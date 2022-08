Los concejales de Fresno y los defensores de la salud y la seguridad se reúnen para oponerse al proyecto de ley SB 930 de cierre de bares a las 4 a. m.

FRESNO, California, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los concejales de Fresno se reunieron con los defensores de la salud y la seguridad de Alcohol Justice y con Friday Night Live Partnership en el Ayuntamiento de Fresno el martes para oponerse al SB 930 de California. El proyecto de ley "desmenuzado y modificado", elaborado por el senador Scott Wiener (D-San Francisco) y el miembro de la Asamblea Mark Haney (D-San Francisco), es el quinto intento desde 2013 de alterar las protecciones del horario de cierre uniforme en todo el estado de California.

"Todos los intentos anteriores de perturbar la protección que brinda el horario de cierre uniforme a nivel estatal a las 2 a. m. han fracasado y con justa razón; es un terrible cambio de política pública para California", señaló Cruz Avila, director ejecutivo de Alcohol Justice. "Hoy estamos aquí juntos, en mi ciudad natal Fresno, para decir NO al SB 930 y DE NINGUNA MANERA a crear una peligrosa nueva clase de viajeros californianos nocturnos que van de bar en bar intoxicados".

El SB 930 permitiría ampliar los horarios de cierre de locales minoristas de las 2 a. m. a las 4 a. m. como parte de un peligroso "programa piloto". El experimento se implementaría en seis ciudades: San Francisco, Oakland, West Hollywood, Cathedral City, Coachella y Palm Springs. Inicialmente, Fresno era la séptima ciudad del programa piloto, pero la semana pasada solicitó ser eliminada del proyecto de ley debido a una intensa oposición de sus líderes, quienes votarán sobre su propia resolución de oposición el jueves.

"El esfuerzo por mantener abiertos los bares de Fresno hasta las 4 a. m., desde las 2 a. m., fue imprudente y peligroso", señaló Gary Bredefeld, concejal de Fresno. "Nuestra excelente policía de Fresno ya tiene que lidiar con numerosas detenciones de conductores bajo los efectos del alcohol casi a diario. Es por eso que varios colegas del Consejo y yo presentamos una resolución el 11 de agosto en la que nos oponemos a esta estupidez. No es de extrañar que este proyecto de ley, SB 930, sea elaborado por uno de los políticos más radicales, de izquierda y prodelincuencia que existe en Sacramento. En caso de que se apruebe, nuestros ciudadanos y sus familias tendrán mayores probabilidades de resultar lastimados o morir a causa del mayor número de conductores en estado de ebriedad en nuestras carreteras. Es por ese motivo que haré todo lo posible para asegurarme de que esto no suceda. Seguir bebiendo hasta las 4 a. m., solo ocasionará más tragedias en nuestras calles y autopistas, y sería otra política insensata implementada por los políticos de Sacramento que provocaría destrucción en nuestra comunidad. Este proyecto de ley debe ser derrotado".

"La ciudad de Fresno ha demostrado ser líder en el desarrollo y apoyo de políticas que priorizan el bienestar de sus ciudadanos", señaló Lynne Goodwin, administratora de Friday Night Live Partnership. "Una resolución del concejo municipal para oponerse al SB 930 demostrará el continuo compromiso de esta ciudad por priorizar la salud y el bienestar de la gente".

Los expertos en salud y seguridad pública, así como defensores en todo el estado, están seguros de que no existe un "control local" en lo que respecta al alcohol porque el peligro, los daños y los costos no permanecerán en las "ciudades del proyecto piloto" donde se produce el consumo de alcohol y se obtienen los beneficios económicos. Si el proyecto de ley es aprobado, todas las comunidades vecinas de las ciudades incluidas en el proyecto piloto se verán amenazadas por bebedores trasnochados que viajan ebrios y fatigados durante las primeras horas de desplazamiento de la mañana.

"Ya tenemos una crisis de conductores ebrios en el condado de Fresno, comentó Steve Brandau, supervisor del Distrito 2 de la Junta de Supervisores del Condado de Fresno."Fresno es considerada la ciudad más peligrosa de California para los conductores ebrios, y la n.° 25 a nivel nacional. Ampliar el horario de funcionamiento para que los bares puedan vender alcohol hasta las 4 a. m. es una receta de cóctel para el desastre y una mala medida para Fresno. Me opongo".

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), California actualmente sufre más daños anuales relacionados con el alcohol que cualquier otro estado: 11,000 muertes relacionadas con el alcohol, $35,000 millones en costos totales, $18,500 millones en costos estatales. Los CDC también identifican el mantenimiento de los horarios de cierre actuales como una de las 10 políticas clave para reducir los daños derivados del consumo imprudente de alcohol y de las muertes en vehículos motorizados relacionadas con el alcohol.

Fresno sigue las acciones del Concejo Municipal de Los Ángeles que aprobó una resolución de oposición la semana pasada, y del poderoso Partido Demócrata del Condado de Los Ángeles (LACDP) contra el SB 930 en una reciente carta dirigida al senador Scott Wiener, coautor del SB 930.

"He hablado con nuestros locatarios del centro de la ciudad y no quieren el horario de cierre a las 4 a. m., sostuvo Miguel Arias, concejal de Fresno (Distrito 3). "Tal horario impondría mayores costos con muy pocos ingresos adicionales. También saben que los clientes que se vayan ebrios a las 4 a. m. coincidirán con los trabajadores agrícolas que se dirigen al trabajo. Esta política no se adapta a nuestra ciudad, a nuestra comunidad. Simplemente no es necesario".

SB 930:

Es un proyecto piloto mal concebido y mal financiado

Elimina las protecciones uniformes del horario de cierre a las 2 a. m. en el estado

Al estado le cuesta al menos entre $3 y $4 millones al año administrar, mitigar el daño y limpiar la sangre de la autopista; a las ciudades y los pueblos de las "zonas de salpicadura" les cuesta millones más.

y $4 millones al año administrar, mitigar el daño y limpiar la sangre de la autopista; a las ciudades y los pueblos de las "zonas de salpicadura" les cuesta millones más. Hace caso omiso de 40 años de investigaciones de salud pública revisadas por pares sobre los peligros de extender los horarios de cierre.

Ignora la actual catástrofe anual de daños relacionados con el alcohol en California

Utiliza una falsa narrativa sobre la recuperación económica de la COVID para subvencionar y recompensar a los vendedores de alcohol en horas de la madrugada a expensas del gobierno y los contribuyentes.

"Los líderes de Fresno están utilizando el poder de la manera correcta", señaló Carson Benowitz-Fredericks, MSPH, CHES, director de Investigación de Alcohol Justice. "Como experto en salud pública, sostengo que están utilizando el poder de la única manera correcta: para proteger a los residentes de esta ciudad de políticas imprudentes, negligentes y que ignoran la ciencia, promovidas por políticos que arrojarían al resto del estado por un acantilado para disfrutar la perspectiva ebria de las 4 a. m. Ahora, defendamos a cada una de las comunidades de este estado y aprovechemos todo el poder que tenemos para detener el SB 930".

