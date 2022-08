Los compradores de nuevos televisores TCL en el estado de California desde el 24 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021 pueden tener derecho al pago de un Acuerdo de demanda colectiva

MILWAUKEE, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Noticia entregada por A.B. Data, Ltd., el Administrador del acuerdo designado por el Tribunal para el Acuerdo de demanda colectiva en Christopher Julian, et al. contra TTE Technology, Inc. que opera bajo el nombre de TCL North America, Causa n.º 3:20-CV-02857, Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito del Norte de California

A TODAS LAS PERSONAS QUE COMPRARON TELEVISORES TCL EN EL ESTADO DE CALIFORNIA DESDE EL 24 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Lea este Aviso atentamente. Podría recibir un pago de hasta $40 por este Acuerdo de demanda colectiva. Este Aviso autorizado por el Tribunal describe sus derechos y brinda información sobre el acuerdo propuesto. El presente aviso es solo un resumen. Los detalles del acuerdo están disponibles en www.HZClassAction.com o al escribir o llamar al Administrador del acuerdo de demanda colectiva a la dirección o al número de teléfono gratuito a continuación.

¿De qué se trata esta Causa? En la demanda titulada Christopher Julian, et al. contra TTE Technology, Inc., Causa n.º 3:20-CV-02857-EMC, Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito del Norte de California, el demandante Paul Fiskratti ("Demandante" o "Representante del grupo"), en su propio nombre y de acuerdo a una demanda propuesta, alega que TTE Technology, Inc. que opera bajo el nombre de TCL North America ("TCL") comercializó algunos de sus televisores LCD con un índice de "Hz" dos veces superior a su tasa de actualización real. Específicamente, el Demandante alega que TCL publicitó engañosamente algunos de sus televisores con paneles con tasa de actualización nativa de 60 Hz como "CMI de 120 Hz", "Tasa de movimiento clara de 120 Hz" y/o "Tasa de actualización efectiva de la CMI de 120 Hz". TCL niega haber engañado a los consumidores, cuestiona haber actuado de forma inadecuada y cree que su publicidad fue veraz y exacta y afirma que no engaña a los consumidores con respecto a los índices de Hz. La demanda busca una compensación monetaria por daños, así como los honorarios y costos de los abogados y una orden judicial que requiera que TCL detenga las prácticas publicitarias anteriores. El Tribunal no se ha pronunciado sobre los méritos de las reclamaciones o las defensas de TCL.

¿Quién es Miembro del grupo? Todas las personas que compraron, uno de los modelos nuevos de televisores TCL enumerados en www.HZClassAction.com entre el 24 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2021, en el estado de California ("Miembros del grupo del acuerdo").

¿Cuáles son los términos del acuerdo? TCL ha acordado pagar $2,900,000 ("Fondo del acuerdo") en el acuerdo total y completo y la liberación de todas las reclamaciones del Demandante y los Miembros del grupo del acuerdo, como se describe en el Acuerdo de conciliación. Los fondos se utilizarán para pagar las Indemnizaciones del acuerdo a los Miembros del grupo del acuerdo que presenten una Reclamación válida al Administrador del acuerdo a través de un formulario en el sitio web del Acuerdo durante el Período de reclamación, después de que se hayan deducido los honorarios de los abogados, los costos y otros gastos. Las Indemnizaciones del acuerdo se establecerán en $15 por Reclamación válida y estarán sujetas a un aumento prorrateado (hasta un total de $40) o una disminución, según la cantidad de todas las Reclamaciones aprobadas presentadas. Los Abogados de la demanda colectiva solicitarán al Tribunal que apruebe una adjudicación de hasta el 25 % del Fondo del acuerdo para honorarios de abogados, por un total de $725,000; una indemnización de gastos y costos de litigio razonables de aproximadamente $148,000; y $2,500 al Demandante Fiskratti como Representante del grupo, todos a ser pagados del Fondo del acuerdo. Si quedan montos en el Fondo del acuerdo después del pago de todas las Indemnizaciones del acuerdo, ese dinero se distribuirá cy pres a organizaciones benéficas.

¿Cómo hago una Demanda? Para recibir una Indemnización del acuerdo, debe enviar un Formulario de reclamación en línea firmado y completado al Administrador del acuerdo de demanda colectiva a más tardar el 7 de octubre de 2022. Los Formularios de reclamación también pueden enviarse al Administrador del acuerdo de demanda colectiva por correo postal si la fecha del sello postal no es posterior al 7 de octubre de 2022. El Formulario de reclamación está disponible en www.HZClassAction.com.

¿Qué otras opciones tengo? Si no desea quedar legalmente vinculado por el Acuerdo, puede optar por no participar en el Acuerdo enviando una solicitud de exclusión al Administrador del acuerdo de demanda colectiva a más tardar el 7 de octubre de 2022. Si se excluye del Acuerdo, no recibirá ninguna suma de dinero proveniente del Acuerdo. Si permanece en el Acuerdo (es decir, no se excluye del Acuerdo), puede objetar el Acuerdo escribiendo al Tribunal explicando por qué no está de acuerdo con el Acuerdo a más tardar el 7 de octubre de 2022. Quedará obligado por el Acuerdo si se rechaza su objeción. Si no hace nada (es decir, no envía un Formulario de reclamación o una solicitud de exclusión), no recibirá ningún beneficio del Acuerdo, pero, no obstante, estará sujeto a cualquier sentencia que apruebe el Acuerdo y renunciará a cualquier derecho de demandar a TCL o a las partes relacionadas por cualquier reclamación conocido o desconocido relacionado con la comercialización por parte de TCL del índice de "Hz" de los televisores en cuestión.

Audiencia de aprobación definitiva. El Tribunal llevará a cabo una audiencia en esta causa para considerar si aprueba el Acuerdo el 19 de enero de 2023 a las 1:30 p. m., Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito del Norte de California, 450 Golden Gate Avenue, Sala 5, Piso 17, San Francisco, CA 94102. La fecha de la Audiencia de aprobación definitiva podrá cambiar sin previo aviso a los miembros del grupo. Se debe recomendar a los Miembros del grupo del acuerdo que consulten el sitio web del acuerdo o el sitio PACER del Tribunal para confirmar que la fecha no se ha cambiado y si la audiencia se puede realizar de forma virtual debido a la COVID-19.

ESTE AVISO ES SOLO UN RESUMEN. En www.HZClassAction.com puede encontrar más información disponible sobre la demanda y los términos y condiciones precisos del Acuerdo, O PUEDE ESCRIBIR O LLAMAR AL ADMINISTRADOR DEL ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA A HZ CLASS ACTION SETTLEMENT ADMINISTRATOR, P.O. BOX 173007, MILWAUKEE, WI 53217 O AL 877-888-8386 (TELÉFONO GRATUITO), O A UN ABOGADO COLECTIVO CUYA INFORMACIÓN DE CONTACTO SE PUEDE ENCONTRAR EN https://cruegerdickinson.com O https://milberg.com, O ACCEDER AL EXPEDIENTE JUDICIAL EN ESTA CAUSA, MEDIANTE EL PAGO DE UNA TARIFA, EL SISTEMA ACCESO PÚBLICO A LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS JUDICIALES (PACER) DEL TRIBUNAL EN https://ecf.cand.uscourts.gov, o visitar la oficina del Secretario del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito del Norte de California, 450 Golden Gate Avenue, Sala 5, Piso 17, San Francisco, CA 94102, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., de lunes a viernes, excepto los feriados judiciales.

NO LLAME POR TELÉFONO AL TRIBUNAL NI A LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL TRIBUNAL PARA CONSULTAR SOBRE ESTE ACUERDO O EL PROCESO DE RECLAMACIONES.

FUENTE A.B. Data, Ltd.

