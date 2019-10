Los Miembros de Clase de la Demanda de Acción de Clase recibirán una notificación sobre la demanda de acción de clase certificada contra The GEO Group sobre alegaciones de trabajo forzado y no compensado

AURORA, Colorado, 21 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Rust Consulting, Inc. publica lo siguiente sobre la demanda Menocal v. The GEO Group, Inc., No. 14-cv-02887 en la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos.

Hoy se enviará un aviso a los miembros de clase en una demanda de acción de clase certificada pendiente contra The GEO Group, Inc. ("GEO"). El caso, Menocal v. The GEO Group, Inc., No. 14-cv-02887, involucra reclamos en nombre de inmigrantes civiles detenidos en las instalaciones de GEO en el suburbio de Aurora, Colorado ("Instalación de Aurora") de Denver, entre 2004 y 2014. La demanda alega que GEO forzó a los detenidos de Inmigración y Control de Aduanas ("ICE", por sus siglas en inglés) en las instalaciones de Aurora a limpiar las áreas comunes de sus unidades de vivienda bajo la amenaza de confinamiento en solitario. También alega que GEO se enriqueció injustamente pagando a los detenidos de ICE solo $ 1 por día por realizar varios trabajos necesarios para que las instalaciones de Aurora funcionen. GEO niega todas las acusaciones en la demanda y sostiene que cumplió totalmente con sus contratos con ICE y con todas las leyes y regulaciones aplicables.

El 9 de Febrero de 2018, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito confirmó la decisión del Juez John L. Kane que certifica dos clases. La Corte decidió solamente que los Demandantes pueden proceder con el caso como un grupo. La Corte no decidió si GEO violó la ley, y no hay dinero u otro beneficio disponible para los miembros de la clase en este momento. El juez Kane ordenó a las partes que enviaran un aviso a los miembros de la clase para que puedan conocer el caso y decidir si quieren seguir formando parte de la clase. Estas decisiones y otros documentos importantes del caso están disponibles en www.Coloradolitigiodetrabajoforzado.com.

Las dos clases certificadas son (1) la Clase de Trabajo Forzado y (2) la Clase de Enriquecimiento Injusto. La Cl ase de Trabajo Forzado está compuesta por todos los detenidos de inmigración civil que fueron obligados a realizar trabajos no compensados para GEO en el Centro de Detención Aurora bajo la política de la Unidad de Sanidad de Vivienda de GEO entre el 22 de octubre de 2004 y el 22 de octubre de 2014. La Clase de Enriquecimiento Injusto incluye a todos los detenidos de inmigración civil que realizaron trabajos para GEO en el Centro de Detención Aurora en el "Programa de Trabajo Voluntario de Detenidos" entre el 22 de octubre de 2011 y el 22 de octubre de 2014. Los detenidos actuales y pasados que cumplen con estas definiciones son miembros de la clase, independientemente de su estatus migratorio y de si actualmente viven en los Estados Unidos.

En esta etapa del caso, los miembros de la clase deben decidir si desean permanecer en la clase. Un miembro de la clase que no haga nada seguirá siendo parte de la clase. Esto significa que él o ella quedarán obligados por cualquier juicio o acuerdo futuro alcanzado en el caso y serán elegibles para cualquier compensación otorgado a la clase. Un miembro de la clase que no desee verse obligado por un juicio o acuerdo futuro debe optar por no participar en la clase antes del 20 de enero de 2020. La información completa sobre cómo excluirse de la clase está disponible en www.Coloradolitigiodetrabajoforzado.com

Para obtener más información, visite www.Coloradolitigiodetrabajoforzado.com.

FUENTE Rust Consulting, Inc.

Related Links

http://www.coloradoforcedlaborlawsuit.com



SOURCE Rust Consulting, Inc.