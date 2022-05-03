洛杉矶联合学区与AT&T为学生家庭提供高速互联网以跨越数字鸿沟

通过 FCC 紧急连接基金为家庭免费提供网速高达 1 GIG 的宽带

洛杉矶2022年5月3日 /美通社/ --

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洛杉矶联合学区与 AT&T* 将为学生家庭免费提供高速宽带。随着我们重构未来教育，连接性的意义无异于全新的纸与笔。通过这一共同努力，洛杉矶更多的学生与家庭将拥有可靠的互联网，以便他们充分参与教育和数字化生活。

这项对高速互联网的投资将为洛杉矶联合学区的学生及其家庭建设更好的未来。此项目资金来源于 FCC 的紧急连接基金，持续至 2023 年 6 月，学区正在探索如何为有需求的学生提供更长期的服务。

洛杉矶联合学区督学 Alberto M Carvalho 于 2 月宣布了在学区拓展高质量学术机遇的百日计划。作为该计划的一部分，学区将推出“All Families Connected”项目，旨在确保每名学生都能得到合适的技术工具、校园内外的高质量连接，以及在数字化世界中前行所需的数位素养。

“在教学与学习愈发数字化的时代，获得可靠的高速互联网是人们应有的权利。”督学 Alberto M. Carvalho 表示。“我们作为教育者，有责任确保每名学生都有获取一切可得的学习机会所需的工具，这其中就包括校园内外全天候的可靠互联网。如果无法得到可靠的互联网，我们的学生就没有学习所需的条件。这是非常简单的道理。洛杉矶联合学区将会锲而不舍地帮助我们的学生配备所需的资源，以便他们能够充分达成学术潜力。”

“我们非常感谢 Carvalho 督学及其团队创建了这个项目，将互联网带入当今没有高速互联网连接的洛杉矶联合学区学生的家中。”AT&T 加利福尼亚州总裁 Rhonda Johnson 表示。“我们知道学习不只是发生在物理的教室中，因此，可靠的家庭连接对于学生现在和未来的蓬勃发展至关重要。这一共同努力是公私合营对加利福尼亚州社区可起到的关键作用的又一例证。”

为什么这具有重要意义？？

在疫情前，教育 IT 引领者们便已针对学生家庭能否获得可靠的互联网连接而日益表示忧虑，这常被称为“作业差距”。如果没有充分的互联网连接，学生可能会遇到网络连接慢等问题，家中有多个学生时情况更为严峻。在洛杉矶県，19% 的家庭没有网络连接或依赖智能手机连接互联网。

在这种情况下，快速而可靠的互联网是至关重要的，不论是在课堂内外。洛杉矶联合学区项目将为家庭提供高速 AT&T 互联网服务，包括上传与下载网速高达 1 GIG 的 AT&T FIBER® 服务，以便学习不会被阻滞。高速互联网将改变家庭工作、学习、生活和娱乐的方式——创造更多经济机遇，建设更为强有力的社区。

哪些人符合该项目资格？

目前有学生就读于洛杉矶联合学区学校，且目前家中没有宽带的家庭符合资格。

符合资格的家庭如何登记？

如需了解“All Families Connected”项目的更多相关信息，包括如何登记，请访问 achieve.lausd.net/connect 或致电 213.443.1300。

AT&T 如何帮助跨越洛杉矶的数字鸿沟？

AT&T 持续帮助教育机构、图书馆与政府单位获得更为经济实惠的互联网服务，以便帮助全国各地的学生、教师、图书馆读者与弱势家庭建立连接，其中包括洛杉矶。

公司还于 12 月宣布在洛杉矶开放三个新的 AT&T 连接学习中心，为面临着连接壁垒而影响其长期成功的人们提供互联网与教育工具。AT&T 已在 Coalition for Responsible Community Development（社区发展责任联盟）的 YouthSource Center 开放了一处中心。下一处中心位于 Salvadoran American Leadership & Education Fund（萨尔瓦多美国领导力与教育基金，SALEF），将于今日开放；Vermont Slauson EDC 技术培训中心计划于今年晚些时间开放。

AT&T 很清楚建立连接后获得免费数字教育与指导工具的重要性，以帮助家庭获得安全有效地使用互联网所需的技能。因此，AT&T 将与 Public Library Association（公共图书馆协会）共同合作，提供免费的数位素养课程与工作坊，并通过 AT&T ScreenReady® 提供免费的在线安全技巧与工具。此外，AT&T 还为 K-12 学生推出了数字学习平台 The Achievery，该平台由 AT&T 所创建，提供出自领先的非营利教育界组织的内容，将众多热门电影、电视节目与动画系列的剪辑与课程和学习活动相结合。AT&T 员工也会提供帮助，为连接学习中心内的学生和家庭提供指导。

除了向洛杉矶的社区投资外，AT&T 还继续投资于将光纤和连接引入该地区。从 2018 年到 2020 年，公司在大洛杉矶地区的无线和有线网络上投资了近 27 亿美元，扩大了覆盖范围并改善了连接性。在加利福尼亚州，AT&T Fiber 覆盖了超过 800 万英里的光纤线。

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*关于 AT&T

我们每天帮助美国超过一亿的亲朋好友、邻里乡亲以有意义的方式保持联系。从 140 多年前的第一次手机通话，到我们的 5G 无线网络与 Multi-Gig 网络服务，我们 @ATT 不断创新以改善生活。关于 AT&T Inc. (NYSE:T) 的更多信息，请访问 about.att.com。投资者也可访问 investors.att.com，了解更多情况。

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