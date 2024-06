Los compradores de ciertos productos PediaSure en California pueden ver afectados sus derechos por una demanda colectiva

SAN JOSÉ, California, 24 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

¿De qué se trata la demanda? La demanda sostiene que ciertas declaraciones que Abbott Laboratories ("Abbott") hizo en las etiquetas de ciertos productos PediaSure Grow & Gain y PediaSure Sidekicks ("Productos PediaSure") son supuestamente falsas o engañosas porque transmiten que los Productos PediaSure son saludables, nutritivos y equilibrados, cuando supuestamente contienen cantidades excesivas de azúcar agregada. Los Demandantes también alegan que Abbott omitió información importante al no revelar los efectos en la salud de los niños del consumo del azúcar agregado que se encuentra en los Productos PediaSure. Este caso no cubre el daño físico que pueda haber sido causado a su hijo por consumir productos PediaSure, ni los Demandantes buscan ninguna compensación monetaria por dicho daño físico. Abbott sostiene que sus declaraciones de etiquetado son ciertas, que la cantidad de azúcar se divulga en cada paquete de PediaSure, que los productos PediaSure proporcionan beneficios nutricionales para los niños, particularmente los niños que están atrasados en el crecimiento, y que, en cualquier caso, los consumidores compran PediaSure por múltiples razones altamente individualizadas que no tienen nada que ver con las etiquetas de PediaSure, incluso porque un profesional de la salud recomendó PediaSure. El Tribunal no ha determinado si los Demandantes o Abbott están en lo cierto.

La demanda está procediendo como una demanda colectiva en nombre de todas las personas que compraron ciertos Productos PediaSure en persona en una tienda minorista en California en períodos de tiempo específicos desde marzo de 2015. No hay dinero disponible para los miembros de la clase ahora y no hay garantía de que los miembros de la clase alguna vez tendrán derecho a dinero debido a esta demanda. Sin embargo, sus derechos legales se verán afectados si es miembro de una o más subclases y no se excluye.

¿Quién está incluido? El Tribunal ha certificado dos subclases que potencialmente podrían recuperar dinero por sus compras de PediaSure, como parte de esta demanda colectiva ("Subclases Monetarias"). Usted es miembro de una Subclase Monetaria ("Miembro de la Subclase") si compró uno de los Productos PediaSure cubiertos por una subclase en una tienda minorista en California para uso doméstico, y no para reventa o distribución, durante ciertos rangos de fechas. Si compró un Producto PediaSure en Internet (incluso a través de una computadora, teléfono celular, tableta u otro dispositivo), pero nunca compró un Producto PediaSure en persona en una tienda minorista, no es un Miembro de la Subclase. Tampoco es miembro de una subclase si compró un producto PediaSure debido a la receta de un médico.

Para obtener una lista completa de los productos PediaSure y los intervalos de fechas para las compras cubiertas por las subclases monetarias, visite www.PediaSureClassActionLawsuit.com o llame al 1-888-920-8364.

¿Cuáles son tus opciones?

Si no hace nada, seguirá siendo un Miembro de la Subclase. Si permanece en la Subclase y los Demandantes obtienen beneficios para esa Subclase en la demanda colectiva, ya sea como resultado de un juicio o un acuerdo, se distribuirá un aviso adicional sobre cómo obtener esos beneficios. También estará obligado por las órdenes del Tribunal, incluida cualquier sentencia contra los Demandantes y a favor de Abbott, y perderá cualquier derecho que pueda tener para demandar a Abbott por las reclamaciones en este caso en el futuro.

Si solicita ser excluido, no será un Miembro de la Subclase, no estará sujeto a lo que decida el Tribunal y conservará cualquier derecho que pueda tener para demandar a Abbott por separado. Si se excluye, no puede compartir ningún dinero que pueda otorgarse a la (s) Subclase(s). No puede excluirse de las medidas cautelares solicitadas en este caso.

Si quieres permanecer en la Subclase, no tienes que hacer nada ahora. Si desea excluirse de la Subclase, debe completar, firmar y enviar un formulario de solicitud de exclusión o enviar una carta solicitando ser excluido. Las instrucciones para realizar esta solicitud se pueden encontrar en www.PediaSureClassActionLawsuit.com. Las solicitudes de exclusión deben realizarse o tener matasellos antes del 3 de septiembre de 2024.

Si no solicita la exclusión, usted o su propio abogado pueden (pero no tienen que) participar o hablar en esta demanda. La información detallada está disponible en www.PediaSureClassActionLawsuit.com y al número gratuito 1-888-920-8364.

FUENTE Epiq