Los neumáticos con descuento animan a los conductores a viajar más seguros este verano con controles de seguridad de neumáticos gratuitos antes de la Semana Nacional de la Seguridad de los Neumáticos

El minorista líder en neumáticos y ruedas ofrece consejos de seguridad para ahorrar dinero a los conductores que salgan a la carretera este verano

PHOENIX, 16 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Antes de las muy transitadas vacaciones del Día de la Independencia, Discount Tire ofrecerá controles de seguridad de neumáticos gratuitos en sus más de 1,275 ubicaciones en los Estados Unidos durante la Semana Nacional de la Seguridad de los Neumáticos del 29 de junio al 4 de julio.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, el inflado adecuado de los neumáticos puede ahorrar a los conductores hasta 11 centavos por galón y extender la vida útil de un neumático en casi 5,000 millas, por lo que antes de realizar un viaje por carretera en verano, los conductores deben prestar mucha atención al estado de sus neumáticos.

"Con presupuestos familiares bajo creciente presión por los costos crecientes, mantener tus neumáticos es una forma práctica de ahorrar dinero al mismo tiempo que priorizas la seguridad", dijo Tom Williams, Director de Experiencia en Discount Tire. "Ya sea que las familias viajen a un evento local o emprendan un viaje por carretera para celebrar el 250.º aniversario del Día de la Independencia, nuestros técnicos están comprometidos a ayudarles a prepararse para viajes seguros y fiables."

Discount Tire recomienda los siguientes consejos de seguridad para los conductores que salgan a la carretera este verano:

Revise la presión de las llantas al menos una vez al mes, especialmente antes de viajes largos. La presión de los neumáticos PSI cambia cuando cambian las temperaturas, y una presión incorrecta puede provocar un mal manejo y un desgaste desigual.

Use un centavo al revés para verificar las ranuras de la banda de rodadura de los neumáticos. Si la cabeza de Lincoln es visible, es hora de reemplazar los neumáticos.

Los neumáticos deben rotar cada 6,000 millas.

El caucho puede envejecer y aumentar el riesgo de falla del neumático, así que verifique el número DOT en la pared lateral del neumático para verificar su edad.

Los conductores que buscan recomendaciones de neumáticos pueden usar Treadwell para encontrar los mejores neumáticos en función de dónde, qué y cómo conducen.

En asociación con la Asociación de Fabricantes de Neumáticos de EE. UU., Discount Tire continúa educando a los conductores sobre la importancia de la seguridad de los neumáticos cada año. Los conductores pueden reservar una cita en su Discount Tire local o en America's Tire y recibir servicios gratuitos de seguridad de neumáticos durante todo el año, incluidas comprobaciones y rotaciones de la banda de rodadura y la presión del aire.

Para los conductores que compran o necesitan llantas nuevas, Discount Tire ofrece un ahorro instantáneo de hasta $ 80 en llantas y ruedas seleccionadas entre el 30 de junio y el 9 de julio. Para más información sobre las ofertas del Día de la Independencia, visite https://www.discounttire.com/promotions.

SOBRE DISCOUNT TIRE

Discount Tire es un minorista independiente líder de neumáticos, ruedas y limpiaparabrisas. Fundada en 1960 por Bruce T. Halle, la compañía atiende a clientes en más de 1.275 tiendas en 40 estados. La compañía opera como Discount Tire en la mayor parte de los EE. UU. y como America's Tire en partes de California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York. Treadwell, la herramienta de recomendación de neumáticos en línea patentada por Discount Tire, utiliza décadas de datos y hábitos de conducción individuales para recomendar los neumáticos adecuados para las necesidades únicas de cada conductor. Para más información, visite www.discounttire.com.

Contacto de prensa

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(844) 400-0221

FUENTE Discount Tire