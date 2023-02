LOS BARRENDEROS DE CALLES DE CALIFORNIA DEMANDAN AL CONTRATISTA DE BARRIDO DE CALLES POR FALTA DE PAGOS EN SALARIOS VIGENTES

SAN FRANCISCO, 23 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los actuales empleados del operador de barrido de calles demandaron al mayor contratista de barrido de calles municipales del norte de California, Contract Sweeping Services, LLC ("CSS") y al mayor contratista nacional del mismo servicio que adquirió a CSS en 2021, Sweeping Corporation of America ("SCA"), por salarios vigentes no pagados en docenas de proyectos de obras públicas en California. La demanda colectiva se presentó en nombre de los barrenderos de calles que han trabajado para CSS y SCA durante los últimos cuatro años en California y a quienes se les pagó un salario inferior al que se exige legalmente por el trabajo realizado en calles y carreteras públicas en nombre de ciudades y municipios. El nombre del caso es Stoner et al. v. Contract Sweeping Services, LLC et al. , Caso N.º 23CV410973, pendiente en el Tribunal Superior del Estado de California, Condado de Santa Clara. Los barrenderos de calles son representados por Pelton Graham LLP, una firma de abogados de derecho laboral con oficinas en California y Nueva York.

Como barrenderos de calles y carreteras públicas, que trabajan de conformidad con contratos pagados en su totalidad o en gran medida con fondos públicos, estos empleados son responsables de mitigar las peligrosas condiciones de las carreteras para la protección y la seguridad del público en general. Como consecuencia, la demanda alega que el trabajo que se está realizando encaja claramente en la definición de "trabajo de mantenimiento" que prevalece en la Ley de Salario Vigente de California, que exige el pago de los salarios vigentes. De hecho, el Departamento de Relaciones Industriales de California, en una opinión reciente, reafirmó su orientación previa de principios de la década de 2000 en la que confirmó que el trabajo de barrido de calles realizado en virtud de un contrato con un municipio estaba sujeto a los salarios vigentes, a pesar de que el contrato en sí no exigía el pago del salario vigente a los trabajadores de limpieza de calles.

A menudo se entiende erróneamente que la legislación salarial vigente se aplica únicamente a un reducido grupo de trabajadores de la construcción en lugares de trabajo como escuelas y edificios gubernamentales. De hecho, estados como California, Nueva York y Nueva Jersey tienen amplias definiciones de quién está cubierto por las leyes salariales vigentes y el tipo de trabajo que es elegible para el pago del salario vigente, incluido el trabajo de mantenimiento rutinario y recurrente como el de los barrenderos de calles. El salario vigente no es solo una tarifa por hora; también comprende beneficios complementarios y horas extras específicas e incluso tarifas de doble tiempo en algunos casos.

Pelton Graham ha representado a miles de trabajadores en demandas por salario vigente en Nueva York y California contra algunas de las firmas más importantes de construcción, servicios de cuidado y mantenimiento de edificios y otras obras públicas, en las que ha recuperado millones de dólares en salarios no pagados. Los abogados de Pelton Graham tienen la experiencia requerida para orientar a trabajadores de todo tipo a través de sus derechos y las posibles formas de recuperar los salarios no pagados. Para obtener más información, visite https://peltongraham.com/, envíe un correo electrónico a [email protected] o llame a su línea gratuita al 1-888-WRK-LWYR (888-975-5997)

