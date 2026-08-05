Los precios de las viviendas en Texas se mantuvieron generalmente estables durante el segundo trimestre de 2026

El cierre de ventas aumentó en 23 de 26 áreas metropolitanas, según un informe de Texas Realtors

AUSTIN, Texas, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El precio medio estatal general de las viviendas, de $340,000 en el segundo trimestre, se mantuvo sin cambios con respecto al año pasado, pero los mercados individuales registraron variaciones, según el Informe Trimestral de Vivienda de Texas para el Segundo Trimestre de 2026, publicado hoy por Texas Realtors. Los precios aumentaron en 14 áreas metropolitanas y se redujeron en 11, mientras que un mercado no registró cambios. Cada una de las cuatro áreas metropolitanas más grandes registró disminuciones inferiores al 1.5%. Al mismo tiempo, la mayoría de los mercados más pequeños registraron aumentos. Los más notables se registraron en Texarkana (16.6%) y Abilene (13.6%). Todos los mercados, excepto cinco, registraron cambios inferiores al 5%.

"Una cifra sin cambios a nivel estatal puede dar la impresión de que no ha sucedido nada, pero nuestros miembros sobre el terreno afirman lo contrario", señaló Jennifer Wauhob, Presidenta de Texas Realtors. "Los precios aumentaron de manera considerable en algunos mercados y disminuyeron un poco en las áreas metropolitanas más grandes. La situación real siempre depende de la localidad y es justo allí donde su agente de Texas Realtor puede ayudar".

La cifra de ventas de viviendas aumentó 4.5% en todo el estado

Durante el segundo trimestre, el cierre de ventas ascendió a 99,688, con los aumentos porcentuales más importantes registrados en Eagle Pass (22.9%), Odessa (16.2%) y Tyler (15.6%). Las únicas áreas metropolitanas que registraron menos ventas fueron Corpus Christi (-5.9%), College Station-Bryan (-5.4%) y Beaumont-Port Arthur (-0.8%).

En la mayoría de los mercados, la concreción de ventas de viviendas demoró unos días más

En promedio, las viviendas de Texas permanecieron en venta por 65 días, 3 días más que el año pasado durante el mismo período. Los días en el mercado aumentaron en 21 áreas metropolitanas, disminuyeron en 2 y se mantuvieron iguales en 3.

Los meses de inventario se redujeron levemente

A nivel estatal, los meses de inventario disminuyeron de 5.6 a 5.4 comparativamente con el segundo trimestre del año pasado. Los meses de inventario miden cuánto tiempo tomaría vender las viviendas que se encuentran actualmente en el mercado al ritmo actual de ventas. De cuatro a cinco meses de inventario generalmente indican un equilibrio entre la oferta y la demanda, según los analistas del Centro de Investigaciones de Bienes Raíces de Texas.

Los anuncios activos registraron una disminución en la mitad de los mercados

Después de varios años de crecimiento importante en la cifra de viviendas en venta, el promedio estatal de anuncios activos se mantuvo prácticamente sin cambios con un aumento de solo 0.2% respecto al mismo período del año pasado. Los mercados se dividieron de manera casi uniforme, si bien 13 áreas metropolitanas registraron una disminución, 12 un aumento y una se mantuvo sin cambios.

"Hemos sido testigos de aumentos enormes en los anuncios activos desde 2022, por lo que un promedio estatal prácticamente estable es relevante. No obstante, las viviendas no se venden en función del promedio estatal", afirmó Wauhob. "Cada venta refleja una familia, un hogar. Y su agente de Texas Realtor es el mejor recurso para evaluar lo que sucede en su área, escuchar lo que a usted le importa y ayudarle a hacer realidad la vida que desea".

Acerca del Informe Trimestral de Vivienda de Texas

La información contenida en el Informe Trimestral de Vivienda de Texas es proporcionada por Data Relevance Project, una colaboración entre asociaciones de bienes raíces locales y sus servicios de listados múltiples (MLS, por sus siglas en inglés), y Texas REALTORS®, con análisis de Texas Real Estate Research Center de Texas A&M University. El informe ofrece datos trimestrales de ventas de bienes raíces para Texas y 26 áreas estadísticas metropolitanas en el estado. Cabe destacar que factores externos, como la redefinición de los límites de las áreas metropolitanas por parte de la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos, pueden influir en las comparaciones con informes anteriores.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 145,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización profesional que representa todos los aspectos del sector inmobiliario de Texas. Somos los defensores de REALTORS® y de los derechos de propiedad privada en Texas.

CONTACTO

David Gibbs

Hahn Agency

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FUENTE Texas Realtors