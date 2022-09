Los embajadores de ASUS ROG conquistan sus miedos en un nuevo y ambicioso vídeo

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- ASUS Republic of Gamers (ROG) anunció "For Those Who Dare", un nuevo y ambicioso filme que presenta a los embajadores de ROG y su búsqueda de la excelencia. Filmado en Londres, el vídeo se ha grabado sin dobles, a pesar de incluir un anillo de fuego real y trucos de skate de alto vuelo. ROG también publicará próximamente un reportaje más detallado sobre el rodaje de "For Those Who Dare".

El filme más ambicioso de ROG

Con cinco embajadores -Asa Butterfield, Nyjah Huston, Karl-Anthony Towns, Alan Walker y el nuevo rostro de ROG, Son Heung-Min- "For Those Who Dare" explora los miedos y cómo conquistarlos. La anticipación, las expectativas, el miedo escénico y las posibles lesiones surgen cuando estos miembros del ROG van a trabajar cada día, y el video utiliza imágenes y acrobacias únicas para examinar cómo estas estrellas superan sus ansiedades. ROG saca fuerza no porque sus miembros no sientan miedo, sino porque tienen el coraje de superarlo.

Filmado en Londres con la ayuda de la productora "The Mill", el filme utiliza efectos prácticos, incluyendo un anillo de fuego alimentado por gasolina, y saltos reales con skateboard sobre una valla de 2 metros de alambre con púas para ilustrar hasta dónde están dispuestos a llegar los embajadores del ROG en la búsqueda de la excelencia. Son realmente "Those Who Dare".

"Estamos increíblemente orgullosos de dar a conocer un proyecto en el que hemos estado trabajando durante los últimos meses. ROG siempre se ha comprometido a encarnar nuestro lema 'For Those Who Dare', ya sea a través de nuestros productos o a través de los embajadores que nos representan", dijo Galip Fu, Director Global de Marketing de Consumo de ROG. "Con el lanzamiento de este video, esperamos invitar a nuestros espectadores al mundo de ROG, y a lo que significa atreverse a superar".

ROG reúne al mejor talento

ROG diseña equipos para gamers, pero no todos los gamers están hechos igual. En el filme aparecen Karl Anthony Towns con la Strix SCAR, Nyjah Huston con la Strix G, Asa Butterfield con la Flow Z13, Alan Walker con la Zephyrus G14 y Son Heung-Min con la Flow X16. No importa cómo los jugadores aborden su juego, ROG tiene una laptop para su estilo. "Siempre estoy buscando nuevas tecnologías e innovaciones en este mundo, y parece que ROG está dando un paso adelante", afirma Butterfield.

Con un equipo global, y los embajadores con horarios tan variados, reunir a los cinco para el rodaje en Londres fue un reto. Son Heung-Min y Asa Butterfield se encuentran en el Reino Unido, y gracias a una pausa entre temporadas para Nyjah Huston y Karl-Anthony Towns, ROG pudo también colar a Alan Walker durante una apretada agenda de festivales de música para que los cinco embajadores compartieran el mismo set.

El miedo es simplemente un obstáculo a superar para estas leyendas. Todas las acrobacias se hicieron sin dobles, incluyendo el anillo de fuego y el salto en skateboard sobre una valla con alambre de púas. "Me gusta hacer rodajes como este en los que puedo patinar algo de verdad como he hecho hoy", dijo Huston, "Siempre es divertido poder mezclar lo que hago como skater con una marca como ROG". Como verdaderos embajadores del espíritu ROG, estas estrellas superaron todos los obstáculos en su camino con su propia determinación.

Una mirada detrás de las cámaras

Al ser el proyecto cinematográfico más ambicioso de ROG, sabíamos que necesitábamos un talento especial detrás de las cámaras. The Mill es un socio creativo global para agencias, productoras y marcas. Como especialistas de confianza en efectos visuales, producción creativa y diseño de experiencias, ROG pensó que eran perfectos para el papel de abordar este enorme proyecto. The Mill también ha tenido experiencia previa trabajando en largometrajes como "Gladiator", por el que ganaron un premio de la Academia.

Debido a la naturaleza especial de esta colaboración, el equipo capturó muchas imágenes detrás de cámaras durante el rodaje. Estos clips se publicarán próximamente, permitiendo a la comunidad ver un lado más ligero de estos miembros del ROG. ROG también capturó entrevistas exclusivas con cada miembro, permitiendo a los jugadores ver detrás de la cortina y en el estilo de juego de sus embajadores favoritos. "Creo que este proyecto es increíble y da la oportunidad a todos de reunir a sus fans y mostrarles lo grande que es ROG", dijo Towns.

