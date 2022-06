Los empresarios que abordan cuestiones sociales y medioambientale, preferidos por los consumidores

No sólo los clientes, también los empleados quieren contribuir al crecimiento de las empresas responsables. La actividad social de los posibles empleadores es importante para el 36% de los que buscan nuevos empleos. El voluntariado de los empleados se está convirtiendo en una tendencia importante, pero sólo el 20% de los ciudadanos de CEE afirman que sus empleadores les ofrecen esta oportunidad. Al mismo tiempo, casi el 40% de los que no tienen esta opción afirman estar interesados en ella - explicó Anna Korzeniewska, de Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, un grupo de pensamiento internacional que ha realizado el estudio. Una situación similar se observa en las actividades pro bono. Solo el 14 % de los encuestados afirma que sus empleadores ofrecen apoyo pro bono como parte de su actividad empresarial, mientras que hasta el 46% espera que esto cambie.

Cuando se les pregunta qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU deberían abordar determinadas industrias, los ciudadanos de CEE indican que el sector financiero debería resolver problemas relacionados con la pobreza, la educación y el crecimiento económico. Se espera que las empresas de alimentación y las cadenas minoristas pongan más énfasis en la lucha contra el hambre y la promoción del consumo responsable. Las empresas de tecnología e informática deberían apoyar la innovación y el crecimiento económico, mientras que las industrias de energía y automoción deberían centrarse en los problemas relacionados con el clima.

El acceso al conocimiento y a la educación se señaló como una de las necesidades más importantes en la región. Resulta que sólo el 11% de los ciudadanos de la CEE entiende lo que significa ESG (Medioambiental, Social, Gobernanza). Para la mayoría de los ciudadanos, la filantropía forma parte de la educación financiera y debería ser promovida por los bancos. Según la mayoría, el compromiso social debería enseñarse desde una edad temprana.

La encuesta de 2022 y otra análoga realizada en 2020 en Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría muestran claramente que una crisis como la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania están movilizando a los europeos para que se impliquen socialmente. Nada menos que el 53% de los ciudadanos de la CEE se han unido a los esfuerzos para apoyar a los refugiados ucranianos, principalmente mediante el apoyo financiero y la donación de bienes. Tal y como ha demostrado el año 2021, el mayor reto será mantener este compromiso. Cabe destacar que las expectativas hacia los países más desarrollados han aumentado. Se espera un mayor compromiso sobre todo de los países de Europa Occidental (Alemania, Suiza, Reino Unido) y de Norteamérica (Estados Unidos, Canadá).

En la actualidad, casi la mitad de los ciudadanos de Europa Central y del Este (48%) realizan donaciones económicas, independientemente de su edad, sexo, lugar de residencia o ingresos. El valor total de las donaciones anuales en los 7 países encuestados asciende a casi 1.000 millones de euros, pero su potencial filantrópico es el doble. "Esta escala de compromiso es posible, pero para fortalecer el ecosistema de impacto social en los países de Europa Central y del Este, necesitamos aumentar la concienciación, iniciar una mayor cooperación e identificar y eliminar las barreras, también fiscales y legales", señaló Anna Korzeniewska.

"El desarrollo de una filantropía sostenible requiere datos fiables y el intercambio de conocimientos. Europa Central y del Este, gracias al creciente potencial de su sociedad, tiene una oportunidad real de seguir construyendo una cultura de la filantropía y actitudes sociales duraderas. Por eso es importante invertir en investigación para involucrar a todos los actores de la sociedad de forma estratégica y a largo plazo", explicó Liza Belozerova, directora de Google.org, Europa, Oriente Medio y África.

Enlace al informe completo, que puede descargarse gratuitamente en 8 idiomas: inglés, búlgaro, croata, estonio, letón, lituano, rumano y esloveno:

https://ceeimpact.org/our-initiatives/philanthropy-in-cee-2022/

