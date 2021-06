Los fondos UCIT de Aditya Birla Sun Life AMC Limited se alinean con el marco mundial de ESG

BOMBAY, India, 16 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Aditya Birla Sun Life AMC Limited, una filial de Aditya Birla Capital Limited, anunció que los fondos públicos de su entidad offshore bajo UCIT (Empresas para la Inversión Colectiva en Valores Transferibles) ya se encuentran en línea con el marco global de ESG.

Los dos fondos incluyen ABSL Umbrella UCITS Fund PLC - India Frontline Equity Fund (IFEF) (ISIN: IE00BJ8RGN0), fondo sesgado de gran capitalización de India y ABSL Umbrella UCITS Fund PLC - India Quality Advantage Fund (IQAF) (ISIN: IE00BJ8RGS50), fondo sesgado de pequeña y mediana capitalización de India. La estrategia de inversión de estos dos fondos se basa en poder generar una revalorización del capital a largo plazo a través de la inversión en empresas indias que están alineadas con la temática Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG). El administrador de activos dispone además de experiencia en el diseño de soluciones a medida y dedicadas a la prestación de servicios de asesoramiento de cartera para los clientes.

"El gestor del fondo va a combinar la selección tradicional de acciones bottom-up que está basada en el análisis empresarial y financiero junto a los parámetros ESG de una empresa para identificar oportunidades comerciales sostenibles a largo plazo. Dentro de este marco, todas las empresas que forman parte de la cartera se evalúan con un Cuadro de Mando de Sostenibilidad", indicó Vikas. Gautam, responsable de negocio offshore de Aditya Birla Sun Life AMC Limited. El administrador de activos se ha asociado con Sustainalytics, proveedor líder de investigación de ESG, con el objetivo de conseguir las clasificaciones.

Al hacer un comentario sobre ello, A. Balasubramanian, director administrativo y consejero delegado de Aditya Birla Sun Life AMC Limited, destacó: "Los fondos proporcionados son conocidos por su rendimiento de tipo constante y están muy cualificados por medio de agencias independientes. Los fondos se esfuerzan por participar dentro de las oportunidades existentes y emergentes que están alineadas con ESG, y buscan eliminar empresas de riesgo para invertir en componentes de crecimiento sostenible de alta calidad con los que se puedan generar mejores rendimientos ajustados al riesgo. Los fondos van a mantener una cartera diversificada que crea una oportunidad superior de inversión a largo plazo".

IFEF ha devuelto el 79,3% en 1 año, 10,8% en 3 años y 13,2% en 5 años. IQAF consiguió un rendimiento del 95,4% en 1 año, 17,6% en 3 años y 17,1% en 5 años (a fecha de 24 de mayo de 2021, fuente: Morningstar Direct).

Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Establecida en el año 1994, Aditya Birla Sun Life AMC Limited es una empresa conjunta formada entre Aditya Birla Capital Limited y Sun Life (India) AMC Investments Inc . Tiene filiales sitas en Dubái, Mauricio y Singapur.

Descargo de responsabilidad

Este comunicado de prensa no debe interpretarse como un consejo de inversión y no es una recomendación para comprar o vender dichos valores y los fondos anteriores están destinados solo a inversores acreditados/profesionales/institucionales y no están destinados a clientes al por menor.

