Los operadores de restaurantes donan 10 millones de comidas a través del programa Chick-fil-A Shared Table

En colaboración con Food Donation Connection, Chick-fil-A Shared Table pone en contacto a los restaurantes Chick-fil-A con refugios locales, comedores de beneficencia y organizaciones sin fines de lucro. Una vez emparejados, los Team Members del restaurante empacan regularmente los excedentes de alimentos para que las organizaciones asociadas los recojan y los distribuyan entre los necesitados.

"Es un tremendo honor poder construir relaciones con organizaciones locales y saber que juntos podemos hacer un impacto positivo en nuestra comunidad," dijo Carmenza Moreno, Operadora de Chick-fil-A North Collins Street en Dallas, Texas. "Alrededor de 80% de los excedentes de alimentos se distribuyen ahora a través de Chick-fil-A Shared Table, y estamos honrados por la posibilidad de retribuir a nuestra comunidad de esta manera."

"Estamos agradecidos de ser parte del programa de Chick-fil-A Shared Table, que nos permite proporcionar comida a cientos de personas necesitadas cada semana," señaló Bill DeHass del Clermont Senior Services Lifelong Learning Centers, que distribuye alimentos a las personas mayores en Cincinnati, Ohio. "Con esta colaboración, las personas mayores reciben una comida caliente en nuestros centros y disfrutan mucho de los platos que incorporan elementos del menú de Chick-fil-A."

Además del programa Chick-fil-A Shared Table, Chick-fil-A tiene una sociedad establecida con Feeding America para ampliar su compromiso con la lucha contra el hambre. Con la apertura de cada nuevo restaurante, Chick-fil-A dona $25,000 dólares a Feeding America y los fondos se distribuyen a los socios de los restaurantes en sus comunidades para contribuir a la lucha contra el hambre. Desde que comenzó la asociación con Feeding America en 2020, Chick-fil-A ha contribuido $6 millones de dólares para apoyar la misión de Feeding America de garantizar el acceso equitativo a alimentos nutritivos.

El programa Chick-fil-A Shared Table forma parte de los programas de responsabilidad social corporativa de Chick-fil-A, que demuestran nuestro compromiso con la creación de momentos de cuidado: para las personas, para nuestras comunidades, para otros a través de nuestros alimentos y para nuestro planeta. Para ver otras formas en que Chick-fil-A tiene un impacto positivo en las comunidades locales, visite chick-fil-a.com/giving-back.

Acerca de Chick-fil-A, Inc.

Chick-fil-A, Inc., con sede en Atlanta, es una empresa de restaurantes de propiedad familiar y privada fundada en 1967 por S. Truett Cathy. Dedicado a servir a las comunidades locales en las que operan sus restaurantes franquiciados, y conocido por su sándwich de pollo original, Chick-fil-A sirve comida recién preparada en más de 2,600 restaurantes en 47 estados, Washington, D.C. y Canadá.

Chick-fil-A, líder en satisfacción en el servicio al cliente, fue nombrado el mejor restaurante de comida rápida en el informe de Newsweek's 2019 America's Best Customer Service y recibió varios honores en los Reader's Choice Awards de QSR 2019, incluyendo "The Most Respected Quick-Service Brand" y "Best Brand for Overall Experience". Además, Glassdoor nombró a Chick-fil-A como uno de los 100 mejores lugares para trabajar en 2020. Más información sobre Chick-fil-A está disponible en www.chick-fil-a.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1580748/Chick_fil_A_Shared_Table_2.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1580749/Chick_fil_A_Shared_Table.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/181277/chick_fil_a__inc__logo.jpg

FUENTE Chick-fil-A, Inc.

http://www.chick-fil-a.com



