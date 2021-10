Los cangrejos y los sectores del arroz en desarrollo conjunto de Panjin forman un modelo ecológico a gran escala de "criar cangrejos en los campos de arroz"

El arroz de Panjin es reconocido a nivel internacional por su alta calidad. Mientras tanto, el área de acuicultura del cangrejo es de 114.667 hectáreas, con una producción de más de 70.000 toneladas, por lo que ocupa el primer lugar entre las ciudades a nivel de prefectura del país.

El cangrejo de arroz y de río hacen que Panjin sea una de las primeras áreas en China en desarrollar el modelo ecológico de "cría conjunta de cangrejos y arroz". En la actualidad, Panjin sigue utilizando sus ventajas ecológicas para desarrollar conjuntamente la industria del cangrejo y el arroz, promoviendo el desarrollo de la escala de las tierras agrícolas, las variedades de alta calidad, la estandarización de la producción, el cultivo ecológico, la marca de mercadeo, la colectivización de la gestión y el desarrollo de la cadena industrial, ampliando el área integral de plantación y el cultivo de arroz y cangrejos a 56.667 hectáreas, lo que ha formado un modelo de agricultura ecológica a gran escala. Panjin también se ha convertido en el primer mercado nacional para la calidad y la seguridad de los productos agrícolas en el noreste de China.

En el evento, se presentó uno de los platos de Panjin —llamado "cangrejo al vapor con cinco granos"— como el representante de la gastronomía del estuario del río Liaohe, el cual fue bien recibido.

En Panjin se celebró el evento la "Gastronomía del arroz", que además marcó la conclusión exitosa de "Liaoning Cuisine 2021: Semana de intercambio de la cultura gastronómica popular del noreste asiático".

FUENTE The Publicity Department of the CPC Panjin Municipal Committee

