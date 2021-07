Los nombramientos de ejecutivas de Blue Shield of California fortalecen los planes de crecimiento estratégico y profundizan los compromisos del plan de salud no lucrativo con la diversidad, la equidad y la inclusión

La compañía también anunció que Sandra Clarke, directora financiera, fue recientemente ascendida de vicepresidenta principal a vicepresidenta ejecutiva. Mary O'Hara, directora de recursos humanos y vicepresidenta principal de comunicaciones internas, fue también recientemente ascendida a vicepresidenta ejecutiva de personas y participación.

De los 19 puestos directivos de la compañía, 13 están actualmente ocupados por mujeres y personas de color.

Scott e Iselin se suman a un equipo de liderazgo que trabaja bajo la supervisión del director ejecutivo y que incluye a Todd Walthall, director de operaciones; Clarke; O'Hara; AnaLisa Luippold, vicepresidenta del comité operativo y de la Oficina del director ejecutivo; y Debbie Chang, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield of California Foundation.

Iselin llega a Blue Shield de Guidewell y Florida Blue, donde ocupó el cargo de vicepresidenta ejecutiva de programas gubernamentales y negocios diversificados, así como el de vicepresidenta principal y directora de estrategia.

"Sarah aporta una trayectoria demostrada en el área de la transformación de la atención de la salud y tiene una amplia experiencia laboral con los planes de salud Blue, así como a nivel estatal con el ex gobernador de Massachusetts Deval Patrick en asuntos públicos complejos", dijo Markovich. "Es una pensadora estratégica y una líder de gran talento que comparte nuestros valores y nuestra visión: crear un sistema de salud no sólo digno de nuestras familias y de nuestros amigos sino además sosteniblemente económico para todos".

Scott ha sido un integrante senior del departamento legal de Blue Shield desde 2012 y ocupó el cargo de directora de riesgos y cumplimiento, así como el de directora de privacidad y asesora jurídica de privacidad.

"En sus numerosos ascensos, Hope ha demostrado ser una líder sólida", dijo Markovich. "Todos los grandes directores jurídicos generales comparten ciertos atributos: criterio excelente, ética inquebrantable, fuerte sentido de independencia, gran capacidad de liderazgo, extraordinaria capacidad de comunicación, fuerte visión empresarial y, por supuesto, experiencia jurídica. Hope se destaca en todas estas áreas".

Scott sustituye a Seth Jacobs, vicepresidente principal y director jurídico general, que se jubilará tras una distinguida carrera que incluye más de 25 años en Blue Shield.

"Seth ha sido un asesor estratégico, un colega de confianza y un amigo excelente para mí y para muchos de los que trabajamos aquí. Además, desempeñó un papel importante en nuestros esfuerzos por expandir la compañía y transformar la atención de la salud. Le deseo una jubilación larga y saludable", dijo Markovich.

Estos cambios contribuyen al compromiso y al liderazgo reconocido de Blue Shield en materia de diversidad, equidad e inclusión. Además del nombramiento de Kristina Leslie como la primera mujer presidente de la junta directiva, esta última también tiene una representación equilibrada de mujeres y hombres. Asimismo, las mujeres presiden cuatro de los cinco comités permanentes de la junta. La organización no lucrativa con estado tributario no exento tiene más de 7,500 empleados y $21,000 millones de ingresos anuales, y es una de las principales compañías de California en lograr la representación equilibrada de mujeres y hombres en su junta directiva. Además, las personas de color representan casi la mitad de la junta.

Blue Shield mantiene una diferencia salarial cero tanto por género como por origen étnico. Además, tiene una representación equilibrada de mujeres y hombres en puestos de liderazgo (director y superior), recientemente fue incluida en el Índice 2021 del National Diversity Council (Consejo Nacional para la Diversidad) y fue nombrada por Parity.org como una de las mejores compañías de Estados Unidos para el progreso de las mujeres.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

