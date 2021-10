Los padres buscan más diversidad en las películas y la televisión para niños, pero la industria del entretenimiento sigue quedándose corta

El nuevo informe y la encuesta para padres de Common Sense Media revela una brecha entre la demanda del consumidor y la realidad de Hollywood

SAN FRANCISCO, 21 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A pesar de los esfuerzos de la industria del entretenimiento para mejorar la diversidad y la representación al frente y detrás de las cámaras, los medios de pantalla siguen quedándose cortos en su representación de las diversas razas y etnias, a pesar de que los padres indican que quieren una mayor representación en los medios de comunicación que consumen sus hijos. Lamentablemente, la lentitud del cambio en Hollywood se produce en detrimento del desarrollo étnico y racial de los niños.

Un nuevo informe publicado hoy por Common Sense, "The Inclusion Imperative: Why Media Representation Matters for Kids' Ethnic-Racial Development" (El imperativo de la inclusión: por qué la representación en los medios es importante en el desarrollo étnico-racial de los niños), revela que los medios juegan un papel fundamental en el sentido de identidad de los niños y ayudan a los padres a iniciar conversaciones importantes sobre la raza. Casi 6 de cada 10 (57 %) padres dicen que los medios que consumen sus hijos han provocado conversaciones sobre la diversidad, y un porcentaje de padres aún mayor dice que es importante que sus hijos estén expuestos a contenidos que les ayuden a aprender más sobre su propia cultura, religión o estilo de vida. Además, el 78 % de los padres quiere que sus hijos estén expuestos a medios que les enseñen sobre culturas, religiones y estilos de vida diferentes a los propios, lo que resalta la importancia de las narrativas y las historias que representan la diversidad de un Estados Unidos multicultural.

Pero, el informe muestra que los problemas evidentes de diversidad permanecen en los medios, ya que las personas de color siguen estando subrepresentadas y mal caracterizadas en los roles de cine y televisión en las plataformas, redes y servicios de los medios. Por ejemplo, los personajes de color en los programas que más ven los niños de 2 a 13 años tienen mayor probabilidad de ser retratados como violentos, y las mujeres de todos los grupos étnico-raciales en la programación para adultos tienen más probabilidades de aparecer en roles sexualizados.

"Los medios de comunicación tienen una profunda influencia en la forma en que vemos, entendemos y tratamos a las personas, especialmente a aquellas dentro y diferentes de nuestra propia raza o etnia. Y esto no es diferente para los niños", dice Onnie Rogers, PhD, investigadora de la Universidad del Noroeste y coautora del informe. "La representación en los medios es importante para cómo los niños construyen sus perspectivas en su propio grupo étnico-racial, así como en el de otros. Esta investigación nos da una comprensión más profunda de cómo los medios, la raza y la representación están entrelazados con efectos duraderos".

Este informe, coescrito por Rogers; Dana Mastro, PhD, profesora de comunicación en la Universidad de California, Santa Barbara; Michael B. Robb, PhD, director sénior de Investigación de Common Sense; y Alanna Peebles, PhD, profesora asistente de Comunicaciones, Medios y Tecnología de la Universidad Estatal de San Diego, sintetiza las investigaciones existentes de más de 150 artículos de revistas, capítulos de libros, informes y otras fuentes académicas para obtener la mejor comprensión disponible de cómo los medios podrían influir en el desarrollo étnico-racial de los niños. También se realizó una encuesta representativa a nivel nacional a más de 1,100 padres de niños de 2 a 12 años para ayudar entender lo que los padres esperan de los medios orientados a los niños y cómo estos pueden ser una herramienta valiosa para ayudar a los niños a comprender mejor la raza y el origen étnico. Los padres respondieron con un mensaje claro: se trata de más que solo ver su raza o etnia en los medios;se trata de ser cultural y lingüísticamente inclusivos.

"Este informe deja claro que los padres usan y valoran los medios de calidad para ayudarles a enseñar a sus hijos comprensión, aceptación e inclusión", señaló James P. Steyer, fundador y director ejecutivo de Common Sense. "Al mismo tiempo, la industria del entretenimiento no les da suficientes opciones. Los padres quieren más de sus medios en términos de inclusión y representación, y es hora de que los creadores de contenido y las plataformas que ponen ese contenido a disposición creen programas de televisión, películas, juegos y aplicaciones que ayuden a todos los niños a sentirse incluidos y celebrados".

La falta de representación en los medios de comunicación hace que los padres se queden cortos cuando buscan representaciones realistas y tridimensionales de diversas razas y etnias que no estén plagadas de estereotipos. (Plaza Sésamo y Dora la Exploradora son los ejemplos que los padres dieron con mayor frecuencia de programas que tienen una representación positiva y con matices de los diferentes grupos). Para abordar esta preocupación, Common Sense Media agrega una nueva calificación para diversas representaciones que pueden ayudar a los padres a identificar medios de alta calidad que incluyen y elevan representaciones precisas de personajes de color. Common Sense Media ha proporcionado calificaciones fundamentadas en investigaciones durante casi dos décadas, y esta última investigación aporta una visión más profunda de cómo los medios se califican y revisan en cuanto a diversas representaciones.

Principales hallazgos del informe "Inclusion Imperative"

Las personas de color están subrepresentadas en papeles en el cine y la televisión en plataformas, redes y servicios de medios. Los latinos están subrepresentados en todos los tipos de medios de comunicación y en todos los roles líderes (por ejemplo, a pesar de ser el 18 % de la población, los latinos representan solo el 5 % de los papeles con diálogos en el cine). Los nativos estadounidenses son esencialmente invisibles en todo el panorama de los medios.





La representación en los medios es importante para cómo los niños construyen sus perspectivas en su propio grupo étnico-racial, así como en el de otros. Nuestra revisión de la investigación disponible reforzó la idea de que los medios pueden tener impactos tanto positivos como negativos en el desarrollo étnico-racial de los niños. En el lado negativo, las representaciones estereotipadas de las personas de color pueden promover visiones y respuestas perjudiciales sobre las personas de color entre las audiencias blancas, y también pueden afectar de manera negativa las aspiraciones profesionales futuras de los niños y socavar su sentido de identidad. Al mismo tiempo, los medios de comunicación infantiles de alta calidad pueden promover actitudes e interacciones étnico-raciales positivas.





Incluso cuando las personas de grupos asiáticos, afroamericanos, latinos, del Medio Oriente o nativos estadounidenses están representadas en las plataformas de los medios, es común que estén estereotipadas. Los personajes de color en los programas que más ven los niños de 2 a 13 años tienen mayor probabilidad de ser retratados como violentos, y las mujeres de todos los grupos étnico-raciales en la programación para adultos tienen más probabilidades de aparecer en roles sexualizados.





Las personas blancas están sobrerrepresentadas en todas las plataformas y roles de los medios, incluso en la televisión infantil, en las películas más importantes y en los papeles principales en la red, el cable y la televisión en línea. Estudios recientes han revelado que las personas blancas ocupan el 76 % de los roles principales en los programas de televisión vía internet o red, aun cuando representan solo el 60 % de la población. La sobrerrepresentación de las personas blancas puede contribuir a que los niños desarrollen una comprensión imprecisa del mundo social.





La exposición a representaciones negativas de sus propios grupos étnico-raciales en los medios de comunicación puede socavar el sentido de identidad de los niños. Estudios que examinaron la influencia del uso de los medios en niños y adolescentes afroamericanos encontraron que la exposición a las representaciones estereotipadas de los medios estaba relacionado con una menor autoestima, el nivel de satisfacción con la apariencia, la confianza en las capacidades propias, los sentimientos sobre el grupo étnico-racial y el rendimiento académico.





Estudios que examinaron la influencia del uso de los medios en niños y adolescentes afroamericanos encontraron que la exposición a las representaciones estereotipadas de los medios estaba relacionado con una menor autoestima, el nivel de satisfacción con la apariencia, la confianza en las capacidades propias, los sentimientos sobre el grupo étnico-racial y el rendimiento académico. Ver representaciones favorables de su propio grupo étnico-racial puede impactar positivamente en las percepciones propias y perspectivas de los niños sobre su propio grupo étnico-racial.

Por ejemplo, entre las niñas afroamericanas de la escuela primaria, la exposición a personajes de televisión afroamericanos afines se asoció con sentimientos más positivos sobre su propia condición, apariencia y nivel de felicidad.

Resultados clave de la encuesta de padres

La representación es importante para los padres, y se trata de más que solo ver su raza o etnia en los medios. Alrededor de 6 de cada 10 padres (57 %) dicen que es importante que sus hijos vean a personas de su propia raza o etnia en los medios que consumen. Esto tiene mayor relevancia para los padres afroamericanos, entre quienes el 75 % lo considera importante.





A los padres les parece muy importante que sus hijos estén expuestos al contenido de los medios que fomente la aceptación de otros que no se parecen a ellos. Dos de cada tres padres creen que los medios tienen un gran impacto en la forma en que sus hijos tratan a los demás (67 %) y en la información que obtienen sobre otras razas o culturas (63 %). A su vez, más del 80 % de los padres dice que es importante que el contenido al que sus hijos están expuestos les enseñe a aceptar a personas que no se parecen a ellos o a sus familias.





Hay mucho espacio para mejorar en cuanto a la forma en que las diversas comunidades están representadas en los medios de comunicación infantiles. La mayoría de los padres siente que a menudo se presenta a las personas blancas con una luz positiva en los medios a los que sus hijos están expuestos; uno de cada cuatro cree que las representaciones de personas afroamericanas, hispanas y LGBTQIA+ son más propensas a ser negativas. Casi la mitad de los padres (47 %) cree que la representación afroamericana en los medios de comunicación infantiles a menudo es estereotipada; 4 de cada 10 cree que la representación asiática, hispana, de Medio Oriente y LGBTQIA+ a menudo también es estereotipada.





Los padres quieren ver representaciones con más matices y sofisticadas de las personas y comunidades BIPOC que proporcionan modelos positivos y disipan estereotipos dañinos sobre estos grupos. Sin que se les pidiera, los padres mencionaron con gran frecuencia que querían que las personas y comunidades BIPOC fueran presentadas con más respeto, como buenas personas y como educadas y exitosas.





Sin que se les pidiera, los padres mencionaron con gran frecuencia que querían que las personas y comunidades BIPOC fueran presentadas con más respeto, como buenas personas y como educadas y exitosas. Cerca de dos de cada tres padres (65 %) sienten que los medios tienen un gran impacto en las aspiraciones profesionales de sus hijos, lo que resalta la importancia de proporcionar modelos positivos para los niños BIPOC. Además, el 62 % considera que los medios de comunicación tienen un impacto en el rendimiento de sus hijos en la escuela. El 63 % de los padres cree que los medios de comunicación tienen un impacto en la información que los niños tienen sobre personas de otras razas, etnias, religiones y culturas.

Metodología

Para la revisión de literatura, los autores consultaron investigaciones existentes de más de 150 artículos de revistas, capítulos de libros, informes y otras fuentes académicas sobre desarrollo infantil, desarrollo étnico-racial y los medios.

Para la encuesta a los padres, el objetivo de Common Sense era evaluar las opiniones de los padres y cuidadores sobre la cantidad y calidad de las representaciones raciales y culturales en el contenido de los medios infantiles. La encuesta se realizó en junio de 2021 con 1,143 participantes en una muestra representativa a nivel nacional de padres y cuidadores (mayores de 18 años) de niños de 2 a 12 años de edad. Se establecieron cuotas demográficas a cada grupo étnico-racial para garantizar una representación adecuada. Los datos fueron finalmente ponderados por la representación étnica-racial real en los Estados Unidos para garantizar que el agregado total de datos fuera representativo. La encuesta se proporcionó tanto en inglés como en español.

