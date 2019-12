Los nueve puntos más destacados del Foro Anual de Comunicaciones de PR Newswire de 2019

A continuación están los nueve puntos más destacados de nuestra nómina estelar de conferencistas y panelistas de The Wall Street Journal, Holmes Report, Bloomberg, Microsoft, ZTE Corporation, Trip.com Group, Tencent y Ogilvy:

Punto destacado #1 "Los medios ganados aumentarán su relevancia".

En el discurso inaugural, Yujie Chen, presidente de Asia-Pacífico de PR Newswire, señaló que debido al aumento en el tráfico falso o inválido, los medios pagados entraron en un cuello de botella en 2019. Por lo tanto, los medios ganados deben surgir de nuevo como un canal mejor para la comunicación, a pesar de que se han ignorado desde hace tiempo. En 2019, los medios ganados constituyeron solamente el 0,5% del gasto total de relaciones públicas, en comparación con el 95% de los medios pagados y el 4,5% de los propios.

Punto destacado #2 "Las noticias falsas se han adaptado como armas".

Arun Sudhaman, director ejecutivo y director editorial de Holmes Report, habló sobre el congestionado ambiente mediático y la creciente necesidad para los profesionales de las relaciones públicas de tratar con más empeño de convertirse en una fuerza para el bien proporcionando una creatividad real a los medios y las audiencias. Agregó que en el sector de las relaciones públicas es necesario rechazar la tentación de usar plataformas sociales para expresar narrativas falsas y combatirla proporcionando un contenido único y auténtico con valor.

Punto destacado #3 "El secreto para crear una marca de primera es el conocimiento".

Al presentar el Informe de Comunicaciones de APAC, Lynn Liu, director de Desarrollo de Audiencias de PR Newswire, mencionó que el 59% de los negocios dan prioridad a mejorar su creación de marca que a las métricas de conversión de ventas. Cree que la conversión no es una corriente sin una fuente. La fuente es su marca. Establecer una marca de primera es suministrar un valor de producto más elevado, no solo en cuanto al producto, sino también en cuanto a la imagen de la marca. Aumentar el conocimiento individual y convencer a las audiencias para que cambien su comportamiento es un proceso largo. Sin embargo, no se puede ignorar su influencia en las ventas y el crecimiento a largo plazo.

Punto destacado #4 "Nunca lo olviden, la internet es un lugar visual".

En su discurso, Alyssa McDonald, directora gerente de Asia Digital, Bloomberg, enfatizó que la internet es un lugar visual, y eso incluye imágenes, video y entrevistas grabadas. Incluso el audio es más importante que nunca. Sugiere pensar en la forma en que su empresa encaja en una narrativa mayor. Por ejemplo, ¿qué dice su mensaje promocional sobre el cambio climático o la tecnología? Y no olvide individualizar sus mensajes promocionales.

Uno de los temas mediáticos críticos que emergieron en el evento fue un tema que está en la mente de muchas personas: "¿Cuál será la próxima China?" Es una pregunta que se hacen los medios mientras los países de Asia-Pacífico siguen desarrollándose a un ritmo rápido. Otros temas que los medios tienen en mente son el comercio entre los Estados Unidos y China, la prosperidad y las aspiraciones internacionales de China, el cambio climático, la economía mundial; la recesión en los Estados Unidos, las tecnologías emergentes, las elecciones en los Estados Unidos y las Olimpíadas.

Punto destacado #5 "El video, la narrativa y el relato de historias son importantes".

Rong Shang, vicepresidenta de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Microsoft, reveló que en la era digital, el 82% del contenido que se consume ahora es video. Pero esta es la era de 4G, y con la próxima llegada de 5G, eso podría cambiar. Sin embargo, aunque no sabemos qué contenido será más popular en la década de 2020, sabemos que cualquiera que sea la forma que el contenido tome, la narrativa y el relato de historias mantendrán su relevancia.

Punto destacado #6 "Ejercer influencia a través de los colegas es esencial para ganar confianza".

Influir a través de los colegas es esencial para ganar confianza en mercados internacionales, dijo Dai Shu, vicepresidente y gerente general de Creación de Marca de ZTE Corporation. En muchos mercados internacionales, se percibe a los medios locales como colegas. Por lo tanto, el papel de los medios ganados es esencial para los negocios que desean internacionalizarse.

Punto destacado #7 "Ganar presencia internacional sigue siendo un reto".

Leah Wang, directora de Asuntos Internacionales, compartió la experiencia de Trip.com sobre internacionalizarse y cómo ganaron presencia internacional. Trabajando con socios locales, Trip.com aumentó su presencia orgánica mediante contenido individualizado y localizado que incrementó el conocimiento de su marca en los medios digitales, tradicionales y del sector. Estos canales ayudaron a Trip.com a extender su alcance y aumentar su audiencia.

Punto destacado #8 "Una relación abierta con el público es esencial para internacionalizarse".

OnePlus ya nació global, con miembros del equipo internacional desde el principio, dijo Lyndon Cao, director principal de Marketing de OnePlus. Los negocios que desean internacionalizarse deben hacer las cosas grandes primero, antes de entrar en los detalles. Ofreció otras dos recomendaciones: 1) Actúe con integridad y honestidad para cumplir con la promesa de su marca. 2) Cree una relación abierta con los usuarios y cree conjuntamente productos nuevos y mejores.

Punto destacado #9 "La consolidación del software es una tendencia creciente".

El contenido sigue teniendo el primer lugar, pero el conjunto de herramientas de software del sector no, señaló Ulrik Larsen, presidente de Cision Social, hablando sobre la creciente necesidad y la tendencia hacia la consolidación del software para mejorar las comunicaciones en todo el ciclo de vida. Larsen cree que a medida que estos servicios se consoliden más, lo mismo pasará con las funciones laborales.

Acerca de PRNewswire

PR Newswire, una empresa de Cision Ltd. (NYSE: CISN), es un proveedor líder mundial de software y servicios de distribución de noticias y medios ganados. Junto con el paquete de productos de comunicaciones en la nube de Cision, los servicios de PR Newswire permiten a los comercializadores, los comunicadores corporativos y los directores de relaciones con inversionistas identificar a influenciadores clave, atraer a las audiencias objetivo, producir y distribuir contenido estratégico, y medir un impacto significativo. Combinando la mayor red mundial de difusión de contenido multicanal y multicultural con herramientas y plataformas integrales de flujo de trabajo, PR Newswire empodera las historias de organizaciones en todo el mundo. PR Newswire presta servicio a decenas de miles de clientes desde oficinas en las regiones de las Américas, Europa, el Medio Oriente, África y Asia-Pacífico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057337/PR_Newswire_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057338/PR_Newswire_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057339/PR_Newswire_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057340/PR_Newswire_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057341/PR_Newswire_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057342/PR_Newswire_6.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057343/PR_Newswire_7.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057344/PR_Newswire_8.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1056899/PR_Newswire_Logo.jpg

FUENTE PR Newswire

SOURCE PR Newswire