Los prestatarios que tienen o tuvieron un préstamo administrado por Ocwen Loan Servicing, LLC y pagaron por opiniones de precios de corredores o valoraciones híbridas entre 2010 y 2017, pueden tener derecho a los beneficios de un acuerdo de demanda colectiva. Los pagos estimados son de $60 por dictamen de precio de corredor y $70 por valoración híbrida.

SEATTLE, 29 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se ha llegado a un acuerdo propuesto en una demanda colectiva llamada Weiner v. Ocwen Financial Corp., Caso No. Caso No. 14-cv-02597, (E.D. Cal.) (el "Acuerdo"). Esta notificación resume los derechos y opciones de los miembros de la demanda colectiva. Más información en www.OcwenFeeSettlement.com.

Un tribunal federal autorizó la presente notificación. Esta no es una solicitud de un abogado.

¿De qué se trata?

El demandante alega que Ocwen Loan Servicing, LLC y su empresa matriz Ocwen Financial Corporation (conjuntamente, los "demandados" u "Ocwen") cobraron en exceso a los prestatarios por determinados gastos de tasación de propiedades, incluidos los dictámenes de precios de corredores ("BPO") o las tasaciones híbridas ("híbridas"), que el demandante alega que contenían "márgenes de beneficio" no revelados. Ocwen niega las reclamaciones del demandante y todas las presuntas irregularidades asociadas con las reclamaciones del demandante. El Tribunal no ha decidido quién tiene razón o no. En cambio, las partes han llegado a un Acuerdo para evitar los costos, riesgos y retrasos asociados con la continuación de este litigio complejo y lento.

¿Quién se ve afectado?

El Tribunal certificó un grupo del Acuerdo a nivel nacional que incluye a todos los residentes de Estados Unidos de Norteamérica que tienen o tuvieron un préstamo administrado por Ocwen y que pagaron por uno o más BPO o híbridos cobrados por Ocwen por medio de Altisource, desde el 5 de noviembre de 2010 hasta el 29 de septiembre de 2017, la fecha de la orden de certificación del grupo en esta demanda. El Tribunal también certificó un subgrupo del Acuerdo de California que incluye a todos los residentes del Estado de California que tienen o tuvieron un préstamo administrado por Ocwen y a quienes Ocwen, por medio de Altisource, les cobró cargos por uno o más BPO o híbridos en su cuenta hipotecaria, desde el 5 de noviembre de 2010 hasta el 29 de septiembre de 2017 (el "período de la demanda colectiva"). El grupo del Acuerdo a nivel nacional y el subgrupo del Acuerdo de California conforman en su conjunto el Acuerdo Colectivo.

¿Qué proporciona el Acuerdo?

Si se aprueba, el Acuerdo proporcionará:

Un reembolso de $60 por cada tarifa de BPO que los miembros del Acuerdo Colectivo pagaron durante el período de la demanda;

por cada tarifa de BPO que los miembros del Acuerdo Colectivo pagaron durante el período de la demanda; Un reembolso de $70 por cada tarifa híbrida que los miembros del Acuerdo Colectivo pagaron durante el período de la demanda;

por cada tarifa híbrida que los miembros del Acuerdo Colectivo pagaron durante el período de la demanda; Revocaciones y/o créditos para todos los miembros del subgrupo de California que continúe con préstamos otorgados por Ocwen, por un importe de $60 por cada BPO y $70 por cada tarifa híbrida que se cobró a un miembro de la demanda durante el período de la demanda colectiva, pero que el miembro de la demanda colectiva no ha pagado; y

que continúe con préstamos otorgados por Ocwen, por un importe de por cada BPO y por cada tarifa híbrida que se cobró a un miembro de la demanda durante el período de la demanda colectiva, pero que el miembro de la demanda colectiva no ha pagado; y La modificación de los demandados de las divulgaciones a los prestatarios en la correspondencia e informes relacionados con la valoración, y en cualquier lista de tarifas aplicable, para identificar, según corresponda, el servicio de "reconciliación" agregado por los proveedores a los productos BPO e Híbridos.

¿Cuáles son mis opciones?

Los miembros de la demanda colectiva pueden presentar una reclamación, solicitar la exclusión, objetar o no hacer nada.

Presentar una reclamación . Para recibir un pago del Acuerdo, presente una reclamación válida por vía electrónica en www.OcwenFeeSettlement.com o con matasellos anterior al 29 de septiembre de 2025 . Al presentar una reclamación, usted renuncia a su derecho a demandar o continuar demandando a los demandados por las reclamaciones de este caso.

. Para recibir un pago del Acuerdo, presente una reclamación válida por vía electrónica en www.OcwenFeeSettlement.com o con matasellos anterior al . Al presentar una reclamación, usted renuncia a su derecho a demandar o continuar demandando a los demandados por las reclamaciones de este caso. Solicitar exclusión . Para retirarse del Acuerdo ("optar por no participar"), envíe una solicitud de exclusión antes del 12 de julio de 2024 . Si se excluye, no recibirá ningún pago del Acuerdo, pero esta es la única opción que le permitirá conservar su derecho a demandar o seguir demandando a los demandados por las reclamaciones de este caso.

. Para retirarse del Acuerdo ("optar por no participar"), envíe una solicitud de exclusión antes del 12 . Si se excluye, no recibirá ningún pago del Acuerdo, pero esta es la única opción que le permitirá conservar su derecho a demandar o seguir demandando a los demandados por las reclamaciones de este caso. Objeto . Si no se excluye del Acuerdo, puede objetar o decirle al Tribunal lo que no le gusta del Acuerdo. Si se opone, debe presentar una reclamación para recibir un pago. Las objeciones deben presentarse antes del 12 de julio de 2024 .

. Si no se excluye del Acuerdo, puede objetar o decirle al Tribunal lo que no le gusta del Acuerdo. Si se opone, debe presentar una reclamación para recibir un pago. Las objeciones deben presentarse antes del . No hacer nada . Si no hace nada, no recibirá ningún pago del Acuerdo y renunciará a su derecho a demandar o continuar demandando a los demandados por las reclamaciones de este caso.

Para obtener más detalles sobre sus derechos y opciones y cómo presentar una reclamación, excluirse u objetar, visite www.OcwenFeeSettlement.com.

¿Qué sucede después?

El Tribunal celebrará una audiencia de aprobación final el 5 de septiembre de 2024 a la 1:30 p. m. PT, para considerar si debe dar la aprobación final al Acuerdo y otorgar la solicitud de los abogados del Acuerdo Colectivo para los honorarios y costos de los abogados, así como el reembolso de los costos de administración del Acuerdo. El Tribunal designó al bufete de abogados de Baron & Budd P.C., para representar a los miembros del Acuerdo Colectivo como abogados del Acuerdo Colectivo. Los abogados del Acuerdo Colectivo solicitarán los honorarios de los abogados, estimados en $8,000,000, más los gastos de litigio reembolsables, estimados en $950,000. Si el Tribunal lo aprueba, los honorarios y costos de los abogados serán pagados por los demandados. No es necesario que asista a la Audiencia de Aprobación Final. Los abogados del Acuerdo colectivo responderán cualquier pregunta que el Tribunal pueda tener. Usted o su abogado pueden pedir hablar en la audiencia a su propio costo, pero no es su obligación. Para hablar en la audiencia, debe presentar ante el Tribunal, a más tardar el 12 de julio de 2024, una notificación de intención de comparecer en la Audiencia de Aprobación Final.

¿Cómo puedo obtener más información?

Visite www.OcwenFeeSettlement.com, envíe un correo electrónico a [email protected], llame al número gratuito 1-888-995-0316 o escriba a Ocwen Fee Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91338, Seattle, WA 98111.

