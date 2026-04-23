Las ventas de viviendas en Texas aumentaron ligeramente en general durante el primer trimestre de 2026

La mitad de las áreas metropolitanas registró una disminución en las ventas, mientras que la otra mitad presentó un aumento, según un informe de Texas Realtors

AUSTIN, Texas, 23 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las áreas metropolitanas de Texas se dividieron equitativamente, con aumentos en la mitad y disminuciones en la otra mitad de las ventas concretadas durante el primer trimestre de este año, según el Informe Trimestral de Vivienda de Texas para el Primer Trimestre de 2026 publicado hoy por Texas Realtors. A nivel estatal, se vendió un 0.7% más de viviendas que durante el mismo trimestre del año pasado. Los mayores incrementos porcentuales se registraron en Abilene (22.9%) y McAllen (17.5%). Las tres áreas metropolitanas con el mayor volumen de ventas (Dallas, Houston y San Antonio) presentaron cada una un descenso inferior al 2% en comparación con 2025.

El precio promedio de la vivienda disminuyó un 0.8% en todo el estado, pero los precios aumentaron en casi la mitad de las áreas metropolitanas

Por primera vez en más de una década, el precio promedio estatal de la vivienda en el primer trimestre ($328,000) fue inferior al del mismo periodo del año anterior. Tres de las cuatro áreas metropolitanas más grandes tuvieron descensos de precios inferiores al 3%, mientras que la cuarta se mantuvo sin cambios. Por su parte, 12 de las 26 áreas metropolitanas experimentaron incrementos en los precios.

"A principios de la década de 2020, pasamos de un aumento constante de los precios en todo el estado a una situación mucho más drástica. Y hubo un efecto desmedido en las áreas metropolitanas más grandes", señaló Jennifer Wauhob, Presidenta de Texas Realtors. "Sin embargo, los cambios nunca fueron uniformes. El mercado inmobiliario puede lucir muy diferente según la ciudad o incluso el vecindario en el que usted se encuentre".

Los días en el mercado y los meses de inventario aumentaron

En promedio, las viviendas en Texas permanecieron en el mercado durante 80 días, lo que representa 6 días más que durante el mismo periodo del año pasado. En 19 áreas metropolitanas, los días en el mercado aumentaron, mientras que en 7 de ellas esa medida disminuyó.

De manera similar, 19 áreas metropolitanas tuvieron aumentos en los meses de inventario, mientras que 7 experimentaron descensos. A nivel estatal, hubo aproximadamente 5 meses de inventario, un aumento de 0.3 meses con respecto a 2025. Los meses de inventario miden cuánto tiempo tomaría vender las viviendas que se encuentran actualmente en el mercado al ritmo actual de ventas. De cuatro a cinco meses de inventario generalmente indica un mercado equilibrado entre la oferta y la demanda, según los analistas del Texas Real Estate Research Center.

Las propiedades activas aumentaron, aunque en menor medida que en años recientes

En todo el estado, las propiedades activas aumentaron un 7.4% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Los tres primeros trimestres anteriores registraron incrementos superiores al 30% en comparación con el año anterior.

"La mayoría de los lugares en Texas tienen más casas a la venta que en el pasado reciente, pero incluso eso no es generalizado", afirmó Wauhob. "Es importante que los compradores y vendedores consideren sus objetivos en el contexto de lo que sucede en su micromercado. Un agente de Texas Realtors es su mejor guía para comprender los detalles que pueden marcar la diferencia".

Acerca del Informe Trimestral de Vivienda de Texas para el Primer Trimestre de 2026

La información contenida en el Informe Trimestral de Vivienda de Texas es proporcionada por Data Relevance Project, una colaboración entre asociaciones de bienes raíces locales y sus servicios de listados múltiples (MLS, por sus siglas en inglés), y Texas REALTORS®, con análisis de Texas Real Estate Research Center de Texas A&M University. El informe ofrece datos trimestrales de ventas de bienes raíces para Texas y 26 áreas estadísticas metropolitanas en el estado. Cabe destacar que las comparaciones estadísticas con los Informes Trimestrales de Vivienda de Texas anteriores podrían no ser válidas debido a factores externos, como la redefinición de los límites de las áreas metropolitanas por parte de la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 145,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización profesional que representa todos los aspectos del sector inmobiliario de Texas. Somos los defensores de REALTORS® y de los derechos de propiedad privada en Texas.

CONTACTO

David Gibbs

Hahn Agency

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1317682/5930172/Texas_Realtors_Logo.jpg

FUENTE Texas Realtors