Los NIH financian ocho estudios para descubrir los factores de riesgo del síndrome inflamatorio pediátrico relacionado con la COVID-19

BETHESDA, Maryland, 28 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Institutos Nacionales de Salud han otorgado ocho subvenciones de investigación para desarrollar enfoques que sirvan para identificar a los niños que tienen alto riesgo de desarrollar el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C), un efecto secundario poco común y grave de la COVID-19, o de estar expuestos al virus que lo causa. Se proporcionarán hasta $20 millones para los proyectos durante cuatro años, dependiendo de la disponibilidad de los fondos.

"Estas subvenciones remarcan el compromiso de los NIH para identificar a los niños en riesgo de padecer el MIS-C, quienes informarán el desarrollo de las intervenciones para mejorar sus resultados de salud", dijo Diana Bianchi, MD, directora del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD) de los NIH. El NICHD y el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre lideran el esfuerzo de todos los NIH para comprender el espectro de las enfermedades pediátricas del SARS-CoV-2.

En la mayoría de los casos, los niños expuestos o infectados con el SARS-COV-2, el virus que causa la COVID-19, no desarrollan ningún síntoma o solo desarrollan una enfermedad leve. Algunos niños se enferman gravemente en el momento de la infección. Otros, que inicialmente no tienen síntomas, pueden desarrollar el MIS-C, una afección grave, a veces fatal, que se caracteriza por producir la inflamación de uno o más órganos, incluidos el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos y el tracto gastrointestinal.

Las subvenciones de los NIH financiarán los estudios que inscriban a niños de diversos orígenes geográficos, raciales y étnicos en 30 estados de los EE. UU., Canadá, el Reino Unido y América del Sur. Los estudios explorarán cómo los factores genéticos, inmunes, virales, ambientales y otros influyen en la severidad con la que se desarrolla la COVID-19 en los niños y las posibilidades de que esta progrese y se presente el MIS-C y otras complicaciones a largo plazo. Las subvenciones provienen de la iniciativa Predicción de la Gravedad de la Enfermedad Inflamatoria Asociada a un Virus en Niños con Diagnósticos de Laboratorio e Inteligencia Artificial (PreVAIL kIds) de los NIH. Estas subvenciones son parte del programa Radical (RADx-rad) de la iniciativa Aceleración Rápida del Diagnóstico (Radx) y respaldan los enfoques nuevos y no tradicionales, y los usos reinventados de herramientas existentes para abordar las brechas en la toma de pruebas y la vigilancia de la COVID-19.

Las nuevas subvenciones evaluarán los genes, las proteínas del sistema inmunológico y otros biomarcadores. Además, examinarán cómo el virus interactúa con el cuerpo y cómo responde el sistema inmunológico. Estos estudios se basarán en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para interpretar los datos que se adquieran y para comprender los factores de riesgo que subyacen a la gravedad de la COVID-19 y el MIS-C.

La siguiente es una lista de los adjudicatarios y los nombres de los proyectos:

Jane C. Burns , Universidad de California , San Diego

Diagnóstico y predicción del riesgo en niños con enfermedades relacionadas con el SARS-CoV-2





Diagnóstico y predicción del riesgo en niños con enfermedades relacionadas con el SARS-CoV-2 Cedric Manlhiot , Universidad Johns Hopkins, Baltimore

Cedric Manlhiot , Universidad Johns Hopkins, Baltimore

Un enfoque de la ciencia de datos para identificar y manejar el MIS-C asociado con la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad de Kawasaki en pacientes pediátricos





Un enfoque de la ciencia de datos para identificar y manejar el MIS-C asociado con la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad de en pacientes pediátricos Ananth V. Annapragada , Escuela de Medicina de Baylor , Houston

Evaluación por medio de la inteligencia artificial de los riesgos de la COVID-19 en niños





Evaluación por medio de la inteligencia artificial de los riesgos de la COVID-19 en niños Audrey R. Odom John , Hospital de Niños de Filadelfia

Diagnóstico del MIS-C en niños febriles





Diagnóstico del MIS-C en niños febriles Usha Sethuraman , Universidad Central de Michigan , Mount Pleasant

Usha Sethuraman , Universidad Central de Michigan , Mount Pleasant

Indicadores de gravedad que integran la transcriptómica y proteómica salival con inteligencia de redes neuronales múltiples en la infección por SARS-CoV2 en niños





Indicadores de gravedad que integran la transcriptómica y proteómica salival con inteligencia de redes neuronales múltiples en la infección por SARS-CoV2 en niños Juan C. Salazar , Centro Médico Infantil de Connecticut , Hartford

Identificación de las firmas de biomarcadores de valor pronóstico para el MIS-C





Identificación de las firmas de biomarcadores de valor pronóstico para el MIS-C Charles Yen Chiu , Universidad de California , San Francisco

Descubrimiento y validación clínica de biomarcadores del huésped de la gravedad de la enfermedad y el MIS-C con la COVID-19





Descubrimiento y validación clínica de biomarcadores del huésped de la gravedad de la enfermedad y el MIS-C con la COVID-19 Lawrence Kleinman , Escuela de Medicina Rutgers Robert Wood Johnson, Nuevo Brunswick , Nueva Jersey

Red de redes COVID-19 que amplían los enfoques clínicos y traslacionales para predecir enfermedades graves en los niños

Referencia

Emergency Awards: RADx-rad Predicting Viral-Associated Inflammatory Disease Severity in Children with Laboratory Diagnostics and Artificial Intelligence (PreVAIL kIds). 2020.

Acerca de la iniciativa Aceleración Rápida del Diagnóstico (RADxSM): La iniciativa RADx se lanzó el 29 de abril de 2020 para acelerar la innovación en el desarrollo, la comercialización y la implementación de tecnologías para las pruebas de la COVID-19. La iniciativa tiene cuatro programas: RADx Tech, Plataformas de tecnología avanzada RADx, Poblaciones desatendidas RADx y RADx Radical. Esta aprovecha la Red de Investigación de Tecnología de Punto de Atención de los NIH existente. La iniciativa RADx se asocia con las agencias federales, incluida la Oficina del Subsecretario de Salud, el Departamento de Defensa, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. Obtenga más información sobre la iniciativa RADx y sus programas en: https://www.nih.gov/radx.

Acerca del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD): El NICHD lidera la investigación y la capacitación para comprender el desarrollo humano, mejorar la salud reproductiva, mejorar la vida de niños y adolescentes, y optimizar las habilidades para todos. Si desea más información, visite https://espanol.nichd.nih.gov.

Acerca de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH): NIH, la agencia de investigación médica de los EE. UU., incluye 27 institutos y centros, y es un componente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. NIH es la principal agencia federal que realiza y apoya investigaciones médicas básicas, clínicas y traslacionales, y que investiga las causas, los tratamientos y las curas para enfermedades comunes y raras. Para obtener más información sobre los NIH y sus programas, visite https://salud.nih.gov.

