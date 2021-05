Los hábitos alimenticios cambian solo levemente después de un diagnóstico de diabetes gestacional, así lo sugiere un estudio del NIH

BETHESDA, Maryland, 20 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Según un estudio adelantado por investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), tras ser diagnosticadas con diabetes gestacional, las mujeres en embarazo solo realizaron modestos cambios en su dieta. A las mujeres con diabetes gestacional generalmente se les recomienda reducir la ingesta de carbohidratos, y las participantes del estudio efectivamente redujeron su ingesta de jugos y azúcares añadidos. Además, incrementaron la ingesta de quesos y bebidas endulzadas artificialmente. Sin embargo, algunos grupos de mujeres no redujeron su ingesta de carbohidratos, como mujeres con obesidad, con más de un hijo, hispanas, con nivel académico de escuela secundaria o inferior, o edad entre 35 y 41 años.

El estudio fue dirigido por Stefanie N. Hinkle, Ph. D., de la División de Epidemiología del Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD) de los NIH. Este estudio se publicó con el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Las pacientes con diabetes gestacional (o asociada al embarazo) tienen mayor riesgo de presentar alta presión maternal, bebés más grandes, parto por cesárea, bajos niveles de azúcar en neonatos y desarrollo de diabetes crónica más adelante en sus vidas.

"Las mejoras en la dieta que pudimos observar no son equitativas entre los diferentes grupos de mujeres", afirmó la Dra. Hinkle. "Esta investigación resalta la importancia de crear programas individualizados para garantizar que todas las mujeres con diabetes gestacional logren modificar de forma satisfactoria sus dietas y optimicen su salud".

El equipo del estudio analizó un conjunto existente de datos del Estudio de Crecimiento Fetal del NICHD, el cuál incluía sondeos con respecto a dieta y ejercicio en un grupo diverso de mujeres en 12 centros hospitalarios a lo largo del país. Los análisis sobre la dieta incluyeron a 1,371 mujeres, de las cuales 72 tenían diabetes gestacional. El equipo de estudio también examinó las rutinas de ejercicio. Este análisis incluyó a 1,875 mujeres, de las cuales 84 tenían diabetes gestacional.

En el estudio, las mujeres con diabetes gestacional limitaron su ingesta diaria de carbohidratos en 48 gramos, principalmente reduciendo su consumo de jugos en cerca de 0.4 tazas por día, y reduciendo el consumo de azúcares añadidos en cerca de 3.2 cucharas pequeñas por día. Su consumo de quesos se incrementó en 0.3 tazas por día, y el de bebidas endulzadas de manera artificial aumentó 0.2 tazas por día.

Asimismo, el equipo identificó que las mujeres con diabetes gestacional no redujeron su consumo de granos enteros o frutas enteras, ni compensaron sus cambios dietarios aumentando las grasas saturadas. Los autores mencionan que estas observaciones son reconfortantes toda vez que los carbohidratos complejos de los granos o frutas enteras pueden ser beneficiosos para la diabetes gestacional, mientras que las grasas saturadas pueden empeorar los resultados para la salud al propiciar el crecimiento fetal excesivo.

Los investigadores también encontraron que las mujeres con diabetes gestacional conservaron la misma cantidad de tiempo dedicado a ejercicios moderados o enérgicos durante su tercer trimestre. Sin embargo, las mujeres que no tenían diabetes gestacional redujeron sus actividades de ejercicio moderado durante el tercer trimestre en aproximadamente 20 minutos por semana, y su tiempo en ejercicios enérgicos alrededor de 9 minutos por semana.

Según los autores del estudio, los hallazgos demuestran que los proveedores de salud aún tienen muchas oportunidades para ayudarles a las mujeres con diabetes gestacional a generar mayores ganancias y cambios en la dieta y el ejercicio. Los autores hicieron un llamado para llevar a cabo más investigaciones que permitan identificar formas innovadoras que sean más efectivas a la hora de cambiar la nutrición y los comportamientos hacia el ejercicio físico.

Hinkle, SN, et al. Changes in diet and exercise in pregnant women after diagnosis with gestational diabetes: findings from a longitudinal prospective cohort study. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics DOI: 10.1016/j.jand.2021.04.014 (2021)

