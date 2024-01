Los líderes mineros asumen compromisos históricos para apoyar un futuro positivo para la naturaleza

Formados por expertos y líderes de una variedad de disciplinas de todas las empresas y miembros de la asociación de ICMM, así como de la sociedad civil, el mundo académico, representantes indígenas y organismos de divulgación e inversores, los nuevos compromisos de ICMM establecen un plan de cinco puntos para la naturaleza:

Estos compromisos se aplican a actividades en los cuatro reinos de la naturaleza (tierra, agua dulce, océanos y atmósfera), aprovechando las áreas de influencia de las empresas, desde sus operaciones directas, cadenas de valor y paisajes más amplios, hasta la creación de las condiciones necesarias para lograr la transformación de los sistemas. Están respaldados por divulgaciones transparentes sobre los resultados del desempeño, incluida la publicación de los resultados de las evaluaciones de impacto y dependencia relacionados con la naturaleza, y el establecimiento de objetivos para abordarlos.

Rohitesh Dhawan, presidente y consejero delegado, ICMM anunció hoy los compromisos con la naturaleza en un evento de Nature Positive Initiative en Davos, comentando: "La industria minera debe su existencia a la naturaleza. En un momento en que la salud de nuestro mundo natural está en peligro, pero la demanda de minerales críticos está a punto de dispararse, nos hemos comprometido a emprender acciones colectivas significativas para ayudar a crear un futuro positivo para la naturaleza. Estos compromisos se basan en los importantes objetivos y acciones individuales de los miembros del ICMM durante varias décadas, incluida la conservación del hábitat, la protección de especies y la restauración del paisaje.

No se puede escapar de que el acto de la minería afecta directamente a la naturaleza, razón por la cual la piedra angular de nuestros compromisos es garantizar al menos ninguna pérdida neta de biodiversidad en todos los sitios mineros mediante el cierre con respecto a una línea base de 2020. Además, nos hemos comprometido a tomar medidas en nuestras cadenas de valor, paisajes y los sistemas más amplios en los que operamos para que el impacto total de nuestras acciones contribuya a un futuro positivo para la naturaleza. Estas se tomarán con la participación crítica de los pueblos indígenas y conectados con la tierra, y de las comunidades locales, cuyos derechos, valores y conocimientos serán fundamentales para nuestras acciones."

Los miembros de ICMM ya han implementado una serie de iniciativas centradas en la conservación y restauración, por ejemplo, fortaleciendo la protección de áreas de alto valor de biodiversidad, desarrollando tecnologías innovadoras para mejorar el rendimiento de las semillas durante la revegetación del paisaje y defendiendo hábitats importantes de especies invasoras. Los nuevos compromisos de ICMM los mejorarán para impulsar el rendimiento en toda la industria

Jonathan Price, presidente y consejero delegado, Teck Resources Limited, y presidente del Council Nature Advisory Group de ICMM, dijo: "La colaboración entre todos los sectores es esencial para ayudar a detener y revertir la pérdida de la naturaleza y los compromisos naturales de ICMM ayudarán a las empresas a ampliar sus esfuerzos existentes e impulsar asociaciones locales y regionales para proteger y restaurar mejor nuestros paisajes y ecosistemas para el beneficio de todos.

"En Teck, estamos tomando medidas para conservar y restaurar la naturaleza, al mismo tiempo que proporcionamos los minerales críticos que el mundo necesita para descarbonizarse. Para nosotros, eso significa implementar iniciativas que incluyen la conservación y recuperación de al menos tres hectáreas por cada hectárea que afectamos a través de la minería."

Marco Lambertini, convocante de la Nature Positive Initiative, dijo: "El compromiso actual del sector minero de contribuir a un futuro positivo para la naturaleza es bienvenido. La coordinación a nivel sectorial es clave para detener y revertir la acelerada pérdida de biodiversidad actual. Para ayudar a asegurar un mundo positivo para la naturaleza, ahora será fundamental que los miembros de ICMM traduzcan este compromiso en resultados verdaderamente positivos para la naturaleza. Esto significa tanto salvaguardar áreas con un alto valor de biodiversidad como contribuir en sus operaciones a ganancias medibles en la salud, abundancia, diversidad y resiliencia de especies, ecosistemas y procesos naturales".

Los compromisos sobre operaciones directas, cadena de valor y gobernanza y transparencia se aplican a todos los miembros, y los miembros individuales seleccionarán al menos una de tres opciones de compromiso relacionadas con paisajes más amplios y transformación de sistemas, con el fin de maximizar su contribución positiva.

Estos compromisos fueron publicados como parte de una declaración de posición que establece el enfoque de los miembros de ICMM para contribuir a un futuro positivo para la naturaleza guiado por el Marco Global de Biodiversidad (GBF) de Kunming-Montreal y los compromisos existentes de ICMM en relación con las áreas protegidas, los pueblos indígenas, el agua y respeto de los derechos humanos según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU). La acción sobre la naturaleza es una parte integral de los Principios Mineros de ICMM, y representa el compromiso integral de nuestras empresas miembro con una industria minera y metalúrgica responsable.

