Los automóviles fabricados en el "Valle automotriz de China" brillan más allá de la ciudad de Wuhan, en China central

WUHAN, China, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- En la noche del 11 de abril, frente a la Torre de la Grulla Amarilla, un edificio antiguo emblemático en Wuhan, Dongfeng Motor Corporation, junto con la Oficina Municipal de Comercio de Wuhan y el comité de gestión de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Wuhan (WEDZ), realizaron una exposición de recorrido automotriz para mostrar los logros de innovación de la actualización industrial de Dongfeng y la fuerte competitividad de los automóviles producidos en la zona, también conocida como el "Valle automotriz de China".

Los automóviles fabricados en "China's Auto Valley" resplandecen en la ciudad central china de Wuhan. (PRNewsfoto/The Publicity Department of WEDZ and the Convergence Media Center of WEDZ)

La Torre de la Grulla Amarilla se transformó en un escenario inmersivo 3D de total movimiento, mientras que miles de edificios a lo largo del río Yangtsé y el río Han se llenaron de colores fluidos. La montaña de la Tortuga y la montaña de la Serpiente, la torre de televisión de la montaña de la Tortuga y más de 40 muelles de barcazas a lo largo de los ríos se convirtieron en una "pantalla gigante" que se extendió por 25 km, creando un festín visual de luz y sombra.

En la exposición, se exhibieron 18 modelos de automóviles de las siete series principales de Dongfeng. El evento invitó a un cliente corporativo y a un cliente de consumo a compartir su experiencia de conducción, mientras que reconocidas celebridades de videos en línea transmitieron en vivo la exposición con interacciones en tiempo real con los espectadores, de acuerdo con el Departamento de Publicidad de la WEDZ y el Centro de Medios de Convergencia de la WEDZ.

Desde la producción del primer automóvil de pasajeros Citroen Fukang en Wuhan hasta la exportación de la primera marca de vehículos de alta gama con nueva energía VOYAH de la ciudad, Dongfeng ha prestado servicios a la ciudad donde tiene su sede en las últimas tres décadas.

En los últimos años, Dongfeng se ha transformado en una destacada firma tecnológica, y ha construido una matriz de marcas de vehículos de pasajeros con nuevas energías como M-Hero, VOYAH, AEOLUS y Nano. Cuenta con tecnologías clave como chips de grado automotriz y sistemas de potencia, y básicamente completó el diseño en plataformas de nuevas energías, tecnologías de base y recursos clave.

En 2022, Dongfeng vendió 470.000 vehículos de nueva energía, un aumento interanual de 1,6 veces.

De cara al futuro, Dongfeng seguirá implementando su estrategia impulsada por la innovación, con mayores esfuerzos para fortalecer, optimizar y ampliar sus propias marcas y su negocio de nuevas energías, según Feng Changjun, gerente sénior y contador principal de Dongfeng Motor Corporation, quien agregó que la empresa seguirá mejorando su competitividad central para convertirse en un fabricante de automóviles de clase mundial.

Durante la exposición, Chen Xiang, director de la Oficina de Cultura y Turismo de la WEDZ, se dedicó a promocionar los automóviles de producción local dirigiendo la orquesta sinfónica de luces con una batuta bailarina. Doce automóviles VOYAH encendieron sus luces frente a la Torre de la Grulla Amarilla en un patrón orquestado, promoviendo las marcas de automóviles creadas en la zona.

VOYAH ha desarrollado vehículos SUV, MPV y sedán en un período de tres años, que es el diseño de productos más completo entre las empresas chinas de vehículos con nueva energía, afirmó Lu Fang, el director ejecutivo de la empresa, y agregó que se lanzarán más y mejores automóviles conforme VOYAH siga prosperando en la zona.

"El consumo es un motor importante del crecimiento económico", afirmó Liu Ziqing, el principal funcionario de la WEDZ y funcionario sénior de Wuhan.

En el futuro, la zona seguirá organizando la exposición de automóviles fabricados en el "Valle automotriz de China" en un intento por impulsar aún más la confianza de los consumidores, liberar el potencial de consumo y promover la recuperación y estabilización del mercado automotriz, afirmó Liu.

FUENTE The Publicity Department of WEDZ and the Convergence Media Center of WEDZ

