Los clientes de Domino's® recaudan $13 millones para St. Jude Children's Research Hospital®

Todos los fondos se destinarán a The Domino's Village, un nuevo centro residencial para pacientes en St. Jude

ANN ARBOR, Míchigan, 16 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gracias a la generosidad de los clientes y al esfuerzo de los miembros del equipo, Domino's Pizza Inc. (NYSE: DPZ) recaudó más de $13 millones para St. Jude Children's Research Hospital® en 2022.

El 8 de enero de 2023, Domino's concluyó su campaña Thanks and Giving® en beneficio de St. Jude, la cual tuvo una duración de 11 semanas. La campaña, que comenzó el 24 de octubre de 2022, recaudó más de $9 millones para los niños de St. Jude. Domino's recaudó otros $4 millones a través de una función en dominos.com que invitaba a los clientes a redondear el total de su pedido y donar el cambio.

"La alianza de Domino's con St. Jude es una que apreciamos profundamente", comentó Russell Weiner, director ejecutivo de Domino's. "Nos enorgullece poder apoyar la misión de salvar vidas de St. Jude mediante la participación en la campaña Thanks and Giving cada año. Recaudar estos fondos no habría sido posible sin la generosidad de nuestros clientes y estamos increíblemente agradecidos por su amabilidad".

Los fondos elevan el total recaudado por Domino's a más de $110 millones, de los cuales $40 millones están destinados a financiar la apertura de un nuevo centro residencial para pacientes en St. Jude llamado The Domino's Village. Domino's aún tiene $60 millones pendientes por recaudar como parte de la promesa establecida en 2020, que hizo historia como el mayor compromiso corporativo con St. Jude. Con seis plantas y un área de 288,990 pies cuadrados, el centro podrá albergar hasta 140 familias de St. Jude mientras sus hijos reciben la atención necesaria para salvar su vida afectada por el cáncer infantil y otras enfermedades catastróficas. La construcción está en marcha y se espera que este hogar lejos de casa esté listo para las familias de los pacientes en 2023.

En 1962, cuando St. Jude abrió sus puertas, el cáncer infantil se consideraba incurable. Desde entonces, St. Jude ha ayudado a incrementar la tasa de supervivencia general de un 20 % a más de un 80 %, y no se detendrá hasta que ningún niño muera a causa del cáncer.

St. Jude Children's Research Hospital lidera la forma en que el mundo comprende, trata y vence el cáncer infantil y otras enfermedades que amenazan la vida. Su propósito es claro: Encontrar curas. Salvar niños.® Es el único Centro Oncológico Integral designado por el Instituto Nacional del Cáncer dedicado exclusivamente a la niñez. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia general del cáncer infantil de un 20 % cuando el hospital abrió sus puertas hace más de 50 años, a más de un 80 % en la actualidad. St. Jude no se detendrá hasta que ningún niño muera de cáncer. St. Jude comparte los avances que logra, y con cada niño que se salva en St. Jude, otros médicos y científicos de todo el mundo pueden usar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Gracias al aporte de generosos donantes, las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, gastos de viaje, alojamiento o alimentación, de manera que puedan concentrarse en ayudarle a su hijo a vivir. Visite St. Jude Inspire para descubrir poderosas historias de esperanza, fortaleza, amor y bondad de St. Jude. Para sumarse a la misión de St. Jude visite stjude.org, comparta un "me gusta" con St. Jude en Facebook, siga a St. Jude en Twitter, Instagram, LinkedIn y TikTok, y suscríbase a su canal en YouTube.

