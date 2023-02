Los investigadores identifican compuestos que podrían llevar al desarrollo de un anticonceptivo a demanda y a corto plazo para los hombres

BETHESDA, Maryland, 14 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

En un estudio en ratones, investigadores financiados por los Institutos Nacionales de Salud identificaron un posible método anticonceptivo no hormonal que los hombres podrían tomar poco antes de la actividad sexual y que restablece la fertilidad al día siguiente. Los investigadores les dieron a los ratones machos un compuesto que deshabilita temporalmente la adenilasa soluble, la enzima esencial para activar la capacidad de una célula espermática de nadar y madurar para que pueda viajar por el tracto reproductivo femenino y fertilizar un óvulo.

En varias pruebas, los investigadores demostraron que el compuesto TDI-11861 hizo que las células del esperma del ratón quedaran inmóviles y les impidió madurar. Los compuestos no interfirieron con la función sexual de los animales. Si bien los ratones machos se aparearon con las hembras, no se observaron embarazos. El esperma recuperado de las hembras de ratón permaneció incapacitado. Los autores no observaron efectos secundarios en los ratones machos ni en las hembras. El compuesto se disipó tres horas después y los machos recuperaron su fertilidad.

El estudio fue realizado por Melanie Balbach, Ph.D., investigadora postdoctoral en los laboratorios de los coautores Jochen Buck, Ph.D., y Lonnie Levin, Ph.D., en Weill Cornell Medical College, ciudad de Nueva York, y sus colegas. Aparece en Nature Communications. El financiamiento fue proporcionado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver de los NIH, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y el Instituto Nacional del Cáncer.

Los investigadores comentan que su trabajo proporciona pruebas de concepto de que los inhibidores de la adenilasa soluble tienen el potencial de proporcionar un anticonceptivo oral seguro, a demanda, no hormonal y reversible para los hombres.

Christopher C. Lindsey, Ph.D., funcionario del programa de la División de Investigación sobre Anticonceptivos del NICHD, está disponible para comentarios.

Balbach, M. Research Letter: On-demand male contraception via acute inhibition of soluble adenylyl cyclase. Nature Communications.2022. https://doi.org/10.1038/s41467-023-36119-6

Acerca del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD): El NICHD lidera la investigación y la capacitación para comprender el desarrollo humano, mejorar la salud reproductiva, mejorar la vida de niños y adolescentes, y optimizar las habilidades para todos. Para obtener más información, visite https://espanol.nichd.nih.gov.

Acerca de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH): NIH, la agencia de investigación médica de los EE. UU., incluye 27 institutos y centros, y es un componente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. NIH es la principal agencia federal que realiza y apoya investigaciones médicas básicas, clínicas y traslacionales, y que investiga las causas, los tratamientos y las curas para enfermedades comunes y raras. Para obtener más información acerca de los NIH y sus programas, visite https://salud.nih.gov.

FUENTE Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development; National Institutes of Health (NIH)

