Los miembros de la comunidad hispana encuentran ayuda y esperanza en Alcohólicos Anónimos

La Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA) brinda apoyo y publicaciones en español para sus miembros y para cualquier persona que busque ayuda con un problema con la bebida.

NUEVA YORK, 7 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los miembros de la comunidad hispana encuentran ayuda y apoyo para lograr y mantener la sobriedad cada día en reuniones en todo Estados Unidos y Canadá. Las personas cuyo primer idioma es el español tienen a su disposición una gama de libros, folletos y otros materiales en su idioma, incluyendo el libro Alcohólicos Anónimos ("el Libro Grande"). La aplicación Meeting Guide de AA también les permite a los usuarios buscar reuniones en español en su zona o en línea.

Para apoyar a los miembros locales que extienden la mano de AA a las personas que están teniendo problemas con su forma de beber, incluyendo a los integrantes de la comunidad hispana, la Comunidad de AA le solicita a la Oficina de Servicios Generales (OSG) que cree literatura y materiales. Actualmente está en vías de preparación la cuarta edición del Libro Grande en español, y se ha solicitado que nuestros compañeros hispanos envíen sus historias personales. Si bien toda la literatura y las comunicaciones de AA se publican en inglés, español y francés, esta edición del Libro Grande incluye historias de miembros de habla hispana que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza.

El año pasado, Alcohólicos Anónimos publicó "Mujeres hispanas en AA", un folleto con historias personales de mujeres de AA de habla hispana de todo el país, que reflejan una gran diversidad social y económica. "Me hicieron sentir que las conocía y que ellas me conocían a mí, y en poco tiempo AA se volvió como un hogar para mí. Me di cuenta de que podía entender mejor el programa en español y con mujeres hispanas, y esto fue muy importante al comienzo de mi recuperación". (Esther, "Mujeres hispanas en AA")

Además, el AA Grapevine, la revista internacional de AA, publica La Viña, una revista bimestral en español que presenta historias de miembros de AA, con temas que incluyen la sobriedad emocional, el servicio espiritual y más.

Este mes, un nuevo libro en español del AA Grapevine, Sobriedad emocional: más allá del horizonte , presentará historias impactantes de miembros de AA que describen los cambios positivos que la sobriedad puede traer, a medida que practican los principios de AA en todos los aspectos de su vida.

Toda persona interesada en asistir a una reunión de AA puede ubicar una llamando a la Oficina Central o Intergrupo local de AA, o bien por medio de la aplicación Meeting Guide de AA.

Alcohólicos Anónimos es para cualquier persona que quiera dejar de beber. Para más información sobre AA, visite www.aa.org.

Contacto: Despacho de Información Pública

[email protected]

(212) 870-3119

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1733955/AA_Logo_SP.jpg

FUENTE Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

SOURCE Alcoholics Anonymous World Services, Inc.