Los diagnósticos de cáncer de pulmón en estadio avanzado caen a un mínimo histórico en el Bronx

Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center ha revertido de forma drástica el pronóstico del cáncer de pulmón mediante pruebas de detección innovadoras, intervención temprana, atención de precisión y participación comunitaria

BRONX, N.Y., 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center (MECCC) se enorgullece de anunciar que, por primera vez en décadas, ya son más las personas de su comunidad que están recibiendo un diagnóstico de cáncer de pulmón en estadio I, en lugar de en estadio IV. La tasa de supervivencia a cinco años para el estadio I o II supera el 65 %, en comparación con solo el 8 % en estadios más avanzados de la enfermedad (III y IV), según la Asociación Americana del Cáncer. Actualmente, los doctores de Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center están detectando el cáncer en el momento en que aún puede tratarse y curarse gracias a la mejora de las pruebas de detección, una atención médica innovadora, el acceso a ensayos clínicos y la educación comunitaria.

Durante varias décadas, el Bronx ha presentado tasas de mortalidad por cáncer de pulmón superiores al promedio de otros distritos de la ciudad de Nueva York, principalmente porque sus residentes recibían el diagnóstico en un estadio más avanzado de la enfermedad. El "cambio de estadio" que se observa hoy, y que salva vidas, es fruto del trabajo del equipo de pulmón de renombre de Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center; se espera que este cambio se traduzca en un aumento de las tasas de supervivencia. La detección temprana permite que el 95 % de las cirugías por cáncer de pulmón en Montefiore Einstein se realicen mediante técnicas mínimamente invasivas que preservan el pulmón. De esta forma, se conserva mejor la función pulmonar, y los residentes del Bronx pueden retomar sus vidas con plenitud tras el tratamiento.

"Es realmente extraordinario ver cómo nuestras iniciativas integrales en torno al cáncer han transformado por completo el rumbo de la atención médica del cáncer de pulmón y la supervivencia de los pacientes en los últimos cuatro años," señala Brendon Stiles, MD, Profesor y Chief de Cirugía Torácica y Oncología Quirúrgica en Montefiore y en el Albert Einstein College of Medicine, y Director Asociado de Servicios Quirúrgicos en Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center. "Gracias a nuestra filosofía centrada prioritariamente en el paciente y a un conjunto integral de programas, como nuestra Clínica de Nódulos Pulmonares incidentales, estamos haciendo pruebas de detección a más personas en etapas tempranas. Además, alrededor del 20 % de nuestros pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón participan en ensayos clínicos, lo cual nos permite asegurar que los residentes del Bronx se beneficien desde hoy de los tratamientos del mañana".

Nuevas formas de abordar un problema antiguo

El cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer más común y la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. Hay una combinación de factores que contribuye a su desarrollo: la contaminación del aire, la exposición al radón (un gas natural radiactivo), el consumo de tabaco, el humo de segunda mano y el factor genético.

Para identificar el cáncer en estadios más tempranos, el MECCC reforzó su programa de detección de cáncer de pulmón mediante tomografía computarizada de dosis baja, y puso en marcha la Clínica de Evaluación de Seguimiento de Nódulos Pulmonares (FAST, por sus siglas en inglés). Esta clínica aplica la inteligencia artificial y la educación clínica para guiar a los pacientes con nódulos pulmonares detectados de forma incidental durante radiografías o tomografías de tórax, no relacionadas con la atención médica del cáncer en Montefiore Einstein; por ejemplo, por traumatismos, dolores torácicos o exámenes cardiológicos. A su vez, el equipo está investigando el uso de análisis de sangre para clasificar a las personas con mayor riesgo de desarrollar cáncer y, así, garantizar un acceso más rápido a la atención médica. Desde su apertura en 2021, la clínica FAST ha recibido más de mil derivaciones de las cuales más de 80 han resultado en diagnósticos de cáncer de pulmón tratados posteriormente en el MECCC.

Estas iniciativas cuentan con el respaldo de un sólido programa de ensayos clínicos que investiga el uso de la medicina de precisión y las terapias dirigidas tanto para personas con cáncer de pulmón en estadio temprano y de alto riesgo, como para personas en estadios más avanzados.

El Centro de todo

Uno de los factores claves del éxito del MECCC en la reversión de la gravedad del cáncer de pulmón en el Bronx, es que sus pacientes están en el centro de toda iniciativa. A partir de los principios de la investigación participativa basada en la comunidad, el equipo de pulmón del Cancer Center desarrolló materiales educativos relevantes y comprensibles en colaboración con la comunidad del Bronx. Este contenido se complementa con el apoyo de enfermeros y guías capacitados para abordar las dificultades sociales que a menudo se pasan por alto en la vida diaria, como las dificultades para desplazarse hasta el centro médico.

El éxito en la reversión de los diagnósticos de cáncer de pulmón en estadios avanzados llega después de que la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón reconociera, el pasado mes de septiembre, que el equipo de cáncer de pulmón de Montefiore Einstein ofrece una excepcional atención médica contra el cáncer. Este mismo equipo, nominado por pacientes, familiares y cuidadores, fue el único galardonado en Norteamérica.

"Cuando encontraron una irregularidad en mi escáner CT, el Dr. Stiles programó rápidamente mi cirugía," comenta Paulie Ammirato, residente del Bronx y exdirector de ingeniería en Montefiore, quien fue diagnosticado con cáncer de pulmón en estadio IA. "Todo salió según lo previsto y me recuperé antes de lo esperado. Cualquier mancha en el pulmón debe evaluarse cuanto antes. No postergue la atención médica. Gracias al tratamiento rápido y el apoyo del Dr. Stiles y su excelente equipo, estoy sano y he podido retomar mi estilo de vida activo. No hay nada más importante que la salud, y siempre estaré agradecido a este equipo y al extraordinario personal de enfermería de Montefiore por su labor de seguimiento. Fueron mis ángeles de la guarda".

De Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center

El Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center (MECCC) es un centro integral de cáncer designado como tal por el National Cancer Institute (NCI), y un líder nacional en investigación y atención clínica del cáncer con sede en el Bronx, un área de gran diversidad étnica y racial de la Ciudad de Nueva York. El MECCC conjuga la excelencia científica de Albert Einstein College of Medicine con el carácter multidisciplinar y el enfoque de trabajo en equipo en la atención clínica del cáncer de Montefiore Health System. El MECCC se fundó en 1971 y, un año más tarde, fue designado como centro integral del cáncer por el NCI. Desde entonces el MECCC ha redefinido los baremos de excelencia en investigación del cáncer, atención clínica, educación y formación, así como en acercamiento a la comunidad y participación. Nuestra misión es reducir la carga que representa el cáncer para todo el mundo y, especialmente, para los grupos históricamente menos representados.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2208554/MECCC_Logo.jpg

FUENTE Montefiore Einstein Comprehensive Cancer Center