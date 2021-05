Los ingresos de LTI para el año fiscal 21 crecen un 9,5 %, las utilidades netas aumentan un 27,5 %, los ingresos para el cuarto trimestre del año fiscal 21 crecen un 9,1 % interanual

BOMBAY, India, 6 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy sus resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2021 (Q4 FY21) y del año fiscal 21 completo (FY21).

Q4 FY21

En dólares estadounidenses:

Ingresos por USD 447,4 millones ; crecimiento del 4,6 % intertrimestral (QoQ) y del 9,1 % interanual (YoY)

; crecimiento del Crecimiento de ingresos en moneda constante del 4,4 % QoQ y 7,1% YoY

En rupias indias:

Ingresos de INR 32.694 millones ; crecimiento del 3,7 % QoQ y 8,5 % YoY

; crecimiento del Ingresos netos de INR 5.457 millones; crecimiento neto de los ingresos del 5,1 % QoQ y 27,6 % YoY

Año fiscal completo FY21

En dólares estadounidenses:

Ingresos por USD 1.670,1 millones ; crecimiento del 9,5 % YoY

; crecimiento del Crecimiento de ingresos en moneda constante del 8,8 % YoY

En rupias indias:

Ingresos de INR 123.698 millones ; crecimiento del 13,7 % YoY

; crecimiento del Ingresos netos de INR 19.382 millones; crecimiento neto de los ingresos del 27,5 % YoY

Retorno de capital

Dividendos finales de INR 25 por acción ; relación de pago de dividendos del 36,1 % para el año

; relación de pago de dividendos del para el año ROE del 30,5 % para el año

"Respaldado por un sólido Q4, el FY21 fue otro año de crecimiento líder en el mercado. Nos complace informar un crecimiento de los ingresos del 9,5 % y un crecimiento de las utilidades netas del 27,5 % para el año. En el Q4, también ganamos dos grandes negocios con un nuevo TCV neto de USD 66 millones, lo que culminó en un récord de negocios con TCV para el FY21.

Nuestro desempeño superior es el resultado de los esfuerzos incansables de más de 35.000 LTItes que se unieron durante uno de los tiempos más difíciles para garantizar las entregas de los clientes. Seguiremos invirtiendo en la solidez de nuestra empresa mientras mantenemos nuestro compromiso con el crecimiento en el FY22 también".

- Sanjay Jalona, director ejecutivo y director administrativo

Triunfos en ofertas recientes

- LTI fue elegida como socio estratégico a largo plazo en un acuerdo de consolidación de proveedores para la gestión de plataformas de seguros centrales para una gran empresa de seguros Fortune 500. Este es un negocio único que incluye la consolidación de proveedores y varios programas de modernización en múltiples áreas centrales en el espacio de seguros de propiedades y accidentes en Norteamérica.

- Un banco regional líder, un nuevo logotipo, seleccionó a LTI para un programa central de transformación bancaria que involucra la implementación de Temenos. Como parte del programa, LTI será el principal integrador del sistema y reemplazará la plataforma de préstamos existente del banco utilizando la plataforma Temenos T24, además de manejar la migración de datos de los sistemas anteriores. La implementación de este programa le permitirá al banco introducir nuevos productos de crédito, reducir las complejidades y atender su creciente base de clientes de una manera más rápida y eficiente, a la vez que reducirá el costo total de propiedad. Fortalecida con funciones locales preconfiguradas, esta transformación le permitirá al banco atender los requisitos normativos dentro de un plazo relativamente corto y reducir los esfuerzos.

- LTI fue seleccionada por un conglomerado de fabricación de equipos pesados con sede en los Estados Unidos para un acuerdo de gestión de servicios para su negocio de partes para permitir la reducción de costos totales de propiedad y la excelencia operativa.

- Una compañía norteamericana de seguros mutuales de propiedades y accidentes se asoció con LTI para reemplazar sus sistemas centrales existentes en las instalaciones por una solución SaaS basada en Duck Creek. Este compromiso acelerará la transformación digital del cliente para permitir una mejor experiencia y soporte al consumidor. También optimizará los costos operativos y permitirá una rápida expansión de los servicios a otras regiones.

- Una multinacional farmacéutica Fortune 500 eligió a LTI como su socio asesor para transformar su función financiera. LTI desempeñará un papel clave en el cumplimiento de objetivos comerciales como la consistencia de los datos al implementar procesos efectivos de monitoreo y reconciliación de datos para sus operaciones comerciales globales.

- Un conglomerado multinacional de ingeniería con sede en Alemania seleccionó a LTI para un proyecto de migración de lagos de datos de SAP HANA Data Lake a Snowflake para su empresa de negocios de energía, a fin de garantizar un ahorro de costos significativo con la expansión y gestión de análisis de datos y mayor eficiencia en la toma de decisiones más rápida.

- Una empresa global Fortune 500 de distribución de energía seleccionó a LTI para apoyar su implementación del sistema de información de clientes SAP para una de sus entidades adquiridas. El objetivo de este programa es digitalizar su proceso de eficientización y lograr la automatización de los servicios al cliente para ofrecer eficiencias operativas y reducción de costos.

- Un proveedor líder de software y análisis de datos de seguros de propiedades y accidentes con sede en Norteamérica seleccionó a LTI para migrar de su plataforma de almacenamiento de datos corporativos heredada a la nube de datos de Snowflake de manera gradual, para garantizar costos reducidos, agilizar los procesos y mejorar la eficiencia y la ventaja competitiva.

- LTI fue seleccionada para ofrecer soporte de infraestructura y servicios de operaciones de red para reducir costos y aumentar la eficiencia para un distribuidor de Norteamérica líder en concreto especializado y productos para la construcción.

- Una empresa global Fortune 500 de entretenimiento y medios seleccionó a LTI para construir una plataforma global de informes para sus aplicaciones de cadena de suministro para medios digitales utilizando Snowflake para ofrecer una visibilidad mejorada de suministros complejos, producción y flujos de trabajo de entregas en toda la empresa.

- La sucursal internacional de un proveedor líder de servicios financieros en el Reino Unido designó a LTI como el principal integrador de sistemas para su programa básico de modernización y transformación bancaria. Esto permitirá aprovechar la capacidad y la estabilidad de la nube con Temenos SaaS para mejorar la experiencia del cliente, reducir costos y llevar nuevos productos al mercado más rápido y a escalas eficientes.

Premios y reconocimientos

- LTI encabezó la lista de "IT Services Challenger 2021" en los premios PEAK Matrix Service Provider of the YearTM de Everest Group. Además, LTI mejoró su clasificación en el puesto 16 al año pasado al 11 en la PEAK Matrix® general de servicios TI, el mayor avance registrado por un participante. LTI también figuró como "Star Performer" del año en banca y servicios financieros en la valoraciones de PEAK Matrix®.

- LTI Leni y LTI Mosaic fueron reconocidos en Forrester Tech Tide™: Enterprise Business Insights & Analytics, Q1 2021

- LTI fue reconocida como líder en Automatización Inteligente en ISG Provider Lens™: Soluciones y Servicios en AIOps para el Mercado Medio (Estados Unidos 2020)

- LTI se posicionó como innovador en el informe IoT Services RadarView™ 2021 de Avasant

Otros aspectos comerciales destacados

- La junta directiva, en su reunión celebrada el 4 de mayo de 2021, recomendó un dividendo final de INR 25 por acción (valor nominal de INR 1) para el año fiscal 2020-21. El dividendo total para FY21 es de INR 40 por acción, incluido el dividendo provisional de INR 15 por acción declarado en octubre de 2020

- LTI designó a Anil Rander como su director financiero. Es un experimentado líder financiero con más de 27 años de experiencia multifacética impulsando el rendimiento y el crecimiento de empresas. Se une a LTI viniendo de Tech Mahindra Ltd., donde se desempeñó como director global de Finanzas para BPS. Además, como vicepresidente sénior de Finanzas y Asuntos Legales, dirigió las funciones de Finanzas, Asuntos Legales, Instalaciones y Gestión de Riesgos de Tech Mahindra Business Services Ltd.

- LTI y AWS establecieron una alianza estratégica para acelerar la adopción de la nube empresarial a fin de ampliar las ofertas conjuntas para la migración, la modernización, SAP, IoT y datos en la nube.

- LTI fue reconocida como Proveedor Experto en Gestión de Servicios de Microsoft Azure. Este prestigioso programa es una iniciativa global de Microsoft que permite a sus socios líderes diferenciarse al demostrar competencia y habilidades del mundo real en competencias de datos y nube

- LTI fue reconocida en el Reino Unido con la certificación de mejor empleador en 2021 por el Top Employers Institute, la autoridad global que reconoce la excelencia en las prácticas de personal

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que ayuda a más de 400 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 31 países, superan las expectativas de sus clientes y aceleran su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que hace posible sus transiciones en las áreas de móviles, redes sociales, datos analíticos, internet de las cosas y nube. Fundada en 1997 como una filial de Larsen & Toubro Limited, su legado único les brinda la experiencia incomparable y real que se requiere para superar los retos más complejos de empresas de todas las industrias. Cada día, su equipo conformado por más de 33.000 LTItes logra que sus clientes mejoren la efectividad en operaciones comerciales y tecnológicas y aporte valor a sus clientes, empleados y accionistas. Encuentre más información en http://www.Lntinfotech.com o sígalos en @LTI_Global.

Teleconferencia y transmisión web en audio de resultados

Mayo de 2021 (05:30 p. m. hora estándar de la India)

Por favor, marque el siguiente número al menos 5 o 10 minutos antes de la hora programada de la conferencia para asegurarse de conectarse a la llamada a tiempo.

