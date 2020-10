Los Centros de recursos comunitarios de L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan ofrecen clínicas de vacunación antigripal gratuitas desde el auto

LOS ÁNGELES, 9 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- – Con la actual pandemia de COVID-19 y la temporada gripal cada vez más cerca, hay una creciente inquietud entre los expertos de salud pública sobre una potencial pandemia doble: la propagación de la gripe y del COVID-19 al mismo tiempo. Las autoridades sanitarias afirman que es más importante que nunca darse la vacuna antigripal anual. A fin de preservar la salud y la seguridad de las comunidades, la red de Centros de recursos comunitarios de L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan están ofreciendo clínicas de vacunación contra la gripe desde el auto (drive-thru) en todo el condado de Los Ángeles, sin costo alguno para los miembros del plan y la comunidad.

Las clínicas de vacunación contra la gripe se llevarán a cabo del 9 de octubre al 14 de noviembre en varios lugares de 10 a.m. a 2 p.m. No es necesario programar una cita previa. Las vacunas antigripales se administrarán según el orden de llegada y estarán disponibles mientras duren los suministros. Además, los mayores de 3 años que se vacunen contra la gripe recibirán una tarjeta de regalo de $10 de Ralphs/Food 4 Less, también hasta agotar las existencias.

"Con tanto enfoque en la prevención del COVID-19 durante los últimos seis meses, queremos asegurarnos de que la gente no se olvide de vacunarse contra la gripe", dijo el Dr. Richard Seidman, MD, MPH, director médico de L.A. Care. "Contraer el coronavirus y la gripe al mismo tiempo es especialmente peligroso ya que ambos afectan a los pulmones, así que hemos intensificado nuestros esfuerzos para combatir la gripe al aumentar de una manera masiva, segura y conveniente la disponibilidad de la vacuna antigripal".

Los expertos en salud advierten que la presencia simultánea de dos enfermedades respiratorias podría sobrecargar el sistema de atención de salud, dificultar la capacidad de diagnóstico y aumentar el riesgo de contraer ambas enfermedades a la vez. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades urgen a la población a que se vacune contra la gripe estacional antes de fines de octubre, especialmente a quienes corren mayor riesgo de sufrir complicaciones, como las embarazadas, los adultos mayores y los niños pequeños. Las personas deben consultar a su médico en caso de tener inquietudes o preguntas sobre la vacuna antigripal.

"Al acercarse la temporada gripal en medio de la pandemia de COVID-19, nunca hubo un momento más importante que este para vacunarse contra la gripe", dijo la Dra. Susan Fleischman, directora médica de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Estamos comprometidos a ayudar a los miembros de la comunidad a preservar su salud, protegiéndolos a ellos y a sus familiares y amigos de la posibilidad de sufrir una enfermedad grave".

A fin de divulgar la importancia de la vacuna antigripal y la disponibilidad de las clínicas de vacunación contra la gripe, L.A. Care y Blue Shield Promise han obtenido el apoyo de aliados interesados en la salud de nuestras comunidades, entre ellos: Hilda Solis (supervisora del condado de Los Ángeles), SoCalGas, Los Angeles Football Club, Exposition Park, Los Angeles County+USC Medical Center, East Los Angeles College, Weingart YMCA Wellness & Aquatic Center, Cardenas Markets, The Wellness Center at the Historic General Hospital, y Antelope Valley Partners for Health.

"En SoCalGas, estamos comprometidos a apoyar a las comunidades a las que brindamos servicio y a nuestros aliados comunitarios como L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan durante estos momentos tan difíciles", dijo Brian Prusnek, director de Programas y asistencia al cliente de SoCalGas. "Tomar precauciones sanitarias como vacunarse contra la gripe es tan importante como siempre. También animamos a los usuarios a cuidar su bienestar económico echando un vistazo a nuestros programas de asistencia al cliente. Las personas que asistan a las clínicas de vacunación contra la gripe recibirán información sobre nuestros programas de asistencia al cliente que pueden ayudarlos a ahorrar dinero y conservar energía".

Las fechas y ubicaciones de las clínicas de vacunación contra la gripe se indican a continuación:

Viernes 9 de octubre

10:00 am – 2:00 pm

Pomona Catholic High School

533 W Holt Ave, Pomona, CA 91768

*Vacunas antigripales para mayores de 9 años

Sábado 10 de octubre

10:00 am – 2:00 pm

Wellness Center at Historic General Hospital

1200 N State St, Los Angeles, CA 90033

*Vacunas antigripales para mayores de 3 años

Viernes 16 de octubre

10:00 am – 2:00 pm

Antelope Valley Partners in Health

44226 10th St W, Lancaster, CA 93534

*Vacunas antigripales para mayores de 3 años

Sábado 17 de octubre

10:00 am – 2:00 pm

Exposition Park

700 Exposition Park Dr, Los Angeles, CA 90037

*Vacunas antigripales para mayores de 3 años

Jueves 22 de octubre

10:00 am – 2:00 pm

Centro de recursos comunitarios en Lynwood

3200 E Imperial Hwy, Lynwood, CA 90262

*Flu vaccines for 6 months and older

Viernes 23 de octubre

10:00 am – 2:00 pm

Recreation Park

208 Park Ave, San Fernando, CA 91340

*Vacunas antigripales para mayores de 3 años

Sábado 24 de octubre

10:00 am – 2:00 pm

East LA College

1301 Avenida Cesar Chavez, Monterey Park, CA 91754

*Vacunas antigripales para mayores de 9 años

Sábado 7 de noviembre

10:00 am – 2:00 pm

Weingart YMCA Wellness & Aquatic Center

9900 S Vermont Ave, Los Angeles, CA 90044

*Vacunas antigripales para mayores de 3 años

Sábado 14 de noviembre

10:00 am – 2:00 pm

Centro de recursos comunitarios en Lynwood

3200 E Imperial Hwy, Lynwood, CA 90262

*Vacunas antigripales para mayores de 9 años

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a unos 2.2 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn, e Instagram.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es un plan de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal, Cal MediConnect, Medicare Advantage HMO y Dual Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

