Los creadores de got milk? y los productores de lácteos de California se unen para ayudar a proporcionar 1 millón de comidas y 1 millón de porciones de leche a las familias que enfrentan hambre a través de la iniciativa #FoodForThought

Más de 4.2 millones de personas en California padecen de hambre y ese número está aumentando. La pandemia del COVID-19 ha provocado una mayor necesidad de ayuda alimentaria en las comunidades de todo el país. #FoodForThought está enfocada en reconocer la gran cantidad de actos de bondad mostrados por personas y grupos comprometidos con el servicio a las comunidades – desde preparar comidas para familias hasta sorprender y deleitar a los amigos con leche y galletas, y mucho más. A partir de esta semana, con un donativo de 1 millón de porciones de leche por parte de las familias de productos lácteos de California, cada post de la misión de bondad #FoodForThought compartido y con interacción en Instagram, y que incluya @gotmilk desde hoy y hasta el 30 de septiembre ayudará a otorgar alimentos para la meta de 1 millón de comidas.

"Esta iniciativa representa naturalmente quiénes somos, qué hacemos y qué hace que la leche sea especial: saludable, nutritiva y reconfortante, mientras que ofrecemos a las personas una razón para compartir positivismo al unirse a una buena causa que ayuda a mitigar la incertidumbre que algunas familias sienten cuando se trata de su próxima comida", comentó Steve James, director ejecutivo de la Junta de Procesadores de Leche de California y líder visionario de 'got milk?' y 'toma leche'. "Nuestro estado tiene una población necesitada, pero con muchos que pueden donar. Entonces, ya sea que puedan dar mucho, dar un poco, dar bondad, dar amor; como sociedad, sabemos que somos fuertes cuando nos unimos. Como got milk? y toma leche, sabemos que la fuerza empieza con la nutrición. La leche tiene la función de nutrir a las familias de California y motivar a las personas a difundir actos de bondad en sus comunidades. #FoodForThought es únicamente el inicio de las acciones increíbles que podemos hacer juntos y brinda la oportunidad de difundir el bien social y el positivismo entre las familias de California necesitadas".

Para lanzar la campaña con el primer acto de bondad #FoodForThought en Los Angeles Regional Food Bank (Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles), got milk? contó con la ayuda del actor, productor, director y padre de tres hijos, Matt Bomer, y el actor brasileño-mexicano, personalidad de televisión y padre de dos hijos, Jaime Camil. Matt y Jaime se unieron a got milk?/ toma leche y a los productores de leche de California para seguir las actividades de los voluntarios veteranos y echar un vistazo a todo el impactante y profundo trabajo que se lleva a cabo en los bancos de alimentos que son miembros de Feeding America. Durante la visita, honraron a los voluntarios con una comida y un paquete de cuidados especiales e hicieron entrega de un donativo de $300,000 a Feeding America, otorgado por los productores de lácteos de California para financiar más de 1 millón de porciones de leche en las comunidades de California.

"Los productores de lácteos de California ponen su corazón y su alma en proporcionar un producto saludable y garantizar que sea accesible para todas las comunidades. A los productores les duele ver a tantos niños y familias que luchan contra el hambre y están agradecidos de hacer algo para ayudar", expresó John Talbot, director ejecutivo de CMAB. "Cada pequeño acto de bondad, desde ser voluntario en un banco de alimentos hasta brindar una comida o una sonrisa a un vecino, alimenta el positivismo y la esperanza en las comunidades. Esperamos que esta iniciativa también alimente el apoyo continuo a organizaciones como Feeding America en su servicio para ayudar a las familias necesitadas".

Feeding America, la organización nacional de ayuda alimentaria más grande del país, informa en su estudio Map the Meal Gap (Mapa de Estadísticas de Falta de Alimentos) que 1 de cada 9 personas – o más de 4 millones– en California están luchando contra el hambre, incluyendo más de 1.3 millones de niños.

"Antes de la pandemia del COVID-19, cada comunidad era el hogar de familias que luchaban contra el hambre. Lamentablemente, eso no muestra signos de detenerse y los bancos de alimentos están experimentando un aumento en la demanda", dijo Blake Thompson, director de cadena de suministro de Feeding America. "#FoodForThought traerá alivio a nuestros vecinos de California que están preocupados por el lugar de donde vendrá su próxima comida. Agradecemos a la Junta de Procesadores de Leche de California y a las familias de productos lácteos de California por su generoso apoyo".

Los donativos #FoodForThought serán coordinados por Feeding America a 17 de sus bancos de alimentos miembros y su red de programas de alimentación en California. Puedes obtener más información sobre #FoodForThought y las formas de donar/ ayudar visitando gotmilk.com, tomaleche.com y realcaliforniamilk.com, o siguiendo @gotmilk @tomaleche @realcalifmilk o #FoodForThought en Instagram. Los donativos directos se pueden hacer en milklife.com/give.

1Cada dólar donado a Feeding America® asegura el equivalente de al menos 10 comidas para los programas de alimentación de su red de miembros locales, incluyendo alimentos nutritivos como la leche. Desde el 24 de agosto de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020, cada actividad recibida en un post de #FoodForThought genera un donativo a Feeding America de $1 por parte de la Junta de Procesadores de Leche de California, con un compromiso mínimo garantizado de $25,000 y un compromiso máximo de $100,000 para la meta de 1 millón de comidas.

2Feeding America considera que el valor de un galón de leche es de $4. El donativo de $300,000 por parte de familias productoras de lácteos de California asegurará 75 mil galones de leche. Con 16 porciones de 1 vaso de leche por galón, eso equivaldrá a 1.2 millones de porciones de leche.

Acerca de California Milk Processor Board

Desde 1993, California Milk Processor Board (CMPB) (Junta de Procesadores de Leche de California), creador de las famosas campañas got milk? y toma leche, se ha comprometido a aumentar el consumo de leche en todo California. Su última iniciativa, "Bones Love Milk", está dedicada a educar a los jóvenes sobre los beneficios reales de la leche como "bebida energética de la naturaleza" de una manera poco convencional, mostrando cómo la leche es una verdadera fuente de nutrientes, que proporciona huesos fuertes, energía, hidratación y recuperación muscular. CMPB es financiado por todos los procesadores de leche de California y administrado por California Department of Food and Agriculture (Departamento de Alimentos y Agricultura de California). La marca registrada got milk? es una marca federal registrada y marca de servicio. Para más información, visita www.tomaleche.com y www.gotmilk.com.

Acerca de Real California Milk/California Milk Advisory Board

California Milk Advisory Board (CMAB) (Consejo Lácteo de California), instrumento del Departamento de Alimentos y Agricultura de California, está financiada por las familias productoras de lácteos del estado que lideran la nación en prácticas de producción lechera sostenible. El propósito de CMAB es nutrir al mundo con la bondad saludable de Real California Milk (Leche Real California). La organización difunde los extraordinarios productos lácteos de California en el estado, en EE. UU. y en todo el mundo a través de publicidad, relaciones públicas, investigación y programas promocionales de venta minorista y servicios de alimentos. Para obtener más información y conectarse con CMAB, visita RealCaliforniaMilk.com, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y Pinterest.

A cerca de Feeding America

Feeding America® es la organización de beneficencia líder de Estados Unidos en ayuda alimentaria. A través de una red de 200 bancos de alimentos y 600,000 despensas de alimentos y programas de comidas, proporcionamos comidas a más de 40 millones de personas cada año. Feeding America también apoya programas que previenen el desperdicio de alimentos y mejoran la seguridad alimentaria entre las personas a las que servimos, educa al público sobre el problema del hambre y aboga por una legislación que proteja a las personas de pasar hambre. Visita www.feedingamerica.org, encuéntranos en Facebook o síguenos en Twitter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1243627/2899029___Foto.jpg

SOURCE California Milk Processor Board