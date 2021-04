Los jóvenes de la generación Z afirman que el cambio climático afecta negativamente su salud física y mental en una nueva encuesta nacional de Blue Shield of California

Según los resultados del sondeo, los tres principales problemas ambientales que más preocupan a los jóvenes son: la calidad del aire (60 por ciento), la contaminación del agua (59 por ciento) y la contaminación por plásticos (56 por ciento). A más de la mitad (54 por ciento) le preocupa 'mucho' que el planeta se quede sin recursos. Uno de cada cuatro (26 por ciento) afirma que un desastre ambiental o natural, como una inundación, incendio o huracán, ha afectado su capacidad de concentrarse en sus estudios.

"El cambio climático es muy real y estamos presenciando muchos desastres ambientales", dijo Justin Valenzuela (22 años), copresidente del Club de Sostenibilidad del Ohlone College y cofundador de Renegade Feedings en el área de la Bahía. "Lo más importante es que muchas comunidades marginadas de todo el mundo se enfrentan a diferentes extremos del cambio climático, aunque no sean ellas las responsables del mismo. Ofrecer una atención médica sostenible para todos, especialmente para las comunidades marginadas que se ven afectadas por el cambio climático, parece el paso correcto", agregó

Coincidiendo con la encuesta, el plan de salud no lucrativo presentó sus nuevos objetivos climáticos que se enfocarán en ayudar a mejorar la salud de las personas, las familias y las comunidades a través de una mayor responsabilidad ambiental.

"En Blue Shield of California, entendemos la relación esencial entre el medio ambiente y el bienestar personal. Es increíble ver que los jóvenes ya han hecho la conexión con su salud inmediata", dijo Paul Markovich, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California. "Es por este motivo que hoy asumimos nuevos compromisos de sostenibilidad para poder salvaguardar la salud de la próxima generación y garantizarles un futuro mejor".

Blue Shield, una empresa con certificación CarbonNeutral® (neutralidad de carbono), anunció hoy sus nuevos objetivos de sostenibilidad NextGen, los cuales incluyen:

Convertirse en carbono negativo antes de 2023

Lograr que las operaciones tengan cero desechos antes de 2025

Cuantificar el costo del cambio climático en la salud humana para 2023

Adoptar y promover una atención médica inteligente desde el punto de vista climático para 2025

Estos compromisos también forman parte de las actividades de acción climática y justicia social de Blue Shield enfocadas en lograr la igualdad en materia de salud en toda California. Los estudios señalan que el cambio climático afecta de forma desproporcionada a las comunidades de color y con ingresos más bajos.

"Blue Shield está trabajando para ser el plan de salud más sostenible de California ya que la sostenibilidad ambiental es fundamental para nuestra salud y bienestar general", dijo Markovich. "Los jóvenes lo entienden, y todos tenemos un rol que desempeñar para que el futuro de nuestros hijos sea saludable".

Esperanza de un futuro mejor y responsabilidad por el cambio climático

Otros aspectos destacados de la encuesta NextGen Climate Survey de Blue Shield of California son:

El racismo y la justicia social (62 por ciento), el medio ambiente y el cambio climático (47 por ciento), la educación (47 por ciento), la atención de la salud (43 por ciento) y la igualdad de género (41 por ciento) son los principales problemas sociales de la generación Z.

El 62 por ciento de los encuestados de la generación Z dijo que consideraba que su generación se tomaba el cambio climático al menos bastante en serio, mientras que sólo el 34 por ciento dijo que la generación de sus padres se lo tomaba igual de en serio.

Los encuestados afirman que quieren que tanto el gobierno federal (71 por ciento) como el estatal/local (58 por ciento) hagan más para proteger a la gente de los efectos negativos del cambio climático en la salud.

Casi la mitad (48 por ciento) de los encuestados de la generación Z afirmó sentirse mejor sobre la salud futura del planeta bajo la nueva presidencia en la Casa Blanca, mientras que el 19 por ciento dijo sentirse peor.

Metodología de la encuesta NextGen Climate Survey de Blue Shield of California

Blue Shield of California encargó a Quest Mindshare una encuesta representativa en línea de 1,200 jóvenes de todo el país, incluido un sobremuestreo de 300 en California, de entre 14 y 24 años de edad. La encuesta fue realizada en línea del 5 al 12 de marzo de 2021. Para consultar el informe completo de la encuesta, haga clic aquí.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

CONTACT: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Infografia - https://mma.prnewswire.com/media/1488340/Environmental_Survey_Infographic_Spanish.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

https://www.blueshieldca.com



SOURCE Blue Shield of California