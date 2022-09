Los NIH lanzan el desafío de avanzar en la investigación de salud materna de base comunitaria

BETHESDA, Maryland, 2 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Institutos Nacionales de Salud lanzaron hoy un desafío de competencia de $3 millones para alentar a organizaciones comunitarias y de promoción en los Estados Unidos a desarrollar la infraestructura y las capacidades necesarias para llevar a cabo investigaciones sobre salud materna. Además de competir por premios en efectivo, las organizaciones participantes recibirán capacitación y mentoría para redactar propuestas de investigación y construir infraestructura de investigación sobre salud materna. El desafío forma parte del Plan de la Casa Blanca para abordar la crisis de la salud materna.

La competencia "Connecting the Community for Maternal Health Challenge" es patrocinada por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD) de los NIH como parte de la iniciativa Implementing a Maternal health and Pregnancy Outcomes Vision for Everyone (IMPROVE) ("implementar una visión sobre la salud materna y los resultados en el embarazo para todos"). HeroX, en asociación con FedTech, apoya el diseño, la implementación y la gestión del desafío en nombre de los NIH mediante un contrato de adjudicación múltiple de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Las tasas de complicaciones y muertes relacionadas con el embarazo —también conocidas como morbilidad y mortalidad materna— en los Estados Unidos son altas. Cerca de 700 personas mueren al año por complicaciones relacionadas con el embarazo, y miles más experimentan morbilidad grave. Las disparidades raciales, étnicas y socioeconómicas en estos resultados de salud materna son muy marcadas. Por ejemplo, las mujeres indígenas nativas de los Estados Unidos y de Alaska, así como las afroamericanas, tienen entre dos y tres veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las caucásicas.

"El fuerte compromiso de la comunidad con la investigación es esencial para desarrollar estrategias eficaces orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad materna, además de garantizar que se aborden las prioridades específicas de las poblaciones diversas y desproporcionadamente afectadas", señaló Diana W. Bianchi, M.D., directora del NICHD. "Este desafío aspira a mejorar las capacidades de las organizaciones sin fines de lucro para diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación centrados en las necesidades de salud materna identificadas por las comunidades a las que prestan servicios".

El desafío en tres fases está abierto a organizaciones no académicas, 501(c)(3) con sede en los Estados Unidos, incluidas organizaciones de defensoría, comunitarias y religiosas. El desafío no exige asociación con un centro médico académico o universidad. Las ideas de investigación deben alinearse con los objetivos de la iniciativa IMPROVE, cuyo objetivo es reducir las causas de muerte materna que se pueden prevenir y mejorar la salud de la madre antes, durante y después del parto. IMPROVE dedica especial énfasis en las disparidades en la salud y la participación de las poblaciones subrepresentadas —incluidas las minorías raciales y étnicas y las personas con discapacidades— en la investigación.

Durante la primera fase del desafío, las organizaciones competidoras elaborarán un resumen de una página en el que se presentarán a sí mismas e informarán su idea de investigación sobre salud materna. En la primera etapa, la Fase de Reunión, todas las organizaciones interesadas tendrán acceso a formación en línea y materiales de apoyo para orientarse hacia el proceso de investigación. Además, se les invita a completar una solicitud para participar en el desafío. Hasta 50 organizaciones seleccionadas para competir en el desafío recibirán una capacitación más profunda y personalizada durante las últimas seis semanas de la primera fase, que las ayudará a desarrollar propuestas competitivas.

Sobre la base de sus presentaciones en la primera etapa, se elegirán hasta 15 organizaciones para pasar a la segunda etapa, la Fase de Propuesta. Cada una de estas organizaciones recibirá un premio de $10,000 y 10 semanas de apoyo individual personalizado para elaborar una propuesta de investigación integral que incluya los objetivos de la investigación propuesta, la necesidad del proyecto y un plan de trabajo para el mismo.

Un máximo de 10 ganadores de la segunda fase recibirán un premio de $150,000 cada uno y avanzarán a la última etapa, la Fase de Investigación, durante la cual seguirán recibiendo mentoría individual. Durante esta fase final del desafío, las organizaciones tendrán aproximadamente un año para ejecutar sus planes del proyecto, llevar a cabo las investigaciones propuestas e informar los resultados. Al final del desafío, estas organizaciones podrán participar por un premio de aproximadamente $1.3 millones en total.

Otros colaboradores en este desafío son los siguientes componentes de los NIH: el Instituto Nacional de Imágenes Biomédicas y Bioingeniería; la Oficina de Investigación sobre la Salud de la Mujer; la Oficina de Prevención de Enfermedades; el Instituto Nacional de Investigación de Enfermería; el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental; el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre; y el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa.

Referencias

Para obtener más información sobre el ingreso, los plazos y las reglas del Connecting the Community for Maternal Health Challenge, visite www.challenge.gov/?challenge=community-maternal-health

Para obtener más información sobre cómo registrarse y participar, visite www.herox.com/CommunityMaternalHealth

Acerca del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD): El NICHD lidera la investigación y la capacitación para comprender el desarrollo humano, mejorar la salud reproductiva, mejorar la vida de niños y adolescentes, y optimizar las habilidades para todos. Si desea más información, visite https://www.nichd.nih.gov.

Acerca de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH): NIH, la agencia de investigación médica de los EE. UU., incluye 27 institutos y centros, y es un componente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. NIH es la principal agencia federal que realiza y apoya investigaciones médicas básicas, clínicas y traslacionales, y que investiga las causas, los tratamientos y las curas para enfermedades comunes y raras. NIH es la principal agencia federal que realiza y apoya investigaciones médicas básicas, clínicas y traslacionales, y que investiga las causas, los tratamientos y las curas para enfermedades comunes y raras. Para obtener más información acerca de los NIH y sus programas, visite https://salud.nih.gov.

FUENTE Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development; National Institutes of Health (NIH)

