚麼新消息? Los Angeles Unified 校區與 AT&T* 正在免費為學生家庭提供高速寬頻服務。當我們重新構想教育的未來時，連接就是新的筆和紙。透過這種共同努力，洛杉磯更多的學生和家庭將擁有充分參與教育和數碼生活所需的可靠互聯網。

這是一項對高速互聯網的投資，旨在為 Los Angeles Unified 學生及其家人打造更美好的未來。該計劃由美國聯邦通訊員會 (FCC) 的緊急連接基金資助，截至 2023 年 6 月，該校區正在探索為有需要的學生提供長期服務的選擇方案。

2 月，Los Angeles Unified 督學 Alberto M. Carvalho 宣佈其 100 天計劃，以擴大 Los Angeles Unified 的優質學術機會。作為計劃的一部分，該校區正在啟動「家庭全連接」(All Families Connected) 計劃，旨在確保每位學生都能使用正確的技術工具、校園內外的優質連接，以及在數碼世界中進步所必需的數碼素養。

Alberto M. Carvalho 督學表示：「在教與學日益數碼化的時代，存取可靠的高速互聯網只是一項人權。作為教育工作者，我們有責任確保每名學生都擁有獲得每個可用學習機會所需的工具，其中包括全天候、校內和校外的可靠互聯網存取。如果沒有可靠的互聯網存取，學生就沒有他們需要學習的東西。就這麼簡單。Los Angeles Unified 努力不懈，為學生提供充分發揮學術潛力所需的資源。」

AT&T California 總裁 Rhonda Johnson 表示：「Carvalho 督學和他的團隊推出計劃，將互聯網帶到今天沒有高速互聯網連接的 Los Angeles Unified 學生家中，我們對此非常讚賞。我們知道學習不僅限於課室，因此在家中可靠的連接對於學生今天和未來的茁壯成長至關重要。這次合作是公私夥伴關係如何在連接加州社區方面發揮重要作用的另一個例子。」

為甚麼這個很重要？ 甚至在疫情前，教育資訊科技領導者就表達了對學生在家中獲得可靠互聯網連接的擔憂，這通常稱為家課鴻溝。如果沒有足夠的互聯網存取，學生可能會遇到連接速度緩慢的問題，如家中有多名學生，問題就會變得更糟。在洛杉磯縣，19% 的住戶沒有連接或要依賴智能手機連接互聯網。

課室內外就是快速可靠互聯網至關重要的地方。Los Angeles Unified 計劃將為家庭提供高速 AT&T 互聯網服務，包括透過 AT&T FIBER® 實現高達 1 GIG 的上載和下載速度，因此學習速度不會減慢。高速互聯網改變了家庭工作、學習、生活和娛樂的方式，創造經濟機會和更強大的社區。

誰符合資格參加此計劃？

目前在 Los Angeles Unified 校區的學校就讀，且目前在家中沒有寬頻的學生家庭符合資格參加此計劃。

符合資格的家庭如何登記？

如欲了解更多關於「家庭全連接」計劃的資訊，包括如何登記，請瀏覽 achieve.lausd.net/connect 或致電 213.443.1300。

AT&T 如何幫助彌合洛杉磯的數碼鴻溝？

AT&T 將繼續幫助教育機構、圖書館和政府實體提供更實惠的互聯網服務，以連接洛杉磯等全國各地的學生、教師、圖書館訪客和服務不足的家庭。

公司還在 12 月宣佈將在洛杉磯開設三個新的 AT&T 互聯學習中心，為面臨連接障礙的人士提供互聯網存取和教育工具，這對他們的長期成功至關重要。AT&T 已在負責任社區發展聯盟 (Coalition for Responsible Community Development) 的 YouthSource 中心開設一個中心。下一個中心今天在薩爾瓦多美國領導與教育基金 (SALEF) 啟用，佛蒙特州 Slauson EDC 技術培訓中心計劃於今年稍後投入服務。

連接後，AT&T 認識到免費數碼教育和指導工具的重要性，這些工具可以幫助家庭獲得安全有效使用互聯網所需的技能。這就是 AT&T 與公共圖書館協會 (Public Library Association) 一起提供免費數碼素養課程和研討會，以及透過 AT&T ScreenReady® 提供免費網上安全提示和工具的原因。此外，AT&T 還為 K-12 學生推出了一個名為 The Achievery 的數碼學習平台。該平台由 AT&T 建立，其中包含一些最受歡迎的電影、電視節目和動畫系列，並與領先的教育非牟利組織建立的課程和學習活動結合。AT&T 員工還為互聯學習中心的學生和家庭提供輔導和指導。

除了在洛杉磯的社區投資外，AT&T 還繼續投資於將光纖和連接引入該地區。由 2018 年至 2020 年，公司在大洛杉磯地區的無線和有線網絡上投資了近 27 億美元，擴大覆蓋範圍並改善了連接性。在加州，AT&T Fiber 覆蓋超過 800 萬英里的光纖線。

*關於 AT&T

我們每天幫助超過 1 億美國家庭、朋友和鄰居以有意義的方式建立聯繫。從 140 多年前的第一個電話到今天我們的 5G 無線和多千兆互聯網產品，我們 @ATT 創新以改善生活。如欲了解更多關於 AT&T Inc. (NYSE:T) 的資訊，請瀏覽 about.att.com。投資者可以在 investors.att.com 了解更多資訊。

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