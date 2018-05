Los padres de los millennials enseñaron a ahorrar, no a invertir: Encuesta de PNC Investments

Igualmente preocupante, más de la mitad de los millennials admiten no tener un fondo para emergencias. La encuesta revela que la generación en su conjunto está más familiarizada con el ahorro que con la inversión – resultado de las lecciones financieras que sus padres les impartieron cuando niños.

Según la encuesta, los millennials concuerdan en que aprendieron sobre el ahorro de dinero a una edad temprana, pero no recibieron tanta orientación de sus padres sobre la construcción de riqueza a través de la inversión.

En tanto casi dos tercios de los millennials indica que sus padres siempre alentaron a ahorrar dinero mientras eran niños, solo la mitad dice que su familia modeló un buen manejo del dinero, y u grupo aún menor revela que sus padres mostraron formas de acrecentar su patrimonio más allá de tener un empleo.

"No es ningún secreto que nuestras actitudes con respecto al dinero probablemente se vean influidas por cuánta educación financiera recibimos de niños y los tipos de modelos que tenemos en nuestra familia inmediata", comentó Rich Ramassini, CFP, vicepresidente sénior y director de estrategia y desempeño de ventas para PNC Investments. "Sin embargo, esta encuesta indica que la educación financiera de los millennials en gran medida se inclinó hacia el ahorro en vez de la inversión. A la hora de construir riqueza a largo plazo, invertir es un componente crítico de una cartera, y uno que no debe ser ignorado".

La encuesta indica que los millennials más jóvenes – los que probablemente estuvieran en la secundaria durante la gran recesión de 2008-2009 – describen que su familia les modeló una buena gestión del dinero en un porcentaje ligeramente mayor que los millennials de más edad, con más probabilidades de estar en la universidad o en la fuerza laboral en ese mismo periodo.

De los millennials encuestados, el 79 por ciento entre 25 y29 años de edad dice que sus padres les hablaron sobre el manejo de las finanzas, en tanto el 70 por ciento de los millennials entre las edades de 30 y 35 informan lo mismo.

"La actitud mental con respecto al dinero que los millennials hayan adoptado durante su infancia podría desbaratar sus metas financieras de largo plazo", añadió Ramassini.

Alrededor de la mitad de los millennials dice que espera retirarse con estabilidad financiera, aunque la mayoría admite no tener una comprensión sólida de cómo invertir con éxito su dinero.

"A medida que esta generación madura y adquiere mayor patrimonio, es absolutamente crucial que delineen un plan financiero integral, que comprenda un fondo para emergencias, una mezcla de ahorros e inversiones y una comprensión acabada de sus metas futuras", dijo Ramassini.

PNC Investments LLC es miembro de The PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC). PNC es una de las mayores instituciones de servicios financieros diversificados de los Estados Unidos, organizada en torno a sus clientes y comunidades para generar relaciones sólidas y una prestación local de banca minorista y para empresas, que incluye una gama completa de productos de préstamos; servicios especializados para corporaciones y entidades gubernamentales, lo que incluye banca corporativa, finanzas para bienes raíces y préstamos sobre la base de activos; gestión de patrimonios y gestión de activos. Para obtener información sobre PNC, visite www.pnc.com.

Metodología de la encuesta

La Encuesta sobre Millennials e Inversión fue encargada por PNC Investments para identificar actitudes y conductas de los integrantes de la generación del milenio. El estudio se llevó a cabo online entre el 16 y el 25 de enero de 2018, en una sección cruzada de millennials entre los 21 y 35 años de edad, con activos invertibles notificados por ellos mismos de $5000 o más, o aquellos con un plan de retiro calificado (401(k), 403(b)) y como mínimo $1000 en activos invertibles. Los resultados de la encuesta están equilibrados conforme a la distribución poblacional del Censo de los EE. UU. para edad y sexo, a fin de garantizar la representatividad. No se requirió ponderación.

La encuesta fue diseñada por Chadwick Martin Bailey, una firma de investigaciones de mercado especializada en investigaciones a medida.

Este informe ha sido preparado exclusivamente con fines informativos generales, y no tiene por objeto ser de asesoramiento o recomendación específicos. La información se ha recopilado de fuentes de terceros, y no ha sido verificada en forma independiente ni aceptada por The PNC Financial Services Group, Inc. PNC Investments no garantiza ni asegura la exactitud o completitud de la información, presunciones, análisis o conclusiones presentados en el informe. PNC Investments no asume responsabilidad alguna por errores o representaciones erróneas contenidas en el informe o en la información recopilada de fuentes de terceros. La utilización de la información incluida en el informe corre única y exclusivamente por su cuenta y riesgo.

Información importante para inversores: Los productos de corretaje y seguros:

No están asegurados por la FDIC • No tienen garantía bancaria • No son un depósito

No están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal • Pueden perder valor

Los productos de valores bursátiles, los servicios de corretaje y los servicios de asesoramiento para cuentas gestionadas son ofrecidos por PNC Investments LLC, un corredor inscrito y asesor de inversiones inscrito, e integrante de FINRA y SIPC. Las rentas vitalicias y otros productos de seguros se ofrecen a través de PNC Insurance Services, LLC, una agencia aseguradora con licencia.

©2018 The PNC Financial Services Group, Inc. Todos los derechos reservados.

