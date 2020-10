Los ingresos de LTI en dólares estadounidenses crecen un 11,2 % con una utilidad neta de hasta el 26,7 % interanual

MUMBAI, India, 21 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (código BSE: 540005) (NSE: LTI), una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy sus resultados para el segundo trimestre para el año fiscal 2021.

En dólares estadounidenses:

Ingresos por USD 404,5 millones ; un incremento del 3,6 % trimestre a trimestre y 11,2 % interanual

; un incremento del Aumento de ingresos en moneda constante del 2,3 % trimestre a trimestre y del 10,5 % interanual

En rupias indias:

Ingresos por INR 29.984 millones ; un aumento de 1,7 % trimestre a trimestre con un crecimiento del 16,6 % interanual

; un aumento de crecimiento del Utilidad neta de INR 4.568 millones; un aumento del 9,7 % de trimestre a trimestre y un crecimiento del 26,7 % interanual

"Nos complace informar un crecimiento interanual del 11,2 % en los ingresos y un crecimiento interanual del 26,7 % en la utilidad neta en el segundo trimestre. También estamos satisfechos de anunciar un gran acuerdo con un valor contractual total neto nuevo de más de 40 millones de dólares en soluciones analíticas. Nuestra cartera de grandes acuerdos sigue siendo sólida y vemos una mayor tracción en el entorno digital, en la nube y en el espacio de las analíticas.

La pandemia ha hecho evidente que las organizaciones necesitan reinventar sus modelos operativos objetivo adoptando transformaciones digitales para seguir siendo relevantes en el mercado. Esto presenta enormes oportunidades para empresas como la nuestra con capacidades integrales de transformación digital",

- Sanjay Jalona, Director Ejecutivo y Director Gerente

Acuerdos logrados recientemente

LTI ha sido seleccionada por un ministerio gubernamental clave para un gran acuerdo de transformación basado en analíticas y datos. Como parte del acuerdo, las aplicaciones y operaciones se transformarán y desarrollarán para la recopilación y difusión de datos como información, gestión de casos y gestión de fraudes utilizando inteligencia artificial.

Una empresa líder de semiconductores se ha asociado con LTI en su transición de transformación para volver a idear su núcleo digital y cambiar de su versión local de Oracle EBS existente a S/4 HANA en la nube.

LTI ha sido seleccionada para establecer un Centro de Operaciones de Seguridad digital gestionado por IA con el objetivo de modernizar completamente el aparato de seguridad digital por parte de un proveedor y fabricante líder de soluciones y equipos de calefacción y refrigeración.

LTI ha sido elegida para gestionar todos los servicios de prueba incluidos los de productos de terceros, aplicaciones internas, portales web y aplicaciones móviles para garantizar una experiencia de alta calidad por parte de los usuarios finales de una empresa de gestión patrimonial con sede en el Reino Unido.

Un proveedor de servicios financieros ha seleccionado a LTI como su socio de elección para brindar servicios para la modernización de aplicaciones heredadas y la integración empresarial.

Un fabricante global de HVAC ha seleccionado a LTI para racionalizar y migrar su entorno de aplicaciones de datos a la nube.

Un fabricante de suministros y equipos médicos ha seleccionado a LTI para las actividades de mantenimiento y soporte de aplicaciones para sus COTS y aplicaciones personalizadas para garantizar una estructura de costos flexible, una mejor retención de conocimientos y una mejor gestión de los indicadores clave de rendimiento.

Un fabricante multinacional de productos industriales ha seleccionado a LTI como su socio preferido para implementar los sistemas Extended Warehouse Management de SAP para garantizar la armonización de procesos, operaciones eficientes y la automatización en todos sus almacenes.

Una compañía de energía Global Fortune 500 ha seleccionado a LTI para el mantenimiento y soporte funcional de su servidor de contenidos para garantizar sistemas seguros para el almacenamiento de datos durante todo su ciclo útil.

Una compañía farmacéutica Global Fortune 500 eligió a LTI para migrar su sistema de base de datos comercial local a la nube.

Un operador de plataforma de perforación ha seleccionado a LTI para proporcionar mejoras, mantenimiento y soporte a su sistema de TI crítico para el negocio en sus plataformas de perforación para garantizar la seguridad y eficiencia de los trabajadores de la plataforma.

Premios y reconocimientos

LTI es reconocida como Líder y Estrella en ascenso en la nube privada/híbrida de próxima generación de ISG Provider Lens™ – Informe de servicios y soluciones de centros de datos, Países Nórdicos 2020.

Se presenta la transformación de los procesos comerciales de LTI para un Fabricante líder de Licuadoras de alto rendimiento en el libro de ISG sobre Digital Excellence, Scaling Digital: 25 Stories of Innovation.

LTI es destacada como un competidor importante en los servicios de Desarrollo de aplicaciones nativas de la nube por la Evaluación PEAK Matrix® 2020 del Everest Group.

LTI es reconocida como Proveedor de muestras en Gartner Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence, 2020.

*Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de estudio e investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de los estudios de Gartner consisten en las opiniones de la organización sobre los estudios de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner niega todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a este estudio o investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular

Otros aspectos comerciales destacados

El Consejo de Administración en su reunión celebrada el 20de octubre de 2020 ha declarado un dividendo a cuenta de 15 INR por acción de capital (valor nominal de 1 INR).

LTI lanzó Canvas PolarSled, un framework automatizado de migración y modernización en la nube para ayudar a las empresas a acelerar su transición de datos a Snowflake, la plataforma de datos en la nube.

LTI es ahora un socio de nivel "Elite" (más alto) con ServiceNow en la categoría de Ventas, Servicios y Servicios Administrados.

LTI ha sido reconocida como una empresa Great Place to Work-Certified™ en los EE. UU.

LTI ocupó el puesto número 1 en la encuesta del Equipo Ejecutivo de toda Asia de Institutional Investor de 2020, en todas las categorías de venta en el espacio de Tecnología/Servicios de TI y Software. Fue la única empresa de servicios de TI que se incluyó en la lista de los "Most-Honored [Más honorables]" 2020.

de Institutional Investor de 2020, en todas las categorías de venta en el espacio de Tecnología/Servicios de TI y Software. única empresa de servicios de TI que se incluyó en la lista de los "Most-Honored [Más honorables]" 2020. LTI se ha llevado el premio Platinum (categoría más alta) por su proyecto Warli CSR en la categoría de Habilidades Vocacionales para la Mejora del Empleo en la 7° entrega anual de los Premios CSR 2020, organizados por la Fundación Greentech.

LTI publicó su 4º Informe de Sostenibilidad con el tema "Colaboración para un futuro resiliente". En este informe, le presentamos cómo LTI se ha centrado en tres aspectos esenciales para el desarrollo sostenible: educación, empoderamiento y medio ambiente.

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que ayuda a más de 400 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 31 países, superamos las expectativas de nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que hace posible sus transiciones en las áreas de móviles, redes sociales, datos analíticos, IoT y nube. Fundada en 1997 como una filial de Larsen & Toubro Limited, nuestro legado único nos brinda la experiencia incomparable y real que se requiere para superar los retos más complejos de empresas de todos los sectores industriales. Cada día, nuestro equipo conformado por más de 30.000 colaboradores de LTI ayuda a nuestros clientes a mejorar la eficacia de sus operaciones comerciales y tecnológicas y ofrece valor a sus clientes, empleados y accionistas. Encuentre más información en http://www.Lntinfotech.com o síganos en @LTI_Global.

