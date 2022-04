Los espectáculos nocturnos regresan con toda su magia a Disneyland Resort, incluyendo la celebración del 50 aniversario de 'Main Street Electrical Parade'

Los espectáculos nocturnos iluminan la noche una vez más

Durante las últimas cinco décadas, el desfile "Main Street Electrical Parade" ha reunido a varias generaciones de familias y amigos de todo del mundo para deleitarlos con su magia e imaginación nocturnas. Disney Live Entertainnment, con el fin de englobar su atractivo imperecedero, presenta para la ocasión un nuevo e impresionante final que celebra los 50 años de unidad y extiende así su encanto para toda una nueva generación de soñadores.

Este tema universal se refleja en el concepto creativo de la nueva secuencia final y prosigue con la evolución de este entrañable espectáculo.

Las historias que representa se inspiran en el icónico estilo artístico de la Leyenda Disney Mary Blair en "it's a small world" y en el diseño de las carrozas clásicas de "Main Street Electrical Parade", interpretadas por miles de luces parpadeantes y su banda sonora electro-sintético-magnética, todo ello arropado por las representaciones de los entrañables personajes transformados para la ocasión en muñecos animados.

Durante su recorrido, los visitantes serán testigos de distintas historias descritas a cada lado de las carrozas, presentando escenas estilizadas de más de una docena de películas de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios, entre otras muchas, "Encanto", "Frozen", "The Jungle Book (El libro de la selva)", "Raya and the Last Dragon (Raya y el último dragón)", "Aladdin", "Coco", "Mulan", "Brave", "The Princess and the Frog (La princesa y el sapo)".

En "World of Color" en Disney California Adventure la animación cobra vida gracias a poderosas fuentes que crean una pantalla de agua inmensa. "World of Color", que combina música, fuego, niebla y efectos de láser con secuencias animadas memorables, inunda los sentidos y sumerge a las audiencias en algunas de sus historias favoritas de Disney y Pixar.

Tras su regreso el 22 de abril, los visitantes podrán tener acceso a áreas donde ver "World of Color" a través de un sistema de espera virtual solo disponible a través de la aplicación Disneyland*. La distribución de los lugares para esta lista de espera virtual empezará cada día al mediodía**. Los visitantes con una selección de lista de espera virtual deberán entrar al área designado a través de una de las dos entradas definidas (Azul o Amarillo), aproximadamente 30-45 minutos antes del inicio del espectáculo. Para más detalles acerca de este sistema de lista de espera virtual visite Disneyland.com. Si la lista de espera alcanza su capacidad máxima, los visitantes pueden consultar con un miembro del elenco en el área de visionado de Paradise Bay antes del comienzo de "World of Color" para conocer sus opciones de acceso. No es obligatorio el uso de la lista de espera virtual para ver "World of Color", pero sí se recomienda su empleo. El acceso adicional al espectáculo se encuentra alrededor de Paradise Bay por orden de llegada.

El espectáculo de fuegos artificiales "Disneyland Forever" está repleto de efectos pirotécnicos centellantes y proyecciones que sumergen a los visitantes en un viaje impresionante con efectos especiales sorprendentes. Los espectadores que contemplen "Disneyland Forever" en Main Street, U.S.A., frente al Castillo de la Bella Durmiente, cerca de "it's a small world", alrededor de Rivers of America y cerca del Matterhorn serán todos testigos de una perspectiva distinta, emocionante y envolvente del espectáculo.

Desde el 22 de abril y hasta finales de la primavera, "Disneyland Forever" tendrá lugar de viernes a domingo, mientras que las proyecciones del espectáculo de "Mickey's Mix Magic" tendrán lugar de lunes a jueves. Los fuegos artificiales "Disneyland Forever" tendrán lugar cada noche durante el verano.

Y para celebrar su 30 aniversario, "Fantasmic!", el espectáculo nocturno más longevo en la historia de Disney, iluminará una vez más a partir del 28 de mayo el Rivers of America en Disneyland Park.

Los visitantes pueden encontrar toda la información sobre los espectáculos nocturnos, como horarios y el calendario más actualizado, en Disneyland.com y en la aplicación Disneyland.

Los restaurantes y las tiendas se suman al encanto

Si se desea combinar una comida mágica con un espectáculo, los visitantes pueden llevar a cabo reservas de paquetes especiales, tanto de comida como postres, que incluyen acceso a una área reservada para una área de espectáculos selectos. Los visitantes pueden visitar Disneyland.com para conocer más detalles sobre los mismos y llevar a cabo reservaciones***.

Por tiempo limitado, los carritos de comida y ciertas localizaciones selectas ofrecerán delicias y novedades llamativas que rendirán homenaje a "Main Street Electrical Parade", como el macarrón del desfile en Jolly Holiday Bakery Café, dos churros de sabor especial, palomitas festivas y mucho más. El cubo premium del Dragón Elliott y el popote-tortuga que se iluminan estarán disponibles en distintas localizaciones de Disneyland durante toda la temporada del verano hasta agotar las existencias. Existe un límite de dos compras por visitante y su disponibilidad variará durante toda la temporada veraniega.

Los visitantes también pueden llevarse la magia a casa con una maravillosa selección de productos a la venta, disponibles en Disneyland Resort y en shopDisney, que conmemoran el 50 aniversario de "Main Street Electrical Parade". Entre las ofertas destacan una diadema temática, ropa y mucho más.

El regreso de estos espectáculos nocturnos entrañables, así como experiencias favoritas de los visitantes como la recepción tradicional con los personajes, marcan otro hito que prosigue con el increíble impulso de esta reapertura por fases de Disneyland Resort.

Compruebe los horarios y detalles de los espectáculos en Disneyland.com o la app móvil de Disneyland. El entretenimiento, las experiencias y las ofertas pueden ser modificadas, su disponibilidad es limitada o puede no estar disponible, y están sujetas a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Para poder acceder al Parque se requiere de reservaciones al Parque Temático y admisión válida para el mismo Parque el mismo. Las reservas para el Parque son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. La admisión al Parque y las ofertas no están garantizadas. Visite DisneylandEspanol.com/informacion para obtener información importante que debe saber antes de su visita, incluida la información más reciente sobre el uso de máscaras faciales.

*Se puede incurrir en gastos de mensajes, datos e itinerancia. La disponibilidad está sujeta a las limitaciones y características del teléfono y pueden variar según el teléfono o el proveedor de servicios. La cobertura y las tiendas aplicaciones no están disponibles en todas partes. Los menores de 18 años deben obtener primero el permiso de sus padres.

**Por favor, tenga presente que para acceder a este sistema de espera virtual debe haber entrado antes del mediodía a Disney California Adventure Park con un boleto de un día, un parque o un boleto Park Hopper, o a Disneyland con un boleto Park Hopper. Los visitantes que inicien su día en Disneyland pueden entrar en Disney California Adventure con su boleto Park Hopper después de la 1:00 p.m. para acceder a su entrada y horario asignados.

***Los paquetes de comida y ofertas de entretenimiento están sujetas a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se requiere de una reserva al parque temático y una admisión válida para el mismo parque en la misma fecha para cada persona mayor de 3 años con el fin de acceder al parque. Las reservas para el parque son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. Los paquetes de comida no son reembolsables, no se puede cambiar ni vender y no incluye la admisión al parque temático.

