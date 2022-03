Los líderes científicos señalan grandes avances en la eliminación de los cánceres de cuello uterino y anal

La vacunación de adolescentes jóvenes con dos dosis de vacuna ha sido el estándar de atención recomendado durante varios años. Sin embargo, la Comisión Conjunta sobre Vacunación e Inmunización del Gobierno del Reino Unido acaba de emitir un consejo provisional en el que recomienda cambiar a un programa de dosis única.

El cambio propuesto ha sido recibido calurosamente por la presidenta de IPVS, la profesora Suzanne Garland, quien dijo: "La evidencia de que un programa de vacunas de dosis única para el VPH ofrece un alto grado de protección contra los tipos de VPH que causan cáncer ahora es clara. Los beneficios de este, en términos de logística, mano de obra y costes, representan un potencial cambio de juego, particularmente para los países de ingresos bajos y medianos. Una inyección menos y la eliminación del cáncer de cuello uterino en una generación realmente significaría una preocupación menos para el mundo".

Otro importante avance reciente en la prevención del cáncer relacionado con el VPH es el estudio ANCHOR sobre la prevención del cáncer anal, que descubrió que los cambios precancerosos en el ano pueden tratarse para detener la progresión del cáncer anal de manera similar al cáncer de cuello uterino. Más de 50.000 personas son diagnosticadas con cáncer anal cada año.

El líder del ensayo, el doctor Joel Palefsky, explicó: "Casi todos los casos de cáncer de cuello uterino y anal son causados por el VPH y, aunque la vacunación proporciona una primera línea de defensa, para muchas personas que no se vacunaron o que simplemente no están cubiertas por políticas de vacunación locales", no ha sido una herramienta eficaz para prevenir el cáncer anal. Es emocionante que, por primera vez, tengamos pruebas claras de un enfoque que podría reducir el cáncer anal tanto en hombres como en mujeres". El doctor Palefsky y su equipo trabajarán con varias organizaciones profesionales para traducir estos resultados en pautas de atención estándares cuando sea posible.

