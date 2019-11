Los CDC tienen ocho recomendaciones de salud para disfrutar de las fiestas con seguridad y bienestar

Aquí tiene algunos consejos de salud y seguridad para esta temporada de fiestas de fin de año.

Aliméntese sanamente y no caiga en el sedentarismo

No es fácil alimentarnos bien y mantener cierto nivel de actividad durante esta temporada. La clave para alimentarnos sanamente es el equilibrio y la moderación. Las fiestas decembrinas y las generosas comidas familiares pueden tentarnos a dejar de lado nuestros sanos hábitos alimenticios. Permítase disfrutar de sus platillos favoritos, pero en cantidades moderadas y equilibradas con opciones más saludables. La fruta fresca puede ser un alegre y dulce sustituto de los caramelos. Limite el consumo de grasas, sal y bebidas y alimentos azucarados.

No caer en el sedentarismo le ayudará a mantener un peso saludable en esta temporada. Busque oportunidades de integrar actividades físicas a su rutina durante las vacaciones: salga a caminar después de comer en familia, dé un paseo por el centro comercial o baile al compás de sus villancicos favoritos. Propóngase dedicar al menos 150 minutos de cada semana a realizar alguna actividad física. Por ejemplo, al menos 20 minutos diarios o 30 minutos cinco días de la semana. Es importante movernos más y pasar menos tiempo sentados.

No olvide vacunarse contra la influenza

La influenza (conocida popularmente como flu) es más que un resfriado o incluso un "resfriado delicado", ya que puede causar graves complicaciones de salud como neumonía, infecciones bacterianas y hospitalización, e incluso la muerte. Pocas personas se vacunan contra la influenza después del mes de noviembre, aun cuando el período de más actividad de esta enfermedad se alcanza entre diciembre y febrero, y puede prolongarse hasta mayo. Si todavía no se vacunó contra la influenza en esta temporada, ¡aún está a tiempo! Los CDC recomiendan la vacunación para toda persona de seis meses en adelante si es que todavía no se vacunan en previsión de esta temporada.

La vacuna contra la influenza puede reducir el riesgo de contraer la enfermedad y prevenir las graves complicaciones que conlleva. Además, la vacuna contra la influenza aporta otros beneficios, pues salva vidas infantiles, protege a las embarazadas y sus bebés, y disminuye el riesgo de infarto en personas con cardiopatías.

La inocuidad de los alimentos

Las intoxicaciones alimentarias pueden arruinar la celebración más festiva. Se calcula que, al año, uno de cada seis estadounidenses enferma por haber consumido alimentos contaminados.

Siga estos sencillos pasos para proteger la salud de su familia al preparar y servir platillos tradicionales de esta temporada:

Lávese las manos y limpie las superficies donde trabajará antes, durante y después de preparar los platillos, y también antes de consumirlos.

Separe las carnes rojas crudas, el pollo crudo, los mariscos crudos y los huevos frescos durante la preparación.

Cocine a la temperatura interna adecuada para matar posibles gérmenes. Cerciórese con un termómetro especial para alimentos.

Refrigere los alimentos perecederos, incluidas las sobras, en el transcurso máximo de dos horas después de comprarlos o cocinarlos.

La importancia de lavarse las manos

Lavarse las manos es una de las maneras más efectivas de prevenir la propagación de gérmenes y preservar el bienestar de niños y adultos, especialmente en los meses de invierno. Las investigaciones muestran que lavarse las manos puede ayudar a prevenir una de cada cinco enfermedades respiratorias, como el resfriado o la influenza, por eso es crucial saber cuándo y cómo debemos de lavarnos las manos para conservar la salud.

La más reciente campaña de los CDC para fomentar el lavarnos las manos, "Life is Better with Clean Hands" (La vida es mejor con las manos limpias), incluye información y materiales de divulgación para difundir la importancia de mantener una buena higiene en nuestras manos. Si no tiene agua y jabón, use un sanitizante para manos a base de alcohol con un contenido mínimo de 60% de alcohol.

La seguridad en climas fríos y la calefacción en el hogar

Las actividades al aire libre cuando el clima está frío pueden exponerle a diversos riesgos, pero usted puede tomar medidas preventivas mientras se ejercita según lo recomendado.

Lo primero es usar ropa abrigada, una gabardina o chaqueta rompevientos, mitones, sombrero, bufanda o botas impermeables. Recuerde vestirse en capas a fin de evitar la hipotermia. También le sugerimos tomar las siguientes precauciones al participar en actividades recreativas al aire libre: lleve siempre consigo un teléfono celular, trabaje lentamente en las labores del hogar en exteriores, esparza arena para gatos o arena normal en tramos con hielo, y lleve siempre compañía y un kit de emergencia.

Solicite a un técnico cualificado dar mantenimiento anual a su sistema de calefacción, al calentador del agua y a cualquier otro aparato del hogar que funcione con quema de gas, petróleo o carbón para resguardar a su familia de un envenenamiento por monóxido de carbono (CO). Instale un detector de CO a pilas o con respaldo a pilas en un lugar donde la alarma pueda despertar a su familia durante la noche. Cada año, más de 400 estadounidenses mueren por envenenamiento no deliberado con monóxido de carbono en accidentes no relacionados con incendios; más de 20.000 acaban en urgencias y más de 4.000 tienen que ser internados.

La importancia de lidiar con el estrés

Toda la gente (adultos, adolescentes e incluso niños) sufre ocasionalmente de estrés. Estar sensible, padecer nerviosismo o dificultad para dormir y comer pueden ser reacciones normales al estrés. Aprender formas saludables de lidiar con el estrés y recibir la atención y el apoyo adecuados puede ayudar a disminuir las sensaciones y síntomas de la tensión nerviosa. Si desea más información, consulte la sección Material sobre el suicidio, donde encontrará artículos, publicaciones y otras referencias.

La seguridad en los traslados y viajes

Las tormentas y las bajas temperaturas invernales pueden ser peligrosas. Planifique para preservar su seguridad y salud este invierno. Cerciórese de tener un viaje seguro, no importa si solo se traslada por la ciudad o recorre el mundo:

Asegúrese de que su auto está listo para enfrentar el clima frío antes de la llegada del invierno.

No maneje si ha bebido, y no deje que otras personas manejen si han estado bebiendo.

Use casco al andar en bicicleta o patineta para evitar las lesiones cerebrales y craneales más graves.

Abróchese el cinturón de seguridad cada vez que suba a un vehículo, ya sea como conductor o pasajero, y siempre póngale el cinturón de seguridad a sus hijos cuando vayan a bordo, ya sea en un asiento para pasajeros, en un asiento elevado o con un cinturón adecuado para su peso, estatura y edad.

Antes de viajar al extranjero, busque información sobre riesgos a la salud y la seguridad en su destino. No olvide ponerse las vacunas necesarias al menos cuatro o seis semanas antes de su partida para garantizar su protección al momento del viaje. Las actualizaciones más recientes de salud para viajeros que ofrecen los CDC incluyen información sobre sarampión y malaria. Encontrará más información en la sección Viajar al extranjero en la temporada decembrina.

Toda persona que viaje por más de cuatro horas, ya sea en avión, auto, autobús o tren, está en riesgo de sufrir un coágulo sanguíneo. Estos coágulos pueden formarse en las piernas durante un viaje por el prolongado tiempo que se pasa sentado y en un espacio estrecho. Protéjase en esta temporada de viajes por las fiestas de fin de año moviendo sus piernas con frecuencia, familiarizándose con los síntomas de los coágulos sanguíneos y el momento en que debe pedir ayuda; si está en riesgo de sufrir un coágulo sanguíneo, consulte a su médico.

Para evitar lesiones

En cualquier momento puede haber lesiones y muchos accidentes tienen lugar en las fiestas. Tome las siguientes medidas para evitar las lesiones más comunes:

No trepe a los muebles para colgar adornos; mejor, use un banco con peldaños.

Deje la pirotecnia en manos profesionales.

Use ropa y gafas protectoras para evitar lesiones causadas por motosierras. Siempre opere, ajuste y dé mantenimiento a las motosierras de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La mayoría de los incendios en viviendas tiene lugar en los meses de invierno. Mantenga las velas fuera del alcance de niños, mascotas, pasillos, árboles y cortinas. Nunca deje chimeneas, estufas o velas desatendidas.

El envenenamiento por monóxido de carbono es 100% prevenible. No use generadores, parrillas ni otros dispositivos donde se queme gasolina o carbón dentro de su hogar o garaje.

Que la seguridad y la salud sean su prioridad para que estas fiestas estén llenas de luz. Estas recomendaciones fueron pensadas para preservar su seguridad, su salud y la de los suyos, y para que todo el mundo esté listo para disfrutar de la temporada decembrina. Si desea más información sobre consejos de salud y seguridad en estas fechas, visite https://www.cdc.gov/family/holiday/index.htm y disfrute la canción de los 12 días saludables para el fin de año de los CDC.

